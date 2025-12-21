Vô địch e-sport SEA Games 33, nữ sinh viên Nguyễn Thanh Duyên nhận thưởng lớn

Ngày 21-12, tại lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM đã tuyên dương và khen thưởng nữ sinh viên Nguyễn Thanh Duyên (năm 2, ngành luật kinh tế) vì thành tích giành huy chương vàng e-sport tại SEA Games 33.

Theo quyết định của nhà trường, Nguyễn Thanh Duyên được thưởng 132 triệu đồng (trong đó có 1 chiếc iphone 17 pro max) từ nguồn khen thưởng của trường và sự đồng hành của các doanh nghiệp nhằm ghi nhận nỗ lực và đóng góp nổi bật của sinh viên cho thể thao nước nhà.

Chia sẻ với Báo Người Lao Động, Thanh Duyên cho biết em bắt đầu làm quen và đam mê e-sport từ năm lớp 6. Ban đầu, gia đình chưa ủng hộ vì lo ngại việc học bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nhờ biết cách cân bằng giữa học tập và thi đấu, Thanh Duyên dần chứng minh lựa chọn của mình là đúng đắn. Tháng 6 vừa qua, em chính thức gia nhập đội tuyển để chuẩn bị cho SEA Games 33. Khi Duyên vượt qua vòng loại, gia đình cũng yên tâm hơn.

Nguyễn Thanh Duyên chia sẻ với phóng viên Báo Người Lao Động

GS-TS Nguyễn Đức Trung, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TPHCM, cho biết bên cạnh đầu tư cho hoạt động đào tạo học thuật, nhà trường đặc biệt chú trọng xây dựng môi trường phát triển toàn diện cho sinh viên, trong đó có các sân chơi thể thao hiện đại. Ngày 3-11-2025, trường phối hợp cùng TS Philip Rösler – nguyên Phó Thủ tướng Đức – khánh thành Đấu trường E-sport Arena. Chỉ hơn 40 ngày sau, sinh viên của trường đã tỏa sáng tại đấu trường khu vực.

E-sport – môn thể thao điện tử đối kháng – chính thức được đưa vào chương trình thi đấu tranh huy chương tại SEA Games từ năm 2019.

Tại SEA Games 33, Nguyễn Thanh Duyên thi đấu ở vị trí ADL (xạ thủ – đường Rồng), giữ vai trò sát thương chủ lực trong đội hình tuyển Liên Quân Mobile nữ Việt Nam, có ảnh hưởng lớn đến cục diện các trận đấu.

Ở trận chung kết nội dung đồng đội nữ diễn ra chiều 16-12, tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam đã thể hiện sức mạnh vượt trội khi thắng tuyệt đối đội tuyển Lào với tỉ số 4-0.

Chiến thắng này không chỉ mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho bộ môn Liên Quân Mobile tại SEA Games 33 mà còn đánh dấu cột mốc lịch sử khi Việt Nam lần đầu tiên bước lên ngôi vô địch SEA Games ở nội dung thi đấu này, khẳng định vị thế ngày càng lớn của e-sport Việt Nam trên đấu trường khu vực.