HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Đình Bắc: “Vua phá lưới” trẻ và bài toán ghi bàn ở V-League

Tường Phước

(NLĐO) - Tỏa sáng trong màu áo tuyển quốc gia song Nguyễn Đình Bắc vẫn chưa thể mở "tài khoản" bàn thắng ở V-League 2025-2026 - giải đấu đẳng cấp nhất Việt Nam

Đình Bắc: “Vua phá lưới” trẻ và bài toán ghi bàn ở V-League - Ảnh 1.

Tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam hãnh diện khi trở thành "Vua phá lưới" Giải U23 châu Á 2026. Thế nhưng, khi trở lại sân cỏ quốc nội trong màu áo Công An Hà Nội FC, chân sút sinh năm 2004 lại gặp khó trong việc tìm kiếm bàn thắng đầu tiên ở V-League 2025-2026.

Có duyên với giải trẻ

2025 là năm thi đấu bùng nổ của Đình Bắc, khi tuyển thủ xứ Nghệ góp công giúp U22/U23 vô địch U23 Đông Nam Á, đoạt HCV SEA Games 33 và giành hạng 3 Giải U23 châu Á 2026. Trong hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á, tiền đạo này ghi 4 bàn thắng và có 2 kiến tạo sau 6 trận, qua đó giành danh hiệu Vua phá lưới của giải đấu.

Thành tích ấy mang ý nghĩa lịch sử khi Đình Bắc trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành danh hiệu cá nhân cao nhất về ghi bàn tại một giải đấu chính thức cấp châu lục dành cho lứa U23. Trước đó, Bắc cũng ẵm hai danh hiệu cao quý ở Giải thưởng QBV Việt Nam 2025, gồm Cầu thủ trẻ xuất sắc và QBB bóng đá nam.

Đình Bắc: “Vua phá lưới” trẻ và bài toán ghi bàn ở V-League - Ảnh 2.

Các bàn thắng của chân sút xứ Nghệ đến từ nhiều tình huống khác nhau: sút phạt, đánh đầu, dứt điểm trong vòng cấm hay những pha solo táo bạo. Khả năng săn bàn đa dạng khiến tiền đạo trẻ được nhiều chuyên gia đánh giá là mẫu trung phong hiện đại, có thể chơi rộng và tạo đột biến.

Không lâu sau khi giải đấu kết thúc, Đình Bắc được trao danh hiệu Vua phá lưới ngay trước trận đấu của Công an Hà Nội tại vòng 12 V-League 2025-2026 trên sân Hàng Đẫy, trong sự cổ vũ của đông đảo khán giả.

Nghịch lý ở sân chơi V-League

Trái ngược với phong độ rực sáng ở cấp độ đội tuyển trẻ, Đình Bắc vẫn chưa thể ghi bàn tại V-League mùa này. Đây là điều khá bất ngờ bởi trước khi bước vào giải đấu, anh được kỳ vọng sẽ trở thành phương án tấn công quan trọng của Công an Hà Nội trong cuộc đua vô địch.

Thực tế, có nhiều lý do khiến chân sút 21 tuổi chưa thể "nổ súng". Trước hết là sự cạnh tranh khốc liệt trên hàng công của đội bóng ngành công an, nơi có nhiều ngoại binh chất lượng và các tuyển thủ quốc gia. Điều này khiến Đình Bắc chưa có nhiều thời gian thi đấu trọn vẹn.

Đình Bắc: “Vua phá lưới” trẻ và bài toán ghi bàn ở V-League - Ảnh 3.

Bên cạnh đó, sau thời gian thi đấu quốc tế dày đặc, tiền đạo này cũng chưa lấy lại thể trạng tốt nhất khi hội quân đội bóng chủ quản. Chấn thương và sự gián đoạn về nhịp thi đấu phần nào ảnh hưởng đến phong độ của Bắc khi trở lại V-League.

