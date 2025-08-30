HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Vợ "trùm" giang hồ xứ Thanh Vi "Ngộ" bị khởi tố

Tuấn Minh

(NLĐO)- Nguyễn Văn Vi (tức Vi "Ngộ"), "trùm" giang hồ khét tiếng Thanh Hóa, vừa bị khởi tố thêm tội danh cùng vợ là Phạm Thị Hương Giang.

Ngày 29-8, thông tin tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự về tội "Trốn thuế" xảy ra tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, đồng thời khởi tố bị can Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ") và vợ Vi "Ngộ" là Phạm Thị Hương Giang (SN 1980, ngụ 130 Đào Duy Từ, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa; nay là phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Trốn thuế".

Khởi tố cặp vợ chồng trùm giang hồ ở Thanh Hóa về tội Trốn thuế - Ảnh 1.

Công an thi hành khởi tố bị can với Phạm Thị Hương Giang, vợ của "trùm" giang hồ Vi "Ngộ"

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành khám xét nơi làm việc của Phạm Thị Hương Giang tại lô A22 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá.

Các quyết định trên đều đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê chuẩn.

Như vậy, ngoài việc đã bị khởi, tố về các tội "Đưa hối lộ", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", đến ngày 29-8, "trùm" giang hồ Vi "Ngộ"đã bị khởi tố thêm tội "trốn thuế".

Điều tra mở rộng vụ án liên quan "trùm" giang hồ Vi "Ngộ"

Hiện, Cơ quan Cảnh sát sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. 

Vi "ngộ" trùm giang hồ Vi "ngộ" Vi ngộ giang hồ Thanh Hóa
