Võ Huy Toàn, Võ Minh Trọng bị "treo giò" ở vòng 8 V-League

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Võ Huy Toàn, Võ Minh Trọng bị "treo giò" ở vòng 8 V-League

Tường Phước

(NLĐO) - CLB Công an TP HCM và Becamex TP HCM tổn thất lực lượng ở vòng 8 V-League 2025-2026 khi hai trụ cột bị "treo giò".

Võ Huy Toàn, Võ Minh Trọng bị "treo giò" ở vòng 8 V-League - Ảnh 1.

CLB Công an TP HCM vừa có màn trình diễn kém sắc khi bị Hà Tĩnh cầm hòa không bàn thắng ngay trên sân nhà Thống Nhất ở vòng 7 V-League 2025-2026. Kết quả này khiến đoàn quân HLV Lê Huỳnh Đức bị rớt khỏi tốp 3 bảng xếp hạng, hiện đứng thứ 4 với 14 điểm.

Võ Huy Toàn, Võ Minh Trọng bị "treo giò" ở vòng 8 V-League - Ảnh 2.

Võ Huy Toàn (trái) trong trận hòa Hà Tĩnh trên sân nhà Thống Nhất

Trong trận hòa trên sân nhà hôm 19-10, đội bóng ngành Công an gặp tổn thất về lực lượng khi hậu vệ cánh Võ Huy Toàn dính thẻ đỏ, bị truất quyền thi đấu ở phút 59. Điều này đồng nghĩa Huy Toàn sẽ không thể góp mặt trong trận derby ngành Công an, khi thầy trò ông Lê Huỳnh Đức làm khách trên sân Hàng Đẫy chạm trán Công an Hà Nội ở vòng 8 V-League vào ngày 27-10.

TIN LIÊN QUAN

Huy Toàn là trụ cột của CLB Công an TP HCM từ mùa giải 2020. Cầu thủ sinh năm 1993 góp công lớn giúp đội chủ sân Thống Nhất liên tục góp mặt ở V-League đến 5 mùa liên tiếp. Mùa này, Huy Toàn đã có 1 bàn thắng sau 6 trận ra sân.

Võ Huy Toàn, Võ Minh Trọng bị "treo giò" ở vòng 8 V-League - Ảnh 3.

Võ Minh Trọng là trụ cột của Becamex TP HCM

Tương tự, Võ Minh Trọng cũng bị "treo giò" ở vòng 8 V-League, khi hậu vệ cánh của Becamex TP HCM đã nhận đủ 3 thẻ vàng trước đó. Becamex TP HCM dần khởi sắc sau khi thay HLV trưởng, giành 1 trận hòa và 1 chiến thắng ở hai lượt đấu V-League gần nhất.

Minh Trọng được ví von là "cơn lốc" đường biên của đội bóng đất Thủ nhờ công thủ toàn diện, sở hữu khả năng bứt tốc độ qua người gọn gàng, tự tin dứt điểm khi tham gia đánh biên. Mùa này, tuyển thủ sinh năm 2001 nằm trong đội hình xuất phát của Becamex TP HCM ở cả 7 vòng đấu V-League, ghi một bàn thắng nhờ thực hiện thành công quả phạt đền 11m.

Võ Huy Toàn, Võ Minh Trọng bị "treo giò" ở vòng 8 V-League - Ảnh 4.

Võ Huy Toàn, Võ Minh Trọng bị "treo giò" ở vòng 8 V-League - Ảnh 5.

Danh sách các cầu thủ bị "treo giò" ở vòng 8 V-League còn có: Geovane Magno (Ninh Bình), Bùi Tiến Dũng (Thể Công Viettel), Mai Sỹ Hoàng (Hà Tĩnh), Reon Dale Moore (Sông Lam Nghệ An) và Mamadou Mbodji (Thanh Hóa).

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Tin liên quan

CLB Nam Định chia tay HLV Vũ Hồng Việt

CLB Nam Định chia tay HLV Vũ Hồng Việt

(NLĐO) - Khởi đầu không tốt ở mùa giải 2025-2026, CLB Nam Định buộc chia tay HLV Vũ Hồng Việt trước thềm vòng 8 V-League 2025-2026.

Nam Định sa sút

Khán đài sân Thiên Trường nổi tiếng với hình ảnh chỗ ngồi kín đặc mỗi khi CLB Nam Định thi đấu, nhưng lượng khán giả giảm mạnh do phong độ yếu kém của đội nhà

CLB Công an Hà Nội hụt chiến thắng vì sai lầm chiến thuật

(NLĐO) - Có lợi thế dẫn bàn trước Macarthur FC (Úc) song CLB CAHN đã đánh rơi chiến thắng khi bị đối phương gỡ hòa 1-1 ở thời gian gần cuối trận đấu tối 23-10

bị treo giò Võ Huy Toàn Võ Minh Trọng V-League 2025-2026 CLB Công an TP HCM CLB Becamex TP HCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo