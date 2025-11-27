HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Vợ Duy Mạnh xuất hiện cùng quyển nhật ký kể lại đêm chờ chồng

Thùy Trang

(NLĐO)-Trái tim em đau: cuộc tự vấn của Duy Mạnh về tình yêu bằng âm nhạc và ngôn ngữ điện ảnh.

Vợ ca sĩ Duy Mạnh đóng MV cho chồng

Vợ Duy Mạnh xuất hiện cùng quyển nhật ký kể lại đêm chờ chồng - Ảnh 1.

Ca sĩ Duy Mạnh và vợ

Vô tình đọc nhật ký của vợ, ca sĩ Duy Mạnh viết lên "Trái tim em đau", đầy cảm xúc. Đó là một câu chuyện được chắt lọc từ chính đời sống hôn nhân của nam ca sĩ. Cuốn nhật ký của vợ khiến ca sĩ Duy Mạnh soi chiếu chính mình.  Trái tim em đau mang thông điệp tình yêu thực sự không chỉ là hạnh phúc, mà còn là dám đối diện với những tổn thương, học cách trân trọng và giữ gìn những kết nối quý giá nhất trong đời.

Tham gia vai nữ chính trong MV Trái tim em đau là Huyền Cầm, vợ ca sĩ Duy Mạnh. Điều đó khiến Trái tim em đau càng thu hút sự chú ý. 

Sự góp mặt của chị mang đến cho khán giả cảm giác chân thật và trân trọng, bởi đây không chỉ là vai diễn đơn thuần mà là người phụ nữ đã truyền cảm hứng cho cả ca khúc. 

Việc cô đồng ý xuất hiện trong dự án cũng giống như một lời khẳng định về sự thấu hiểu đã vượt lên mọi biến cố của hai vợ chồng.

Chị Huyền Cầm tốt nghiệp Nhạc viện TP HCM, khoa lý luận phê bình. Chị là người dẫn dắt ca sĩ Cầm và con trai Mạnh Cầm đến với âm nhạc. Chị Huyền Cầm cũng là thành viên Hội âm nhạc TP HCM nhiều năm nay. 

Đây là lần hiếm hoi ca sĩ Duy Mạnh xuất hiện cùng chồng. Cuộc hôn nhân của ca sĩ Duy Mạnh cùng vợ Huyền Cầm đã kéo dài vài thập niên nhưng chị Cầm hiếm khi xuất hiện công khai cùng chồng. Ca sĩ Duy Mạnh cho biết vợ là hậu phương vững chắc, người giúp anh toàn tâm cho âm nhạc. 

Vợ Duy Mạnh xuất hiện cùng quyển nhật ký kể lại đêm chờ chồng - Ảnh 2.

Ca sĩ Duy Mạnh và vợ, chị Huyền Cầm có cùng đam mê âm nhạc

Dù định hướng phối khí hiện đại theo tinh thần RnB/Trapsoul, Trái tim em đau vẫn giữ trọn chất ballad tự sự vốn làm nên tên tuổi Duy Mạnh. MV Trái tim em đau sử dụng ngôn ngữ thị giác để thể hiện những cảm xúc mà lời nói không thể chạm tới. Hai dòng thời gian song song, trong đó có hình ảnh một Duy Mạnh tuổi 70 đọc lại nhật ký của vợ, tạo nên chiều sâu cảm xúc và đặt câu chuyện vào trạng thái "sự thấu hiểu muộn màng".

Duy Mạnh ở tuổi 70

Vợ Duy Mạnh xuất hiện cùng quyển nhật ký kể lại đêm chờ chồng - Ảnh 3.

Ca sĩ Duy Mạnh hóa thân thành ông già tuổi 70

Thế giới siêu thực của người vợ được xây dựng bằng những không gian trống, góc khuất kéo dài vô tận, chiếc bàn ăn lạnh lẽo như biểu tượng cho khoảng cách tình cảm, hay những mảnh gương phản chiếu sự phân mảnh của cảm xúc. 

Đây không phải sự bi kịch hóa, mà là cách đạo diễn dùng hình ảnh để khắc họa nỗi cô đơn không gọi tên của một người phụ nữ luôn sống trong cảm giác mong manh rằng mình có thể bị bỏ rơi. Trái lại, thế giới của cám dỗ: xanh lá, đỏ rực, những hành lang hun hút - đối lập hoàn toàn, gợi lên sự lạc lõng của một người đàn ông trước những lựa chọn mà chính anh cũng không giải thích được.

Điểm nhấn quan trọng của MV là hình ảnh chiếc bàn kéo dài như vô tận - một ẩn dụ tinh tế cho khoảng cách ngày càng xa giữa hai người. Đến cuối cùng, chiếc bàn thu ngắn lại, người vợ bước xuống cầu thang, cánh cửa mở ra, như một phép màu giản dị: khi yêu thương đủ lớn, người ta sẽ tìm về nhau. 

Ở hiện tại, Duy Mạnh tuổi 70 và người bạn đời đã đi qua nửa cuộc đời vẫn ngồi cạnh nhau trong một bữa cơm bình yên, hình ảnh giản dị nhưng đẹp nhất về sự tha thứ.

Vợ Duy Mạnh xuất hiện cùng quyển nhật ký kể lại đêm chờ chồng - Ảnh 4.

Ca sĩ Duy Mạnh

Trước khi Duy Mạnh khai thác cuốn nhật ký của vợ để viết nên Trái tim em đau, câu chuyện cảm xúc này đã từng được chạm đến ở một góc nhìn khác: góc nhìn của con gái anh - ca sĩ Cầm. 

Trong một lần vô tình đọc được nhật ký của mẹ, Cầm đã dùng chính những tâm sự thầm kín ấy để sáng tác ca khúc Sorry my honey. Nếu Sorry my honey là tiếng nói của sự thấu hiểu và sẻ chia từ người con dành cho nỗi lòng của mẹ, thì Trái tim em đau lại là lời đối diện trực tiếp của người chồng - nguyên nhân do những trang nhật ký ấy.

