Lao động

Hài hòa việc nước, việc nhà

THANH NGA

Hoạt động nữ công phải linh hoạt, sáng tạo, gần gũi với cơ sở và gắn với chăm lo tốt hơn đời sống cho lao động nữ

Ngày 19-10, LĐLĐ TP HCM đã tổ chức tuyên dương các nữ đoàn viên - lao động điển hình trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" giai đoạn 2020 - 2025. Chương trình nhằm chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20.10.1930 - 20.10.2025) và 15 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Lan tỏa đến từng cơ sở

Bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, cho biết nhiều năm qua, "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" đã trở thành phong trào thi đua thiết thực trong nữ CNVC-LĐ; được các cấp Công đoàn xem là nội dung quan trọng của hoạt động Công đoàn.

Hài hòa việc nước, việc nhà - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, tặng bằng khen cho nữ CNVC-LĐ “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” .Ảnh: DUY PHÚ

Để phong trào đạt hiệu quả, LĐLĐ TP HCM đã chỉ đạo các cấp Công đoàn thành phố xây dựng các nội dung, tiêu chuẩn "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" phù hợp với loại hình Công đoàn cơ sở giai đoạn mới, phù hợp với tình hình thực tiễn; có nhiều hình thức tuyên dương, khen thưởng để động viên.

Các cấp Công đoàn đã thường xuyên tổ chức những tọa đàm như: "Nâng chất hoạt động nữ công", "Nâng cao chất lượng công tác vận động nữ", "Chia sẻ kinh nghiệm dung hòa giữa công việc cơ quan với công việc gia đình"…, gắn với phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc".

Nhờ vậy, phong trào "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" đã nhanh chóng lan tỏa. 81% Công đoàn cơ sở trực thuộc toàn diện đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện phong trào này, thu hút đông đảo nữ đoàn viên - lao động trong mọi lĩnh vực tham gia, nhất là khu vực doanh nghiệp (DN) ngoài nhà nước, DN có vốn đầu tư nước ngoài.

Giai đoạn 2020 - 2025, phong trào "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" thu hút hơn 1,3 triệu lượt nữ CNVC-LĐ đăng ký tham gia. Họ cố gắng sắp xếp hài hòa công việc cơ quan, đơn vị với gia đình, vừa bảo đảm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao vừa nuôi con khỏe, dạy con ngoan, giữ vững hạnh phúc gia đình. 

Trong đó, 64.605 chị đạt danh hiệu "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" 5 năm cấp cơ sở, 11.780 chị đạt danh hiệu cấp trên cơ sở, 589 chị đạt danh hiệu cấp thành phố. Đáng chú ý, hàng ngàn sáng kiến, đề tài, mô hình cải tiến kỹ thuật, cải cách thủ tục hành chính do lao động nữ đề xuất đã được áp dụng hiệu quả, mang lại giá trị làm lợi hàng chục tỉ đồng mỗi năm.

Bên cạnh đó, hoạt động nữ công ngày càng được chú trọng. Nhiều chương trình, mô hình chăm lo thiết thực cho nữ CNVC-LĐ và con đoàn viên - lao động khó khăn được duy trì, tạo được dấu ấn, tạo điều kiện để nữ CNVC-LĐ an tâm làm việc, cống hiến. "Các cấp Công đoàn thành phố đã trao hơn 70.000 suất Học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con CNVC-LĐ không có điều kiện đến trường hoặc có nguy cơ bỏ học; tổ chức trại hè Thanh Đa, khen thưởng học sinh giỏi" - bà Nguyễn Kim Loan nhấn mạnh.

Tạo động lực cống hiến

Tại buổi lễ, nhằm kịp thời động viên các gương điển hình trong phong trào "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" giai đoạn 2020 - 2025, LĐLĐ TP HCM đã tuyên dương, khen thưởng 145 cá nhân tiêu biểu, luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hăng hái thi đua lao động sản xuất đồng thời chăm lo chu toàn trong gia đình.

Chị Đỗ Thị Lệ Hằng, Phó Chủ tịch Công đoàn Trường ĐH Luật TP HCM, là một trong số các gương tiêu biểu ấy. Vừa là cán bộ nữ công vừa là chuyên viên chính tại Phòng Công tác sinh viên, chị luôn hoàn thành tốt công việc được giao, sẵn sàng choàng gánh, hỗ trợ đồng nghiệp trong những công tác chung của nhà trường.

Chị Hằng đã có nhiều sáng kiến trong công tác nữ công, giúp các hoạt động Công đoàn tại trường thêm mới mẻ, hấp dẫn và đem lại giá trị thiết thực cho nữ đoàn viên - lao động. Chẳng hạn, chị cùng với Công đoàn nhà trường tham mưu cho Ban Giám hiệu tặng quà nữ đoàn viên nhân dịp 8-3, 20-10 hằng năm; giới thiệu con đoàn viên tham dự Trại hè Thanh Đa; chăm lo cho con đoàn viên nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu… Chị còn phối hợp xây dựng và áp dụng các tiêu chí về Học bổng Nguyễn Đức Cảnh, phù hợp với tình hình thực tế của trường.

"Trường ĐH Luật TP HCM là một trung tâm đào tạo, nghiên cứu pháp luật. Do vậy, khi triển khai phong trào "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà", Công đoàn cơ sở luôn nỗ lực để cụ thể hóa nội hàm của phong trào sao cho phù hợp, để nữ đoàn viên hài hòa được việc nước với việc nhà, phát huy hết khả năng của mình" - chị Hằng bày tỏ.

Trong khi đó, là Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn, chị Lê Thị Nguyệt Hằng cũng tập trung chăm lo cho người lao động, nhất là lao động nữ tại đơn vị. Chị đặc biệt chú trọng xây dựng, ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều nội dung có lợi hơn so với quy định, như: thưởng Tết; lao động nữ sinh con được hỗ trợ 2 triệu đồng ngoài chế độ BHXH; tiền ăn giữa ca 1,05 - 1,8 triệu đồng/người/tháng; ai nghỉ hưu hoặc bị tai nạn lao động từ 61% trở lên được tặng 1 sổ tiết kiệm 10 triệu đồng...

Công đoàn cơ sở còn phối hợp với Công ty CP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn chăm lo đời sống, tạo điều kiện cho nữ CNVC-LĐ tích cực học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, hiểu biết pháp luật; tham mưu cho DN chi hỗ trợ lao động nữ đào tạo lại nghề nếu nghề cũ không còn phù hợp. Hằng năm Công đoàn công ty có trên 85% nữ đoàn viên đăng ký tham gia các phong trào; phát động xây dựng "Gia đình văn hóa"; tuyên dương, khen thưởng con CNVC-LĐ có thành tích xuất sắc, tiêu biểu… 

Ông HUỲNH THANH XUÂN, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam: Ngày càng đi vào chiều sâu

Với hơn 21.000 Công đoàn cơ sở và khoảng 2,2 triệu đoàn viên, giai đoạn 2020 - 2025, phong trào thi đua "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" do Công đoàn TP HCM phát động đã phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả nổi bật và ngày càng đi vào chiều sâu.

Để tiếp tục phát huy và lan tỏa phong trào "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà", các cấp Công đoàn thành phố cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nữ công theo hướng linh hoạt, sáng tạo, gần gũi với cơ sở, gắn với việc chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần lao động nữ, nhất là những chị em có hoàn cảnh khó khăn, công nhân xa quê, mẹ đơn thân...


