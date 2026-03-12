HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Vòng 16 V-League 2025-2026: "Chung kết ngược" tại sân Chi Lăng

Tường Phước

(NLĐO) – Màn so tài trên sân Chi Lăng giữa Đà Nẵng và Hoàng Anh Gia Lai lúc 18 giờ ngày 13-3 được xem là trận "chung kết ngược" của vòng 16 V-League 2025-2026

Vòng 16 V-League 2025-2026: "Chung kết ngược" tại sân Chi Lăng - Ảnh 1.

Cuộc đua trụ hạng trở nên khốc liệt kể từ đầu giai đoạn lượt về V-League 2025-2026. Với lợi thế sân nhà và phong độ hồi sinh mạnh mẽ, thầy trò HLV Lê Đức Tuấn quyết tâm giành trọn 3 điểm khi tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đang gặp nhiều biến động về nhân sự, để bứt phá khỏi nhóm cuối bảng.

Đội bóng sông Hàn "hồi sinh"

Sau kỳ nghỉ Tết, Đà Nẵng đang phát đi những tín hiệu cực kỳ lạc quan khi giành được 4 điểm quý giá sau 2 lượt trận gần nhất. Chiến thắng áp đảo 3-0 trước đối thủ trực tiếp PVF-CAND đã trở thành cú hích tinh thần quan trọng cho thầy trò HLV Lê Đức Tuấn.

Ngay sau đó, lối chơi hợp lý cùng sự chói sáng của thủ môn Văn Toản đã giúp Đà Nẵng cầm chân thành công đối thủ mạnh Ninh Bình ngay trên sân khách. Giành được 1 điểm "quý hơn vàng" ở vòng 15 giúp đội bóng sông Hàn tạm thoát khỏi vị trí cuối bảng nhờ hơn hiệu số phụ so với PVF-CAND và vẫn còn một trận chưa đá.

Vòng 16 V-League 2025-2026: "Chung kết ngược" tại sân Chi Lăng - Ảnh 2.

Văn Long (trái) luôn là điểm dựa tinh thần cho đội bóng sông Hàn

Sự thay đổi diện mạo của CLB Đà Nẵng đến từ việc vận hành nhân sự hiệu quả khi các "tân binh" giàu kinh nghiệm và có chất lượng cao như Quế Ngọc Hải, Ribamar, Đỗ Phi Long… đang hòa nhập rất nhanh. Bên cạnh đó, sự vững vàng trong phòng ngự lẫn sắc sảo lúc tấn công của các "cựu binh" như Văn Long, Anh Tuấn và Phi Hoàng đang giúp đội chủ sân Chi Lăng thêm hưng phấn trước cuộc tiếp đón đối thủ cùng cảnh ngộ.

Với lợi thế sân nhà và tinh thần đang lên cao, Đà Nẵng đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để chính thức vượt mặt đối thủ trực tiếp - HAGL - trong cuộc đua trụ hạng đầy khốc liệt.

HAGL đối mặt áp lực

Trái ngược với đà thăng hoa của chủ nhà, HAGL dường như đang rơi vào vòng xoáy khó khăn với 2 thất bại liên tiếp trước Công an Hà Nội và Công an TP HCM. Đội bóng phố Núi hiện chỉ còn hơn Đà Nẵng đúng 3 điểm, một khoảng cách mong manh có thể bị san lấp bất cứ lúc nào. Ngoài ra, thầy trò ông Lê Quang Trãi cũng đã thi đấu nhiều hơn Đà Nẵng một trận.

Khó khăn càng thêm chồng chất khi "kiến trúc sư trưởng" Vũ Tiến Thành vừa được điều động ra Ninh Bình, để lại khoảng trống lớn về mặt định hướng chuyên môn và tinh thần cho các cầu thủ.

Vòng 16 V-League 2025-2026: "Chung kết ngược" tại sân Chi Lăng - Ảnh 3.

Marciel Da Silva chưa tìm được phong độ tốt nhất

Từ đầu mùa giải, HAGL cũng là một trong hai đội bóng có hiệu suất tấn công thấp nhất sân chơi V-League, khi ghi được 11 bàn sau 15 vòng đấu. Bộ đôi chân sút ngoại binh Gabriel Dos Santos và Marciel Da Silva chưa tìm được phong độ lẫn cảm giác thi đấu tốt nhất vì thiếu sự liên kết, hỗ trợ từ các nội binh non trẻ.

Bước vào trận cầu tâm điểm này, cả hai đội đều chịu tổn thất về lực lượng khi Đà Nẵng mất trung vệ nhập tịch Đỗ Phi Long, còn HAGL thiếu vắng tiền vệ Thanh Sơn do án "treo giò".


Tin liên quan

Danh thủ Nguyễn Văn Vinh, cựu Giám đốc kỹ thuật HAGL, qua đời

Danh thủ Nguyễn Văn Vinh, cựu Giám đốc kỹ thuật HAGL, qua đời

(NLĐO) - Danh thủ Nguyễn Văn Vinh - nguyên Giám đốc kỹ thuật CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), người có nhiều đóng góp cho bóng đá Việt Nam đã qua đời ở tuổi 85.

HAGL thắng Ninh Bình - Không đơn thuần là tỉ số

Đó là kết quả của một hành trình âm thầm nhưng kiên định với mục tiêu ưu tiên sử dụng nguồn cầu thủ trẻ tự đào tạo

CLB HAGL tạo địa chấn ở Hoa Lư

(NLĐO) - CLB Hoàng Anh Gia Lai bất ngờ giành chiến thắng 2-1 khi hành quân đến sân nhà của Ninh Bình ở vòng 13 V-League 2025-2026 tối 7-2

V-League Đua trụ hạng chung kết ngược sân Chi Lăng biến động nhân sự HLV Lê Đức Tuấn Đà Nẵng vs HAGL 3 điểm
