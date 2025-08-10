Từ trái sang: NSƯT Ngọc Đợi, NSƯT Võ Minh Lâm và NSND Hồ Ngọc Trinh trong chương trình "Nghệ sĩ và sàn diễn"

Hai mươi năm một chặng đường không quá dài trong đời người, nhưng đủ để một thế hệ nghệ sĩ trưởng thành, từ những thí sinh trẻ trung, đầy khát vọng trên sân khấu "Chuông vàng vọng cổ" trở thành những gương mặt tiêu biểu của sân khấu cải lương hôm nay. Thật trọn vẹn khi mùa giải thứ 20 của cuộc thi chứng kiến: NSND Hồ Ngọc Trinh, NSƯT Võ Minh Lâm và NSƯT Ngọc Đợi – ba cựu thí sinh năm nào, nay quay trở lại với trọng trách đặc biệt: "ngồi ghế nóng" Hội đồng giám khảo. Họ đồng thời dẫn dắt, huấn luyện các thí sinh trẻ ở vòng chung kết xếp hạng.

Võ Minh Lâm động viên thí sinh

Với kinh nghiệm nghề nghiệp dày dạn và sự đồng cảm sâu sắc, ba nghệ sĩ không chỉ là người chấm điểm, mà còn là "người đồng hành" giúp thí sinh giữ vững tinh thần, tự tin tỏa sáng, không quá căng thẳng trong mỗi phần thi.

NSND Hồ Ngọc Trinh chia sẻ: "Tôi vẫn nhớ cảm giác hồi hộp khi lần đầu đứng trên sân khấu "Chuông vàng vọng cổ". Vì vậy, khi huấn luyện và chấm thi, tôi luôn đặt mình vào vị trí của thí sinh để hiểu và hỗ trợ các em hết mức có thể".

NSƯT Ngọc Đợi và NSƯT Võ Minh Lâm trong chương trình "Nghệ sĩ và sàn diễn"

NSƯT Võ Minh Lâm tâm sự: "Cuộc thi không chỉ tìm kiếm giọng hát hay, mà còn là nơi rèn luyện bản lĩnh nghề nghiệp. Tôi mong các bạn trẻ hãy coi đây là cơ hội quý giá để học hỏi và trưởng thành".

NSƯT Ngọc Đợi bày tỏ: "Khi nhìn thấy ánh mắt quyết tâm của các em, tôi thấy hình ảnh của mình năm xưa. Điều quan trọng là các em phải giữ được tình yêu và niềm đam mê với cải lương lâu dài, chứ không chỉ dừng lại ở một cuộc thi".

Võ Minh Lâm phấn khởi vì những trải nghiệm của thí sinh

Năm nay, Ban tổ chức đã có nhiều cải tiến đáng chú ý. 32 thí sinh ở vòng Tuyển chọn không chỉ thi tài qua giọng ca mà còn tham gia các hoạt động xã hội và trải nghiệm thực tế, giúp họ ý thức rõ hơn trách nhiệm của người nghệ sĩ – ngoài tài năng, còn cần sự cống hiến và dấn thân vì cộng đồng.

Khởi nguồn từ năm 2006, "Chuông vàng vọng cổ" đã trở thành sân chơi nghệ thuật uy tín, đồng hành cùng khán giả yêu cải lương suốt hai thập kỷ, phát hiện và nuôi dưỡng những giọng ca tài năng, góp phần kế thừa và phát triển nghệ thuật cải lương trong đời sống hiện đại.

NSƯT Võ Minh Lâm nói: "Mùa giải thứ 20 vừa có buổi giới thiệu chính thức đầy hứa hẹn, mở ra hành trình mới cho những tài năng trẻ khi họ có những trải nghiệm đáng quý. Trong thời gian tới họ sẽ được đến thăm các nghệ sĩ tài danh đã gắn bó với "Chuông Vàng vọng cổ" như: NSND Bạch Tuyết, NSND Minh Vương, NSND Thanh Tuấn, thăm các nghệ sĩ lão thành ở Khu dưỡng lão nghệ sĩ Thị Nghè…".

NSƯT Võ Minh Lâm và NSND Hồ Ngọc Trinh trong chương trình "Nghệ sĩ và sàn diễn"

Mời bạn đọc, khán giả đón xem chương trình "Nghệ sĩ và sàn diễn": Đồng hành với cuộc thi "Chuông vàng vọng cổ" lần thứ 20 năm 2025 để lắng nghe những chia sẻ thú vị, bất ngờ từ ba nghệ sĩ – ba câu chuyện nghề đầy cảm xúc, từ quá khứ bước ra ánh đèn sân khấu đến hành trình truyền lửa cho thế hệ mới. HTV9: 12 giờ 30 phút chủ nhật 10-8; phát lại 14 giờ 30 phút thứ hai 11-8-2025.