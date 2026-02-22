HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Kết quả nồng độ cồn, ma túy của lái tàu trong vụ chìm tàu khách khiến 6 người chết

Như Quỳnh

(NLĐO) - Hai lái tàu trong vụ va chạm làm tàu khách chở người chìm, 6 người tử vong không có nồng độ cồn, âm tính với các chất ma túy.

Ngày 22-2, Bộ Công an cho biết Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân vụ tàu chở khách chìm sau va chạm với tàu chở đá trên hồ Thác Bà tối 21-2 khiến 6 người tử vong.

Kết quả nồng độ cồn, ma túy của lái tàu trong vụ chìm tàu khách khiến 6 người chết - Ảnh 1.

Lòng hồ nơi xảy ra vụ chìm tàu khiến 6 người tử vong

Trước đó, khoảng 19 giờ 15 phút ngày 21-2, tàu chở khách mang BKS YB0876H và tàu chở đá BKS YB0919 va chạm nhau trên hồ Thác Bà, thuộc khu vực thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái. Hậu quả khiến tàu chở khách bị chìm làm 6 người mất tích.

Danh tính 6 nạn nhân mất tích được xác định gồm: H.T.T. (59 tuổi), H.T.H. (55 tuổi), T.T.H. (47 tuổi), H.V.T. (42 tuổi), H.Đ.M. (10 tuổi), H.T.T.T. (13 tuổi). Cả 6 nạn nhân đều trú tại thôn Ngòi Song, xã Cảm Nhân.

Theo những người may mắn thoát chết trong vụ tai nạn, sáng 21-2 (tức mùng 5 Tết), họ rủ nhau đi thuyền của người nhà xuống TP Yên Bái cũ chúc Tết người thân.

Đến chiều 21-2, sau khi ăn cơm cùng nhau, trên đường trở về thì xảy ra vụ việc đau lòng trên. Được biết, các nạn nhân có quan hệ anh em ruột thịt, họ hàng gần với nhau.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Tính đến 17 giờ 30 phút ngày 22-2, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 6 nạn nhân mất tích.

Kết quả nồng độ cồn, ma túy của lái tàu trong vụ chìm tàu khách khiến 6 người chết - Ảnh 2.

Thi thể của các nạn nhân trong vụ chìm tàu đã được tìm thấy. Ảnh: L. Cai

Theo cơ quan chức năng, tàu chở khách do ông Trần Anh Tuấn (47 tuổi, trú xã Bảo Ái) làm chủ, lái tàu là ông Triệu Văn Nội (31 tuổi, trú xã Cảm Nhân). Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, tàu khách chở 23 người (kể cả lái tàu) di chuyển từ xã Yên Bình đi xã Cảm Nhân.

Tàu chở đá được xác định thuộc sở hữu của Công ty khoáng sản Marble Việt Nam (xã Lục Yên). Lái tàu là ông Nguyễn Văn Thâm (42 tuổi, trú xã Cảm Nhân).

Kết quả kiểm tra điều kiện của lái tàu xác định cả hai lái tàu đều có giấy phép lái tàu thủy theo quy định, không có nồng độ cồn trong hơi thở và âm tính với các chất ma túy. 

Hiện, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên đang được các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ.

