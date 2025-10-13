HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Vỡ hồ chứa bùn nhà máy luyện gang thép ở Thái Nguyên, bùn đất tràn vào nhà dân

Minh Chiến - Văn Duẩn

(NLĐO)- Sự cố vỡ hồ chứa bùn nhà máy luyện gang thép ở Thái Nguyên khiến bùn đất tràn xuống khu dân cư, ảnh hưởng khoảng 30 hộ dân.

Ngày 13-10, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo UBND xã Nam Hòa (tỉnh Thái Nguyên) cho biết ngày 7-10, mưa lớn kéo dài khiến vỡ hồ chứa bùn của Nhà máy Luyện gang thép (công suất 100.000 tấn/năm, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Luyện kim đen Thái Nguyên) nằm trên địa bàn xã, khiến bùn đất tràn xuống đất canh tác, khu dân cư.

vỡ hồ chứa bùn - Ảnh 1.

Vỡ hồ chứa bùn của Nhà máy Luyện gang thép ở Thái Nguyên. Ảnh: Báo Nhân Dân

Sự cố vỡ đập chứa bùn thải đã khiến một lượng lớn bùn, nước và đất đá tràn vào khu dân cư, gây ngập úng đường sá, nhà cửa, ảnh hưởng đến đời sống của nhiều hộ dân. Bùn thải từ hồ chứa theo dòng nước chảy tràn ra tuyến đường liên xã, nhiều diện tích hoa màu, vườn cây.

Theo thống kê sơ bộ, có hơn 30 hộ dân bị ảnh hưởng bởi sự cố, chủ yếu là thiệt hại về tài sản, hoa màu và diện tích canh tác. Một số khu vực vẫn còn ngập sâu trong lớp bùn đặc, bốc mùi hắc, nồng, gây lo ngại về ô nhiễm môi trường.

Đến hôm nay, bờ bao hồ chứa đã được phía doanh nghiệp gia cố, đắp đất, không để nước, bùn đất tiếp tục tràn xuống phía dưới. Đồng thời, tiến hành thu dọn các khu vực bị tràn bùn.

Theo lãnh đạo UBND xã Nam Hoà, chính quyền địa phương đang phối hợp với phía doanh nghiệp, người dân để khắc phục hậu quả vụ vỡ hồ chứa bùn. Trong đó, tiến hành dọn bùn đất, vệ sinh môi trường, sớm ổn định cuộc sống cho những hộ dân bị ảnh hưởng bởi sự cố. Bên cạnh đó, sẽ triển khai thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ cho người dân.

Vỡ hồ chứa bùn nhà máy luyện gang thép ở Thái Nguyên - Ảnh 1.

Vỡ hồ chứa bùn nhà máy luyện gang thép ở Thái Nguyên - Ảnh 2.

Vỡ hồ chứa bùn nhà máy luyện gang thép ở Thái Nguyên - Ảnh 3.

Vỡ hồ chứa bùn nhà máy luyện gang thép ở Thái Nguyên - Ảnh 4.

 

