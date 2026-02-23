Vòi tiền khách, lái đò chùa Hương bị xử lý

Ban Tổ chức lễ hội chùa Hương ngày 23-2 cho biết Hợp tác xã dịch vụ du lịch Chùa Hương vừa ban hành quyết định cắt chở khách tới hết mùa lễ hội 2026 đối với 2 lái đò.



Vòi thêm tiền và có hành vi nói năng mất lịch sự đối với du khách, lái đò ở Chùa Hương bị cắt chở khách tới hết mùa lễ hội 2026

Cụ thể, lái đò Phạm Thị H. (số thẻ 2983) đã có hành vi xin thêm 300 ngàn đồng ngoài phí theo quy định và có hành vi nói năng mất lịch sự đối với du khách; lái đò Nguyễn Thị A. (số thẻ 3766) đã có hành vi tự ý chở khách không thông qua sự phân công của ban điều hành Hợp tác xã.

Theo Ban Tổ chức lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026, năm nay với mục tiêu "An toàn - Thân thiện - Chất lượng", bên cạnh yếu tố đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách, vấn đề thân thiện và chất lượng cũng được các Ban Tổ chức hết sức quan tâm.

Trong đó, yếu tố nâng cao trải nghiệm của du khách là yếu tố then chốt, góp phần tạo nên thành công chung của lễ hội. Do đó, Ban Tổ chức quán triệt chung các lực lượng phục vụ, tổ chức lễ hội sẽ xử lý nghiêm, đủ sức răn đe đối với các hành vi vi phạm, gây bức xúc cho du khách đến với Lễ hội Du lịch chùa Hương 2026.

Trước đó, qua cổng thông tin iHanoi, Ban Tổ chức nhận được phản ánh của du khách về việc bị lái đò Phạm Thị H. vòi tiền, chặt chém số tiền 500 ngàn đồng mặc dù nhóm đã trả chi phí theo quy định.

Ngay sau khi có phản ánh, Ban Tổ chức đã yêu cầu Hợp tác xã dịch vụ du lịch Chùa Hương khẩn trương tìm hiểu làm rõ và xử lý nghiêm và phản hồi ngay tới du khách.