Hưởng ứng Ngày Vảy nến Thế giới (29-10), Bệnh viện Da liễu TP HCM phối hợp cùng Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn TP HCM tổ chức "Đêm nhạc gây quỹ cho bệnh nhân vảy nến và bệnh nhân ung thư", diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP HCM vào tối 22-10.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm không nhận cát- xê, góp tiền cá nhân cho đêm nhạc

Nhóm MTV biểu diễn tại chương trình

Chương trình mang chủ đề "Âm nhạc chữa lành - Chung tay xóa bỏ kỳ thị, trao cơ hội sống khỏe cho người bệnh" với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như Võ Hạ Trâm, Phương Vy Idol, Lâm Phúc, nhóm MTV, nhóm Du Ca, ca sĩ Haeryong, ca sĩ Quốc Phú, ca sĩ Tuấn Kha, ca sĩ Holy Trương Diễm, ca sĩ Phúc Lâm, MC H’Uyên Niê, nhạc sĩ Tuấn Anh, nhóm múa Viva, ban nhạc Tab and Friends… cùng các y, bác sĩ của bệnh viện.

Tại chương trình, các nghệ sĩ, ca sĩ đã không nhận cát-xê và đóng góp tiền để đồng hành cùng bệnh nhân. Riêng ca sĩ Võ Hạ Trâm còn bỏ tiền cá nhân tặng thêm 5 triệu đồng cho bệnh nhân. Đêm nhạc đã thu về hơn 200 triệu đồng, toàn bộ số tiền sẽ được tặng cho bệnh nhân bị vảy nến, bệnh ung thư.

Các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đồng hành cùng chương trình

BSCK2 Nguyễn Thị Phan Thúy, Giám đốc Bệnh viện Da Liễu TP HCM, cho biết với bệnh nhân bị vảy nến, những cơn ngứa, đau đớn, mất ngủ, chi phí điều trị kéo dài chỉ là "phần nổi của tảng băng". Điều khó vượt qua hơn chính là sự mặc cảm, ánh nhìn xa lánh và định kiến từ xã hội. Nhiều người bệnh phải sống khép mình, sợ ra ngoài, sợ người khác hiểu lầm rằng bệnh có thể lây. Không ít bệnh nhân từng rơi vào tuyệt vọng, chỉ vì khao khát điều giản dị – được đối xử như một người bình thường.

Bà Nguyễn Thị Phan Thúy, Giám đốc Bệnh viện Da Liễu TP HCM, chia sẻ tại chương trình

"Chính sự đồng hành, chung tay của mọi người đã giúp bệnh nhân vảy nến vượt qua mặc cảm và được tiếp sức chiến đấu với bệnh tật"- BS Thúy chia sẻ