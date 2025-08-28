HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

NSƯT Võ Minh Lâm tái ngộ đạo diễn Minh Nguyệt trong dự án kịch "Bút máu"

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) – Sau thành công của vở "Tiếng chim vườn Ngọc", đạo diễn Minh Nguyệt khởi công vở mới và có sự đồng hành của Võ Minh Lâm.


NSƯT Võ Minh Lâm tái ngộ đạo diễn Minh Nguyệt trong dự án kịch "Bút máu"- Ảnh 1.

Từ trái sang: Minh Anh, NSƯT Võ Minh Lâm, đạo diễn Minh Nguyệt, NSND Hoàng Yến và đạo diễn Công Danh tại Nhà hát TP sáng 28-8

Sáng 28-8 tại Nhà hát TP, Sân khấu Trăng của đạo diễn Minh Nguyệt đã chính thức khởi công dàn dựng vở "Bút máu". Đây là kịch bản được bà cảm tác từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Vũ Hạnh đã từng tham gia Trại sáng tác kịch bản sân khấu TP HCM năm 2005.

Đây là dự án được giới chuyên môn và khán giả chờ đợi từ lâu, bởi nữ đạo diễn nhiều lần ấp ủ đưa vở kịch này đến công chúng nhưng vẫn "chưa đủ duyên".

NSƯT Võ Minh Lâm tái ngộ đạo diễn Minh Nguyệt trong dự án kịch "Bút máu"- Ảnh 2.

Đạo diễn Công Danh và NSƯT Võ Minh Lâm thắp hương Tổ nghiệp sân khấu trong ngày khởi công tập vở "Bút máu"

Võ Minh Lâm tái hợp nhiều gương mặt nghệ sĩ tài năng

Đặc biệt, vở diễn lần này đánh dấu sự tái hợp của NSƯT Võ Minh Lâm với đạo diễn Minh Nguyệt sau thành công của "Tiếng chim vườn Ngọc". Chính dấu ấn mạnh mẽ của nam nghệ sĩ trong vở diễn trước khiến công chúng kỳ vọng anh sẽ tiếp tục bứt phá ở dự án mới. 

NSƯT Võ Minh Lâm chia sẻ: "Sau vở "Tiếng chim vườn Ngọc", tôi nhận thấy ở đạo diễn Minh Nguyệt một cách làm việc rất tôn trọng diễn viên, đồng thời luôn khơi gợi những tìm tòi sáng tạo mới trong diễn xuất của diễn viên. 

Trong vở "Bút máu" tôi sẽ có cơ hội được khai thác sâu hơn nội tâm nhân vật, không chỉ ở lời thoại mà còn trong nhịp thở, ánh nhìn và sự giằng xé bên trong".

NSƯT Võ Minh Lâm tái ngộ đạo diễn Minh Nguyệt trong dự án kịch "Bút máu"- Ảnh 3.

NSƯT Võ Minh Lâm và đạo diễn Minh Nguyệt

Cùng đồng hành với NSƯT Võ Minh Lâm là dàn nghệ sĩ giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết: NSND Hoàng Yến, diễn viên Công Danh, Minh Anh… Trong đó, Công Danh ngoài vai trò diễn viên còn là đồng đạo diễn cùng Minh Nguyệt. 

Anh cũng chính là Hoàng Mẫn – tác giả của nhiều kịch bản sân khấu được chú ý gần đây như: "Đại náo khu ổ chuột", "Con ma nhà họ Hứa", "Bóng ma rạp hát Lệ Hoa"…. 

NS Công Danh bày tỏ: "Lần này, tôi vừa tham gia diễn xuất vừa hỗ trợ công tác dàn dựng. Vở kịch "Bút máu" mang tinh thần phản biện xã hội rất mạnh mẽ, có tính triết lý nhưng cũng đầy kịch tính. Tôi tin khán giả sẽ tìm thấy sự đồng cảm bởi giá trị nhân văn mà nhà văn Vũ Hạnh đã chuyển tải và qua cách kể chuyện sâu sắc của nữ đạo diễn Minh Nguyệt".

NSƯT Võ Minh Lâm tái ngộ đạo diễn Minh Nguyệt trong dự án kịch "Bút máu"- Ảnh 4.

Các diễn viên và ê kíp thực hiện vở "Bút máu"

Võ Minh Lâm tin tưởng vào sự đầu tư bài bản và tâm huyết

Vở diễn được đầu tư công phu với sự cố vấn nghệ thuật của NSND Trần Ngọc Giàu. Đặc biệt, phần thiết kế ánh sáng do đạo diễn người Mỹ John Andrew Cunnington phụ trách. Ông từng gây ấn tượng với vở kịch hình thể "Tình yêu Stockholm tại sân khấu Eclipse. 

Việc mời Cunnington" tham gia cho thấy tâm huyết của ê-kíp trong việc tạo dựng hiệu ứng sân khấu hiện đại, nâng tầm nghệ thuật biểu đạt. "Tôi tin tưởng vào sự đầu tư tâm huyết của đạo diễn Minh Nguyệt với dự án này" - NSƯT Võ Minh Lâm nói.

NSƯT Võ Minh Lâm tái ngộ đạo diễn Minh Nguyệt trong dự án kịch "Bút máu"- Ảnh 5.

Tác giả Trần Văn Hưng và đạo diễn Minh Nguyệt

Đạo diễn Minh Nguyệt chia sẻ tại buổi khởi công: "Tôi ấp ủ "Bút máu" nhiều năm nay bởi đây là kịch bản cảm tác từ tác phẩm văn học nổi tiếng của nhà văn Vũ Hạnh. Thông điệp của vở còn là tiếng nói mạnh mẽ về lương tri, về trách nhiệm của người cầm bút trước vận mệnh dân tộc. Tôi mong muốn mang tinh thần ấy đến khán giả hôm nay, để mỗi người tự suy ngẫm về giá trị của niềm tin, của sự dấn thân vì cái đẹp và lẽ phải".

NSƯT Võ Minh Lâm tái ngộ đạo diễn Minh Nguyệt trong dự án kịch "Bút máu"- Ảnh 6.

Đạo diễn Minh Nguyệt trao đổi với đạo diễn John Andrew Cunnington

Kỳ vọng một sự kiện sân khấu đáng nhớ

Tác giả Trần Văn Hưng. Chi hội trưởng Chi hội Tác giả Hội Sân khấu TP HCM, nói: "Đây là sự kiện mà chi hội mong đợi từ lâu. Đạo diễn Minh Nguyệt là thành viên luôn nỗ lực sáng tạo và mong muốn đưa tác phẩm từng tham gia trại sáng tác năm 2025 lên sàn diễn chuyên nghiệp. Sự ra đời của "Bút máu" sẽ góp thêm tiếng nói mạnh mẽ cho đời sống sân khấu thành phố".

NSƯT Võ Minh Lâm tái ngộ đạo diễn Minh Nguyệt trong dự án kịch "Bút máu"- Ảnh 7.

NSƯT Võ Minh Lâm phát biểu trong ngày khởi công dàn dựng vở "Bút máu"

Dự án được ấn định công diễn tại Nhà hát TP trong hai suất đặc biệt vào ngày 18 và 19-10, hứa hẹn sẽ trở thành dấu ấn quan trọng của sân khấu kịch năm 2025. Với sự hội tụ của nhiều yếu tố, từ kịch bản giàu giá trị, dàn diễn viên tài năng, sự đầu tư công phu trong dàn dựng đến sự trở lại đầy kỳ vọng của NSƯT Võ Minh Lâm, vở "Bút máu" được kỳ vọng tạo tiếng vang lớn, góp phần khẳng định vị thế của sân khấu TP HCM trong việc tiếp cận những tác phẩm mang chiều sâu tư tưởng, nghệ thuật và nhân văn.

Một số hình ảnh trong ngày khởi công dàn dựng vở "Bút máu":

NSƯT Võ Minh Lâm tái ngộ đạo diễn Minh Nguyệt trong dự án kịch "Bút máu"- Ảnh 8.

Các diễn viên và ê kíp thực hiện vở "Bút máu" thắp hương trong ngày khởi công

NSƯT Võ Minh Lâm tái ngộ đạo diễn Minh Nguyệt trong dự án kịch "Bút máu"- Ảnh 9.

Tác giả Trần Văn Hưng chúc mừng dự án của đạo diễn Minh Nguyệt

NSƯT Võ Minh Lâm tái ngộ đạo diễn Minh Nguyệt trong dự án kịch "Bút máu"- Ảnh 10.

NSƯT Võ Minh Lâm và đạo diễn Công Danh

