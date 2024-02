Vòng 10 V-League 2023-2024: Hấp dẫn đua ngôi đầu

Lịch thi đấu vòng 10 V-League 2023-2024

Sau chuỗi trận thăng hoa ở giai đoạn đầu mùa V-League 2023-2024, B.Bình Dương dần hụt hơi và nhiều lần mất điểm đáng tiếc khi so tài với các đối thủ được đánh giá yếu hơn. Đoàn quân HLV Lê Huỳnh Đức chỉ giành được 1 điểm ở hai lượt đấu gần nhất.

Ở vòng 10, B.Bình Dương sẽ hành quân đến sân Hàng Đẫy chạm trán chủ nhà Thể Công Viettel. Lần gần nhất khi thi đấu ở thủ đô Hà Nội, CLB B.Bình Dương đã phải nhận thất bại với tỉ số đậm 0-3 trước đương kim vô địch Công an Hà Nội. Mùa này, thầy trò ông Lê Huỳnh Đức đã toàn thua khi so tài với hai đội bóng thủ đô.

B.Bình Dương muốn tích điểm tối đa để rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng

Thể Công Viettel là đương kim hạng 3 V-League song đang có phong độ thi đấu kém ổn định. Dù sở hữu dàn sao hàng đầu sân chơi quốc nội, đặc biệt có sự góp sức của đương kim QBV Việt Nam Nguyễn Hoàng Đức nhưng đội bóng áo lính đã nhận đến 4 thất bại sau 9 trận đã đấu.

Với vỏn vẹn 2 chiến thắng kể từ đầu mùa, Thể Công Viettel tạm xếp thứ 12/14 đội tham dự V-League mùa này. Đáng chú ý, thành tích thi đấu trên sân nhà của Thể Công Viettel mùa này cũng không tốt, giành được 1 trận thắng, 2 hòa và 1 thất bại.

Sau vòng 8, đội bóng áo lính đã 3 lần thay đổi HLV trưởng. Chiến lược gia Nguyễn Đức Thắng hiện đang ngồi "ghế nóng" Thể Công Viettel cùng mục tiêu giúp đội cải thiện phong độ, trở lại cuộc đua vô địch mùa này. Tuy vừa bị Khánh Hòa chia điểm ngay trên sân Hàng Đẫy ở vòng 9, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng vẫn hướng mục tiêu giành chiến thắng ở vòng 10 để thoát nhóm cuối bảng xếp hạng.

HLV Nguyễn Đức Thắng vừa có màn ra mắt kém thuyết phục trong khi B.Bình Dương đang tiến bộ dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia kỳ cựu Lê Huỳnh Đức. Kết quả của màn so tài giữa những HLV từng là đồng đội trong đội hình “thế hệ vàng” đầu tiên bóng đá Việt Nam cũng sẽ ảnh hưởng đến cuộc đua tranh tốp đầu của Thể Công Viettel lẫn B.Bình Dương.

Cùng ngày, màn chạm trán giữa chủ nhà Sông Lam Nghệ An và Công An Hà Nội trên sân Vinh được dự đoán sẽ rất hấp dẫn. Hai đội bóng kỳ cựu hàng đầu V-League đều toàn thắng ở hai vòng đấu gần nhất.

Thời còn là cầu thủ, Như Thuật từng nổi tiếng là mẫu tiền vệ "nhạc trưởng" hào hoa, thông minh nên người hâm mộ xứ Nghệ kỳ vọng chiến lược gia trẻ tuổi sẽ thành công trong vai trò huấn luyện thế hệ cầu thủ trẻ xuất thân từ “lò đào tạo” của quê nhà.

Đương kim vô địch Công an Hà Nội khởi sắc hơn sau khi có tân HLV Kiatisuk

Hai chiến thắng liên tiếp vừa qua cho thấy đội chủ sân Vinh không e ngại bất kỳ đối thủ sừng sỏ nào. Duy trì phong độ cao nhất cùng đấu pháp chiến thuật hiện đại, đoàn quân của HLV Phan Như Thuật hoàn toàn có thể khiến nhà đương kim vô địch "ôm hận" ở vòng 10.

Công An Hà Nội vừa tạo nên màn ra mắt đẹp cho tân HLV trưởng Kiatisuk với chiến thắng dễ CLB TP HCM ở vòng 9. Đội bóng ngành Công an chưa thể trở lại tốp 3 nhưng khoảng cách 7 điểm so với đội đầu bảng không còn là vấn đề quá lớn.

Mục tiêu bảo vệ thành công "ngôi vương" V-League được ban lãnh đạo CLB Công an Hà Nội giao phó cho thầy trò ông Kiatisuk nên họ cần đạt hiệu suất thi đấu tối đa trước mọi đối thủ để sớm trở lại cuộc đua vô địch.

Bên cạnh đó, trận “chung kết ngược” diễn ra trên sân Hà Tĩnh giữa đội chủ nhà tiếp đón Khánh Hòa cũng được đánh giá kịch tính, đáng xem. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã "hồi sinh" nhờ giành 3 điểm trước Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 9 nên rất tự tin thắng trận so tài Khánh Hòa.

Đoàn quân của HLV Nguyễn Thành Công hướng mục tiêu trụ hạng ở mùa giải này nên cần tích điểm tối đa khi được chơi trên sân nhà, trước những đối thủ ngang tầm.

Ở chiều ngược lại, thành tích thi đấu trên sân đối phương của đội bóng phố biển đáng báo động, khi thua 3, hòa 1 ở 4 lần gần nhất phải hành quân thi đấu xa nhà.

Tại sân Thanh Hoá, HLV Chu Đình Nghiêm sẽ trở về quê nhà với vị thế đội khách. CLB Hải Phòng dưới sự dẫn dắt của ông Nghiêm đang thể hiện phong độ thi đấu sa sút ở khoảng cuối giai đoạn lượt đi, bật khỏi tốp 5 và tạm rơi xuống thứ 8 sau 9 trận đã đấu ở V-League mùa này.

Trong khi đó, Đông Á Thanh Hóa duy trì vị trí trong tốp 2 bảng xếp hạng với 18 điểm. HLV Popov đang sở hữu dàn cầu thủ chất lượng cao và còn có thêm lợi thế sân nhà nên được đánh giá cao hơn trong tiếp đón đoàn quân HLV Chu Đình Nghiêm.