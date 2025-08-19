HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Duy Mạnh tôn vinh người lính tuyến đầu với "Người chiến sĩ biên cương"

Thùy Trang

(NLĐO)- Ra mắt ca khúc mới trước thềm 2-9, Duy Mạnh gửi gắm thông điệp: "Bình yên hôm nay được đổi bằng máu nơi biên cương"

“Người chiến sĩ biên cương”: Bản hùng ca 2-9 của Duy Mạnh tri ân Anh hùng Tổ quốc!

Duy Mạnh tôn vinh người lính tuyến đầu với "Người chiến sĩ biên cương" - Ảnh 1.

Ca khúc mới ấn tượng của Duy Mạnh

Hướng tới dịp kỷ niệm Quốc khánh 2-9, ca sĩ – nhạc sĩ Duy Mạnh chính thức giới thiệu đến công chúng ca khúc mới nhất mang tên "Người chiến sĩ biên cương", như lời tưởng nhớ và tôn vinh những người anh hùng thầm lặng nơi tuyến đầu Tổ quốc – những chiến sĩ biên phòng ngày đêm gìn giữ đất nước.

Bằng giọng kể chân thực, ca khúc mở đầu với hình ảnh người lính trên vùng cao Tây Bắc, giữa đại ngàn ngập tràn hoa ban, vừa hùng vĩ vừa thơ mộng. 

Trong bức tranh ấy, tình đồng đội hiện lên rõ nét, khi những người lính cùng nhau vượt qua gian khó, chia nhau từng miếng lương khô, nắm cơm muối trắng, hay trái ớt xanh giữa rừng lạnh giá. Họ cùng sát cánh bên nhau, ngã xuống rồi lại đứng lên, để gìn giữ biên cương luôn bình yên. 

Những câu hát mộc mạc nhưng đầy sức lay động đã tái hiện chân dung một thế hệ chiến sĩ với trái tim quả cảm và ý chí thép, khẳng định niềm tin sắt son: "Người chiến sĩ nhân dân sẽ quyết tâm hoàn thành mục tiêu, cùng nhau gìn giữ quê hương bình yên."

Duy Mạnh cho biết, cảm hứng sáng tác đến từ những chuyến công tác tại tỉnh Sơn La, nơi anh có cơ hội trò chuyện và gắn bó cùng các chiến sĩ trẻ. Dù tuổi đời còn rất ít, họ lại sống trong điều kiện khắc nghiệt, thiếu thốn đủ bề, song ánh mắt lúc nào cũng rực sáng niềm tin, giọng nói dõng dạc khi nhắc đến Tổ quốc. "Chính những con người ấy đã gieo vào tôi giai điệu này. Tôi viết để tri ân, để nhắc nhở rằng bình yên hôm nay là thành quả của bao mồ hôi, máu và cả sinh mạng của những người lính biên cương," anh chia sẻ.

“Người chiến sĩ biên cương”: Tình ca yêu nước giản dị của Duy Mạnh 

Duy Mạnh tôn vinh người lính tuyến đầu với "Người chiến sĩ biên cương" - Ảnh 2.

Ca khúc mới ấn tượng của Duy Mạnh

Nếu trong sự nghiệp âm nhạc, Duy Mạnh được biết đến với nhiều tình ca lãng mạn, thì ở "Người chiến sĩ biên cương", anh lại lựa chọn một cách biểu đạt khác – giản dị, trực diện, không hoa mỹ, không ước lệ. Âm nhạc ở đây không chỉ để hát, mà để nhắc nhớ, để khắc ghi, và để thắp sáng tinh thần yêu nước. 

Chính sự chân thật ấy đã khiến ca khúc vượt ra ngoài phạm vi nghệ thuật, trở thành nhịp cầu kết nối trái tim, để mỗi người khi nghe đều cảm thấy mình gắn bó hơn với đất nước, đồng cảm hơn với những hy sinh thầm lặng ở biên cương. 

Ca khúc vừa là sự tiếp nối truyền thống tri ân của dân tộc, vừa là món quà tinh thần gửi đến những người đang ngày đêm canh giữ chủ quyền.

Không dừng lại ở việc ca ngợi hình tượng người lính, tác phẩm còn gửi gắm thông điệp rộng lớn hơn về tinh thần đoàn kết. Sức mạnh ấy không chỉ hiện hữu nơi chiến trường mà còn trong từng hành động đời thường: đồng bào chia ngọt sẻ bùi lúc khó khăn, nghệ sĩ dùng tiếng hát để kêu gọi sẻ chia, khán giả đồng hành và lan tỏa yêu thương. 

Tất cả hòa quyện thành một vòng tròn gắn kết, nơi mọi trái tim đều chung nhịp đập vì đất nước.

“Người chiến sĩ biên cương”: Duy Mạnh bứt phá với bản hùng ca 

Duy Mạnh tôn vinh người lính tuyến đầu với "Người chiến sĩ biên cương" - Ảnh 3.

Người chiến sĩ biên cương- Ca khúc mới ấn tượng của Duy Mạnh

Với "Người chiến sĩ biên cương", Duy Mạnh tiếp tục khẳng định sự đa dạng trong sáng tác của mình. Từ những bản tình ca lãng mạn vang bóng một thời, anh đã chuyển sang một thể loại giàu tính sử thi, nơi giai điệu và ca từ hòa quyện để tạo nên bản hùng ca hiện đại. 

Đây là một dấu mốc quan trọng, cho thấy anh không ngừng tìm tòi và cống hiến, để âm nhạc luôn song hành cùng nhịp đập của đất nước.

"Người chiến sĩ biên cương" không chỉ là một ca khúc mới, mà là một thông điệp mạnh mẽ: bình yên hôm nay được làm nên từ sự kiên cường, hi sinh của những người lính nơi biên ải. Trong tiếng hát của Duy Mạnh, khán giả nghe được âm vang của núi rừng, của những bước chân hành quân, của lời hẹn thề thiêng liêng mà thế hệ này nối tiếp thế hệ khác. 

Và cũng trong tiếng hát ấy, mỗi người được nhắc nhớ về trách nhiệm của mình: sống xứng đáng với sự hy sinh của những anh hùng, giữ gìn và lan tỏa tình yêu Tổ quốc bằng tất cả hành động mỗi ngày.

Duy Mạnh Người chiến sĩ biên cương ca khúc mới của Duy Mạnh Duy Mạnh ấn tượng với Người chiến sĩ biên cương người lính tuyến đầu ca sĩ Duy Mạnh
