Pháp luật

Vợ trẻ đâm chồng tử vong trong đêm: Bố mẹ chồng đã làm gì nhưng bất thành?

Như Quỳnh

(NLĐO) - Sau khi cùng đi liên hoan uống rượu về nhà, Hà Thị Lai Hạ đã dùng dao đâm chồng tử vong. Bố mẹ chồng can ngăn nhưng bất thành.

Ngày 23-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Hà Thị Lai Hạ (SN 2002, trú tại khu 1, xã Phú Mỹ, Phú Thọ) về tội "Giết người" theo quy định của điều 123 Bộ luật Hình sự.

Vợ trẻ đâm chồng tử vong trong đêm: Bố mẹ can ngăn nhưng không thành - Ảnh 1.

Hà Thị Lai Hạ tại cơ quan công an. Ảnh: Báo CAND

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 17-8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo về việc anh N.T.D. (SN 2000) bị vợ là Hà Thị Lai Hạ dùng dao đâm vào mạn sườn bên trái dẫn đến tử vong.

Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai nhận chứng, bắt giữ đối tượng Hạ để điều tra vụ án mạng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an làm rõ, khoảng 0 giờ 20 phút ngày 17-8, sau khi anh D. và vợ là Hà Thị Lai Hạ cùng đi ăn liên hoan uống rượu về nhà thì xảy ra mâu thuẫn cãi nhau.

Sau đó, Hạ đã dùng dao, loại dao gọt hoa quả, đâm 1 nhát vào mạn sườn bên trái và rút dao ra làm D. chảy máu. Anh D. ôm vết thương bỏ chạy ra ngoài sân thì Hạ tiếp tục cầm dao dồn đuổi theo để đâm anh D..

Cùng lúc này, ông N.T.M. và bà H.T.T.H., là bố mẹ đẻ của anh D., can ngăn nhưng không được.

Vợ trẻ đâm chồng tử vong trong đêm: Bố mẹ can ngăn nhưng không thành - Ảnh 2.

Anh D. nằm bất tỉnh sau khi bị vợ dùng dao đâm. Ảnh: Cắt từ clip

Anh D. bị thương nặng ngã bất tỉnh ở sân nhà. Người thân sau đó đưa anh D. đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cấp cứu nhưng đã tử vong.

Được biết, anh D. và Hạ lấy nhau khoảng 5 năm nay, có con trai 5 tuổi, hai người làm công nhân, cùng chung một công ty.

Người vợ đâm chồng tử vong bị tạm giữ hình sự

Người vợ đâm chồng tử vong bị tạm giữ hình sự

(NLĐO)- Công an đã tạm giữ hình sự Hà Thị Lai Hạ (Phú Thọ), là người vợ đâm chồng tử vong, để điều tra, làm rõ.

Hé lộ nguyên nhân vụ vợ đâm chồng tử vong lúc nửa đêm

(NLĐO)- Thông tin ban đầu, sau khi liên hoan cùng nhau, cả hai xảy ra xích mích, người vợ đã dùng hung khí đâm tử vong người chồng.

Người phụ nữ ở Quảng Nam đâm chồng nguy kịch rồi đi tự thú

(NLĐO) – Vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, người phụ nữ ở tỉnh Quảng Nam dùng dao đâm chồng rồi tự tử nhưng bất thành.

Cơ quan Cảnh sát tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt giữ đối tượng giết người vợ đâm chồng
