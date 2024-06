Vở nhạc kịch "Shrek" nổi tiếng trở lại Việt Nam

Một cảnh trong vở nhạc kịch “Shrek: The musical". Ảnh: THE YOUNIVERSE

Phiên bản Shrek 2024 mang tên "Shrek: On national tour" là vở nhạc kịch chuẩn theo phong cách Broad - way được mua bản quyền và biểu diễn tại Việt Nam. So với năm 2023, "Shrek: On national tour" có nhiều sự khác biệt qua lối kể chuyện bằng ánh sáng, sự kết hợp hài hòa của ánh sáng phương Đông trong câu chuyện phương Tây, cùng với âm thanh sân khấu sống động. "Shrek: On national tour" hứa hẹn sẽ mang tới cho khán giả những trải nghiệm nghệ thuật nhạc kịch đặc sắc.