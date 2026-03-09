Đình Bắc: “Vua phá lưới” trẻ và bài toán ghi bàn ở V-League

Tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam hãnh diện khi trở thành "Vua phá lưới" Giải U23 châu Á 2026. Thế nhưng, khi trở lại sân cỏ quốc nội trong màu áo Công An Hà Nội FC, chân sút sinh năm 2004 lại gặp khó trong việc tìm kiếm bàn thắng đầu tiên ở V-League 2025-2026.

Có duyên với giải trẻ

2025 là năm thi đấu bùng nổ của Đình Bắc, khi tuyển thủ xứ Nghệ góp công giúp U22/U23 vô địch U23 Đông Nam Á, đoạt HCV SEA Games 33 và giành hạng 3 Giải U23 châu Á 2026. Trong hành trình tại vòng chung kết U23 châu Á, tiền đạo này ghi 4 bàn thắng và có 2 kiến tạo sau 6 trận, qua đó giành danh hiệu Vua phá lưới của giải đấu.

Thành tích ấy mang ý nghĩa lịch sử khi Đình Bắc trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành danh hiệu cá nhân cao nhất về ghi bàn tại một giải đấu chính thức cấp châu lục dành cho lứa U23. Trước đó, Bắc cũng ẵm hai danh hiệu cao quý ở Giải thưởng QBV Việt Nam 2025, gồm Cầu thủ trẻ xuất sắc và QBB bóng đá nam.

Các bàn thắng của chân sút xứ Nghệ đến từ nhiều tình huống khác nhau: sút phạt, đánh đầu, dứt điểm trong vòng cấm hay những pha solo táo bạo. Khả năng săn bàn đa dạng khiến tiền đạo trẻ được nhiều chuyên gia đánh giá là mẫu trung phong hiện đại, có thể chơi rộng và tạo đột biến.

Không lâu sau khi giải đấu kết thúc, Đình Bắc được trao danh hiệu Vua phá lưới ngay trước trận đấu của Công an Hà Nội tại vòng 12 V-League 2025-2026 trên sân Hàng Đẫy, trong sự cổ vũ của đông đảo khán giả.

Nghịch lý ở sân chơi V-League

Trái ngược với phong độ rực sáng ở cấp độ đội tuyển trẻ, Đình Bắc vẫn chưa thể ghi bàn tại V-League mùa này. Đây là điều khá bất ngờ bởi trước khi bước vào giải đấu, anh được kỳ vọng sẽ trở thành phương án tấn công quan trọng của Công an Hà Nội trong cuộc đua vô địch.

Thực tế, có nhiều lý do khiến chân sút 21 tuổi chưa thể "nổ súng". Trước hết là sự cạnh tranh khốc liệt trên hàng công của đội bóng ngành công an, nơi có nhiều ngoại binh chất lượng và các tuyển thủ quốc gia. Điều này khiến Đình Bắc chưa có nhiều thời gian thi đấu trọn vẹn.

Bên cạnh đó, sau thời gian thi đấu quốc tế dày đặc, tiền đạo này cũng chưa lấy lại thể trạng tốt nhất khi hội quân đội bóng chủ quản. Chấn thương và sự gián đoạn về nhịp thi đấu phần nào ảnh hưởng đến phong độ của Bắc khi trở lại V-League.

Ở góc độ chuyên môn, sự khác biệt giữa bóng đá trẻ và bóng đá đỉnh cao cũng là một thử thách lớn. Tại V-League, các hậu vệ dày dạn kinh nghiệm, tổ chức phòng ngự chặt chẽ hơn và ít khoảng trống hơn so với những gì Đình Bắc từng đối mặt ở giải U23.

Ngoài ra, một cầu thủ nổi tiếng, mang tầm ảnh hưởng lớn vào lối chơi chung của toàn đội cũng là một tiêu "bám sát" hàng đầu của các hậu vệ đối phương. Ở V-League, Đình Bắc đang nhận được sự "chăm sóc" chu đáo từ các đồng nghiệp bên kia chiến tuyến.

Thử thách của một ngôi sao trẻ

Chưa ghi bàn tại V-League không đồng nghĩa Đình Bắc đang sa sút. Ngược lại, nhiều chuyên gia cho rằng đây chỉ là giai đoạn chuyển tiếp mà bất kỳ cầu thủ trẻ nào cũng phải trải qua khi bước từ sân chơi U23 sang môi trường bóng đá chuyên nghiệp khắc nghiệt.

Điểm đáng chú ý là bản thân Đình Bắc vẫn giữ thái độ rất bình tĩnh. Sau khi nhận danh hiệu cá nhân tại U23 châu Á, anh khẳng định sẽ "gác lại hào quang để tập trung cống hiến cho CLB". Tinh thần ấy cho thấy tiền đạo trẻ hiểu rằng con đường trở thành ngôi sao thực thụ không chỉ được đo bằng những giải thưởng, mà bằng sự ổn định trong suốt mùa giải.

Thực tế, Đình Bắc cũng góp công lớn vào thành tích vượt qua vòng bảng AFC Champions League Two 2025-2026 của Công an Hà Nội khi có 2 pha lập công quan trọng ở sân chơi này.

Ở tuổi 21, Đình Bắc vẫn còn rất nhiều thời gian để phát triển. Tốc độ, khả năng dứt điểm và sự tự tin là những phẩm chất đã được chứng minh ở đấu trường quốc tế. Nếu tiếp tục kiên nhẫn và tích lũy kinh nghiệm tại V-League, bàn thắng đầu tiên có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Với bóng đá Việt Nam, hành trình của Đình Bắc cũng phản ánh một thực tế quen thuộc: tài năng trẻ cần thêm thời gian để thích nghi với môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Và khi khoảnh khắc "khai hỏa" tại V-League đến, đó có thể sẽ là bước ngoặt mở ra chương mới cho chân sút từng làm rạng danh bóng đá Việt Nam ở sân chơi châu lục.



