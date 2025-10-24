Võ Huy Toàn, Võ Minh Trọng bị "treo giò" ở vòng 8 V-League

CLB Công an TP HCM vừa có màn trình diễn kém sắc khi bị Hà Tĩnh cầm hòa không bàn thắng ngay trên sân nhà Thống Nhất ở vòng 7 V-League 2025-2026. Kết quả này khiến đoàn quân HLV Lê Huỳnh Đức bị rớt khỏi tốp 3 bảng xếp hạng, hiện đứng thứ 4 với 14 điểm.



Võ Huy Toàn (trái) trong trận hòa Hà Tĩnh trên sân nhà Thống Nhất

Trong trận hòa trên sân nhà hôm 19-10, đội bóng ngành Công an gặp tổn thất về lực lượng khi hậu vệ cánh Võ Huy Toàn dính thẻ đỏ, bị truất quyền thi đấu ở phút 59. Điều này đồng nghĩa Huy Toàn sẽ không thể góp mặt trong trận derby ngành Công an, khi thầy trò ông Lê Huỳnh Đức làm khách trên sân Hàng Đẫy chạm trán Công an Hà Nội ở vòng 8 V-League vào ngày 27-10.

Huy Toàn là trụ cột của CLB Công an TP HCM từ mùa giải 2020. Cầu thủ sinh năm 1993 góp công lớn giúp đội chủ sân Thống Nhất liên tục góp mặt ở V-League đến 5 mùa liên tiếp. Mùa này, Huy Toàn đã có 1 bàn thắng sau 6 trận ra sân.

Võ Minh Trọng là trụ cột của Becamex TP HCM

Tương tự, Võ Minh Trọng cũng bị "treo giò" ở vòng 8 V-League, khi hậu vệ cánh của Becamex TP HCM đã nhận đủ 3 thẻ vàng trước đó. Becamex TP HCM dần khởi sắc sau khi thay HLV trưởng, giành 1 trận hòa và 1 chiến thắng ở hai lượt đấu V-League gần nhất.

Minh Trọng được ví von là "cơn lốc" đường biên của đội bóng đất Thủ nhờ công thủ toàn diện, sở hữu khả năng bứt tốc độ qua người gọn gàng, tự tin dứt điểm khi tham gia đánh biên. Mùa này, tuyển thủ sinh năm 2001 nằm trong đội hình xuất phát của Becamex TP HCM ở cả 7 vòng đấu V-League, ghi một bàn thắng nhờ thực hiện thành công quả phạt đền 11m.

Danh sách các cầu thủ bị "treo giò" ở vòng 8 V-League còn có: Geovane Magno (Ninh Bình), Bùi Tiến Dũng (Thể Công Viettel), Mai Sỹ Hoàng (Hà Tĩnh), Reon Dale Moore (Sông Lam Nghệ An) và Mamadou Mbodji (Thanh Hóa).