Ở góc độ chuyên môn, sự khác biệt giữa bóng đá trẻ và bóng đá đỉnh cao cũng là một thử thách lớn. Tại V-League, các hậu vệ dày dạn kinh nghiệm, tổ chức phòng ngự chặt chẽ hơn và ít khoảng trống hơn so với những gì Đình Bắc từng đối mặt ở giải U23.

Ngoài ra, một cầu thủ nổi tiếng, mang tầm ảnh hưởng lớn vào lối chơi chung của toàn đội cũng là một tiêu "bám sát" hàng đầu của các hậu vệ đối phương. Ở V-League, Đình Bắc đang nhận được sự "chăm sóc" chu đáo từ các đồng nghiệp bên kia chiến tuyến.

Thử thách của một ngôi sao trẻ

Chưa ghi bàn tại V-League không đồng nghĩa Đình Bắc đang sa sút. Ngược lại, nhiều chuyên gia cho rằng đây chỉ là giai đoạn chuyển tiếp mà bất kỳ cầu thủ trẻ nào cũng phải trải qua khi bước từ sân chơi U23 sang môi trường bóng đá chuyên nghiệp khắc nghiệt.

Điểm đáng chú ý là bản thân Đình Bắc vẫn giữ thái độ rất bình tĩnh. Sau khi nhận danh hiệu cá nhân tại U23 châu Á, anh khẳng định sẽ "gác lại hào quang để tập trung cống hiến cho CLB". Tinh thần ấy cho thấy tiền đạo trẻ hiểu rằng con đường trở thành ngôi sao thực thụ không chỉ được đo bằng những giải thưởng, mà bằng sự ổn định trong suốt mùa giải.

Đình Bắc: “Vua phá lưới” trẻ và bài toán ghi bàn ở V-League - Ảnh 4.

Thực tế, Đình Bắc cũng góp công lớn vào thành tích vượt qua vòng bảng AFC Champions League Two 2025-2026 của Công an Hà Nội khi có 2 pha lập công quan trọng ở sân chơi này.

Ở tuổi 21, Đình Bắc vẫn còn rất nhiều thời gian để phát triển. Tốc độ, khả năng dứt điểm và sự tự tin là những phẩm chất đã được chứng minh ở đấu trường quốc tế. Nếu tiếp tục kiên nhẫn và tích lũy kinh nghiệm tại V-League, bàn thắng đầu tiên có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Với bóng đá Việt Nam, hành trình của Đình Bắc cũng phản ánh một thực tế quen thuộc: tài năng trẻ cần thêm thời gian để thích nghi với môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Và khi khoảnh khắc "khai hỏa" tại V-League đến, đó có thể sẽ là bước ngoặt mở ra chương mới cho chân sút từng làm rạng danh bóng đá Việt Nam ở sân chơi châu lục.


Tin liên quan

Nguyễn Đình Bắc, HLV Kim Sang-sik nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nguyễn Đình Bắc, HLV Kim Sang-sik nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(NLĐO) - Bóng đá Việt Nam vinh dự nhận 4 Bằng khen của Bộ trưởng, gồm: Đội tuyển U22 Việt Nam, HLV Kim Sang-sik, HLV Mai Đức Chung và cầu thủ Nguyễn Đình Bắc.

Nguyễn Đình Bắc "bị loại" ở trận tuyển Việt Nam tái đấu tuyển Malaysia

(NLĐO) - Với tấm thẻ đỏ dính phải ở trận tranh hạng 3 Giải U23 châu Á 2026, Nguyễn Đình Bắc sẽ bị "treo giò" trong trận tuyển Việt Nam tái đấu Malaysia

Nguyễn Đình Bắc: Khởi đầu năm mới bằng những bàn thắng và việc tử tế

(NLĐO) - Trong bóng đá hiện đại, phong độ vẫn là ngôn ngữ thuyết phục nhất.

Nguyễn Đình Bắc Đình bắc V-League 2025-2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo