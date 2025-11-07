Võ Hạ Trâm ra mắt MV "nghìn tỉ": Chuyện gì đã xảy ra?

MV nghìn tỉ của Võ Hạ Trâm

Võ Hạ Trâm với ca khúc đầy xúc động

Lấy cảm hứng từ hình ảnh hàng triệu người Việt cùng hướng về vùng bão lũ, "Triệu triệu con tim" của Võ Hạ Trâm mang đến đong đầy cảm xúc về sức mạnh đoàn kết dân tộc. Bài hát mang giai điệu hào hùng, ca từ truyền cảm, lan tỏa tinh thần yêu thương và sẻ chia của hàng triệu trái tim Việt Nam giữa những ngày đồng bào cả nước đang cùng nhau vượt qua thiên tai, bão lũ.

"Tôi chỉ mong bài hát này trở thành một cầu nối yêu thương, để mọi người thấy được tinh thần đùm bọc, "tương thân tương ái" của người Việt vẫn luôn hiện hữu. Dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào, trái tim Việt Nam vẫn luôn cùng nhịp đập"- Võ Hạ Trâm chia sẻ.

Qua giọng hát nội lực, tinh tế và giàu cảm xúc, Võ Hạ Trâm tái hiện ca khúc mang hơi thở pop-rock pha cinematic, khơi gợi hình ảnh những "người hùng đời thường", đó là những người Việt Nam bình dị nhưng luôn sẵn sàng dang tay giúp đỡ nhau khi hoạn nạn. Võ Hạ Trâm cho biết, cảm hứng thể hiện bài hát đến từ chính những ký ức và hình ảnh cô từng chứng kiến tại quê nhà Quảng Nam (cũ) nơi người dân chịu nhiều mất mát vì bão lũ.

Võ Hạ Trâm là giọng ca "thương hiệu" hiện nay

"Ngay khi nghe giai điệu đầu tiên, tôi thấy như có một sợi dây kết nối vô hình. Ca khúc này khiến tôi nhớ về quê hương Quảng Nam, nhớ đến những cơn bão quét qua, ruộng vườn bị cuốn trôi, người dân trắng tay mà vẫn nắm tay nhau đứng dậy. Từ sự thương xót quê nhà đến nỗi đau chung của đồng bào, tôi thấy mình cần phải làm điều gì đó. Ca khúc này là cách tôi gửi lời yêu thương và động viên tinh thần người dân vùng thiên tai"- cô nói.

Triệu triệu con tim của Võ Hạ Trâm mang thông điệp mạnh mẽ

Triệu triệu con tim là thông điệp nhân văn mạnh mẽ

Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, Triệu triệu con tim là thông điệp nhân văn mạnh mẽ, khẳng định rằng dù Bắc, Trung hay Nam, dù ở trong nước hay ngoài biên giới, triệu triệu con tim Việt Nam vẫn cùng đập chung một nhịp vì tình người và Tổ quốc. Võ Hạ Trâm chia sẻ: "Tôi hay gọi vui Triệu triệu con tim là "bài hát nghìn tỉ", không phải vì giá trị vật chất, mà vì "nghìn tỉ" tình yêu thương, sẻ chia đang chảy trong từng câu hát. Bão lũ vẫn đang hoành hành ngoài kia, từng giờ, từng phút đồng bào ta vẫn chống chọi. Tôi tin bài hát này là lời cổ động để tất cả chúng ta tiếp tục đóng góp, tiếp tục yêu thương.

Có người hỏi tôi khi hát bài này, tôi đặt kỹ thuật hay cảm xúc lên trước. Tôi nghĩ với ca khúc như thế này, không cần kỹ thuật quá nhiều. Tôi chỉ muốn mọi người, ở bất kỳ ngóc ngách nào của cuộc sống, đều có thể hát theo, như một lời cổ vũ tinh thần "tương ái tương ái" trong mỗi trái tim người Việt".

Võ Hạ Trâm mang Triệu triệu con tim đến trường đại học

Võ Hạ Trâm mong lan tỏa ca khúc

Theo Võ Hạ Trâm, sau khi Triệu triệu con tim hoàn thành bản audio, cô lập tức nghĩ đến việc mang ca khúc trình diễn tại một trường đại học lớn ở TP HCM, nơi hàng nghìn sinh viên cùng hòa giọng trong không khí xúc động. Những phản hồi tích cực từ sinh viên đã tiếp thêm động lực để cô và ê-kíp tin rằng âm nhạc vẫn có sức mạnh kết nối con người trong mọi hoàn cảnh. "Tôi muốn gửi thông điệp yêu thương, đoàn kết đến thế hệ trẻ, để các bạn cảm nhận được tinh thần Việt Nam luôn rực cháy trong tim mỗi người"- cô chia sẻ.

Gắn bó hơn 20 năm với dòng nhạc quê hương - cách mạng, Võ Hạ Trâm xem Triệu triệu con tim như một lời tri ân gửi đến đất nước và đồng bào: "Tôi muốn mang âm nhạc đến như một lời sẻ chia, một làn sóng cổ vũ tinh thần kiên cường và hào khí Việt Nam đang chảy trong triệu triệu con tim trên mảnh đất hình chữ S này và cả những người Việt ở khắp nơi trên thế giới.

Năm thắng lớn của Võ Hạ Trâm

Võ Hạ Trâm đặc biệt cảm kích chồng Ấn Độ

"Trong năm nay, từ đại lễ 30-4 đến kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, tôi càng cảm nhận rõ hơn tình yêu đất nước lan tỏa mạnh mẽ. Khi thiên tai hoành hành, tinh thần ấy càng được khơi dậy. Tôi chỉ đơn giản muốn biến tình yêu đó thành hành động thiết thực bằng âm nhạc"- cô chia sẻ.

Dù lịch diễn dày đặc, nữ ca sĩ vẫn dành toàn tâm cho dự án này. Cô cảm kích sự hỗ trợ của gia đình, đặc biệt là ông xã Ấn Độ - doanh nhân Vikas Chaudhary, để có thể toàn tâm toàn ý cống hiến."Tôi thật sự biết ơn ông xã. Anh hiểu rằng âm nhạc là hơi thở của tôi, nên luôn sẵn lòng gánh bớt việc nhà, chăm con để tôi toàn tâm toàn ý cho công việc. Có những đêm tôi thu âm đến sáng, anh vẫn đợi cửa và động viên. Chính sự đồng hành đó giúp tôi có thêm năng lượng để hát, để sống, để cống hiến", cô xúc động nói.