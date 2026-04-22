Vợ chồng Việt Hương, Tuấn Trần, Quách Ngọc Ngoan ủng hộ Liên Bỉnh Phát

Loạt nghệ sĩ Việt gồm: NSND Mỹ Uyên, ca sĩ Như Quỳnh, tài tử Quách Ngọc Ngoan, vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương - Hoài Phương, vợ chồng nghệ sĩ Quốc Cơ - Hồng Phượng, diễn viên Nhung Kate, diễn viên Tuấn Trần, hoa hậu Đoàn Thiên Ân, các chị đẹp Hoàng Yến Chibi, Đồng Ánh Quỳnh, Tam Triều Dâng, Võ Điền Gia Huy, Jonhny Trí Nguyễn, Tuấn Trần, Quách Ngọc Ngoan, Gil Lê, Xoài Non… đến chúc mừng đoàn phim "Đại tiệc trăng máu 8".
Đặc biệt, dàn diễn viên "Mưa đỏ": Steven Nguyễn, Đỗ Nhật Hoàng, Đình Khang, Nguyễn Hùng, Lê Hạ Anh… họp mặt để chúc mừng cho Hứa Vĩ Văn. Hứa Vĩ Văn là một trong những diễn viên của "Đại tiệc trăng máu 8" bên cạnh Liên Bỉnh Phát, Vân Sơn, Miu Lê, Lê Khánh, Hồng Ánh, NSƯT Đức Khuê, Quỳnh Lý, Tuấn Khải…
"Dự án này đặc biệt nhất ở điểm đánh dấu sự trở lại của Vân Sơn với điện ảnh Việt Nam. Mong các bạn xem phim thật vui và lan tỏa bộ phim tới bạn bè khắp nơi" - nghệ sĩ Vân Sơn nhắn nhủ.
Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh tâm sự đây là một trong những phim khó nhất trong sự nghiệp của anh. Anh tự hào giới thiệu phim đến mọi người và hy vọng tất cả có được những giây phút sảng khoái, cười hết mùa lễ.
Nhà sản xuất Charlie Nguyễn chia sẻ: "Phim này mang đến trải nghiệm đặc biệt và thú vị. Các bạn cứ đến rạp sẽ hiểu phim nói về gì. Phim cần sự phối hợp chuẩn bị của rất nhiều người.
Dùng cách kể trào phúng, "Đại tiệc trăng máu 8" đào sâu vào hậu trường ngành làm phim với những tiếng cười châm biếm, giễu nhại hài hước, tạo nên câu chuyện cực kỳ "gây nhột" với dân trong ngành và trải nghiệm giải trí cười hết cỡ cho khán giả.
Tác phẩm xoay quanh đạo diễn tên Tâm OK (Vân Sơn đóng) bị gán mác "chiến thần phim rác", chuyên thực hiện những sản phẩm thiếu chất lượng. Ông quyết tâm làm một phim chỉn chu để hàn gắn tình cảm với người con gái yêu điện ảnh (Lâm Thanh Mỹ đóng). Tuy nhiên, dự án mà Tâm OK nhận không hề dễ dàng: một bộ phim dài 35 phút chỉ với một cú máy. Nhiều tình huống hỗn loạn và dở khóc dở cười xảy ra trên trường quay.
Phim có suất chiếu sớm từ ngày 23-4 và chính thức ra rạp từ ngày 24-4.
