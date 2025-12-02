Vỏ Trái Đất tiết lộ manh mối về nơi có sự sống ngoài hành tinh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Vỏ Trái Đất tiết lộ manh mối về nơi có sự sống ngoài hành tinh

Anh Thư

(NLĐO) - Trong liên đại Thái Cổ, vỏ Trái Đất đã trải qua tình trạng lúc mềm, lúc cứng thất thường. Điều đó quyết định phần nào sự hiện diện của chúng ta.

Bằng cách lập bản đồ 6 chế độ kiến tạo trong các điều kiện vật lý khác nhau, một nhóm nghiên cứu đã thành công trong việc tái tạo lại lịch sử kiến tạo của Trái Đất và chỉ ra một giai đoạn chưa từng được biết đến, xảy ra vào liên đại Thái Cổ (khoảng 4-2,5 tỉ năm trước).

Viết trên tạp chí khoa học Nature Communications, các nhà nghiên cứu cho biết ngay sau khi hình thành, trong suốt liên đại Hỏa Thành đầu tiên (4,54-4 tỉ năm trước), Trái Đất rất nóng, bị bao phủ bởi đại dương magma và bắt đầu hình thành vỏ cứng.

Đến liên đại Thái Cổ, hành tinh đã nguội dần đi và bắt đầu trạng thái luân chuyển giữa các giai đoạn tương đối yên tĩnh và các đợt bùng phát đột ngột của chuyển động kiến tạo.

Vỏ Trái Đất tiết lộ manh mối về nơi có sự sống ngoài hành tinh - Ảnh 1.

Trái Đất trong liên đại Thái Cổ - Ảnh: SMITHSONIA OCEAN

Các đợt bùng phát đó xảy ra do thạch quyển bị suy yếu đột ngột, có thể hiểu đơn giản là vỏ Trái Đất đột nhiên bị mềm.

Sau đó, thạch quyển lại bị cứng lại, dẫn đến một giai đoạn yên tĩnh kéo dài.

Hai pha mềm - cứng của thạch quyển cứ xen lẫn cho đến hết liên đại Thái Cổ, trở thành nền tảng cho quá trình kiến tạo mảng đầy đủ sau này.

Kiến tạo mảng vẫn được duy trì cho đến ngày nay, với sự dịch chuyển liên tục của hàng chục mảnh vỏ Trái Đất, cõng trên lưng các mảng lục địa và đại dương, làm đất đai thế giới nhiều lần hợp thành siêu lục địa rồi tan rã.

"Khi Trái Đất dần nguội đi, thạch quyển của nó dễ bị nứt vỡ hơn dưới các cơ chế vật lý cụ thể, cuối cùng dẫn đến kiến tạo mảng ngày nay. Điều này cung cấp một mảnh ghép quan trọng trong việc giải thích cách Trái Đất trở thành một hành tinh có thể sinh sống được" - nhà địa chất Guochun Zhao từ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, giải thích.

Các chế độ kiến tạo ảnh hưởng đến hoạt động địa chất, quá trình tiến hóa bên trong, từ trường, khí quyển và thậm chí cả tiềm năng hỗ trợ sự sống của một hành tinh.

Vì vậy, có thể nói lịch sử kiến tạo phức tạp nói trên đã góp phần giúp Trái Đất có sự sống và chúng ta được hiện diện.

Vỏ cứng - mềm luân phiên cũng có thể làm sáng tỏ những bí ẩn lâu đời của Sao Kim.

Sao Kim thiếu bằng chứng rõ ràng về kiến tạo mảng, thay vào đó lại cho thấy địa hình bị biến dạng do núi lửa và các đặc điểm đặc trưng gọi là coronae, cho thấy nó vẫn còn trong giai đoạn vỏ cứng - mềm luân phiên.

Việc thạch quyển suy yếu và chuyển đổi giữa các chế độ có thể giúp các nhà khoa học đánh giá thế giới xa xôi nào đó có thể hỗ trợ khí hậu ổn định, điều kiện quan trọng để sở hữu sự sống.

Nói cách khác, các nhà khoa học có thể tìm kiếm các thế giới đang ở cùng trạng thái với Sao Kim.

Việc Sao Kim có sự sống hay không vẫn đang là mối nghi ngờ trong cộng đồng khoa học. Nhưng các bằng chứng về Trái Đất trong liên đại Thái Cổ cho thấy sự sống sơ khai đã xuất hiện ngay từ đầu thời kỳ địa chất này.

Tin liên quan

Siêu cá mập "Mega-Predator" lần đầu tiên lộ diện ở Úc

Siêu cá mập "Mega-Predator" lần đầu tiên lộ diện ở Úc

(NLĐO) - Khi khủng long còn thống trị mặt đất, những con cá mập to gấp rưỡi loài cá mập lớn nhất thời hiện đại đã làm bá chủ đại dương Tethys.

Tin vui lớn cho cuộc săn tìm sự sống ngoài hành tinh

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới từ Mỹ cho thấy các hành tinh có thể tự tạo ra "suối nguồn sự sống" khi chúng hình thành.

Xuất hiện đàn thủy quái 249 triệu tuổi đảo lộn lịch sử tiến hóa

(NLĐO) - Trên một hòn đảo bị cô lập ở Bắc Băng Dương, các nhà khoa học đã tìm thấy hơn 30.000 mảnh hóa thạch thủy quái.

Trái Đất sự sống kiến tạo mảng vỏ Trái đất liên đại Thái Cổ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo