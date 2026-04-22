Vợ chồng Việt Hương, Tuấn Trần, Quách Ngọc Ngoan ủng hộ Liên Bỉnh Phát

Loạt nghệ sĩ Việt gồm: NSND Mỹ Uyên, ca sĩ Như Quỳnh, tài tử Quách Ngọc Ngoan, vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương - Hoài Phương, vợ chồng nghệ sĩ Quốc Cơ - Hồng Phượng, diễn viên Nhung Kate, diễn viên Tuấn Trần, hoa hậu Đoàn Thiên Ân, các chị đẹp Hoàng Yến Chibi, Đồng Ánh Quỳnh, Tam Triều Dâng, Võ Điền Gia Huy, Jonhny Trí Nguyễn, Tuấn Trần, Quách Ngọc Ngoan, Gil Lê, Xoài Non… đến chúc mừng đoàn phim "Đại tiệc trăng máu 8".

Đặc biệt, dàn diễn viên "Mưa đỏ": Steven Nguyễn, Đỗ Nhật Hoàng, Đình Khang, Nguyễn Hùng, Lê Hạ Anh… họp mặt để chúc mừng cho Hứa Vĩ Văn. Hứa Vĩ Văn là một trong những diễn viên của "Đại tiệc trăng máu 8" bên cạnh Liên Bỉnh Phát, Vân Sơn, Miu Lê, Lê Khánh, Hồng Ánh, NSƯT Đức Khuê, Quỳnh Lý, Tuấn Khải…

Tuấn Trần và Quách Ngọc Ngoan đến mừng cho "Đại tiệc trăng máu 8"

Việt Hương và chồng Hoài Phương

Gil Lê và Xoài Non

Cùng các khách mời khác

Đoàn Minh Anh

Lê Hạ Anh

Trương Minh Cường và Trần Ngọc Vàng (hai người bìa phải)

Đoàn Thiên Ân

Huỳnh Lập

Nguyễn Hùng

Trúc Anh

Võ Điền Gia Huy

Trần Nghĩa

Trương Quỳnh Anh

"Dự án này đặc biệt nhất ở điểm đánh dấu sự trở lại của Vân Sơn với điện ảnh Việt Nam. Mong các bạn xem phim thật vui và lan tỏa bộ phim tới bạn bè khắp nơi" - nghệ sĩ Vân Sơn nhắn nhủ.

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh tâm sự đây là một trong những phim khó nhất trong sự nghiệp của anh. Anh tự hào giới thiệu phim đến mọi người và hy vọng tất cả có được những giây phút sảng khoái, cười hết mùa lễ.

Nhà sản xuất Charlie Nguyễn chia sẻ: "Phim này mang đến trải nghiệm đặc biệt và thú vị. Các bạn cứ đến rạp sẽ hiểu phim nói về gì. Phim cần sự phối hợp chuẩn bị của rất nhiều người.

Dùng cách kể trào phúng, "Đại tiệc trăng máu 8" đào sâu vào hậu trường ngành làm phim với những tiếng cười châm biếm, giễu nhại hài hước, tạo nên câu chuyện cực kỳ "gây nhột" với dân trong ngành và trải nghiệm giải trí cười hết cỡ cho khán giả.