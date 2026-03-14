HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Vòng 16 V-League 2025-2026: Công an Hà Nội khẳng định vị thế "anh cả"

Tường Phước

(NLĐO) - Chiến thắng 2-1 ngay trên "thánh địa" của CLB Ninh Bình ở vòng 16 V-League 2025-2026 tối 14-3 giúp Công an Hà Nội vững ngôi đầu bảng, bứt tốc mạnh mẽ.

Ninh Bình FC và CLB CAHN - Clip: FPT Play

Hai chiến thắng thuyết phục trước Ninh Bình FC - ứng viên đua tranh vô địch V-League 2025-2026 – giúp đội bóng ngành Công an khẳng định vị thế "anh cả" sân chơi quốc nội mùa này. Giành trọn 3 điểm ở màn tái đấu đội bóng Cố đô Hoa Lư hôm 14-3 cũng đưa Công an Hà Nội (CAHN) nới rộng khoảng cách với nhóm bám đuổi.

Đòn phủ đầu choáng váng

Thất bại trước Hà Nội FC ở vòng đấu thứ 15 khiến chuỗi trận bất bại kể từ đầu mùa giải V-League 2025-2026 của CLB CAHN bị đứt gãy. Hành quân đến sân Ninh Bình với quyết tâm giành chiến thắng để bảo vệ lợi thế trong cuộc đua vô địch, thầy trò ông Polking sớm có bàn vươn lên dẫn trước từ phút thứ 2, khi tiền đạo Alan tận dụng sai lầm của hàng thủ chủ nhà để mở tỉ số.

Vòng 16 V-League 2025-2026: Công an Hà Nội khẳng định vị thế "anh cả" - Ảnh 1.

Alan (trái) ghi bàn mở tỉ số nhưng phải rời sân sớm vì chấn thương

Bàn thua sớm khiến Ninh Bình đánh mất sự tự tin, liên tục lúng túng trong các pha xử lý bóng. Trong hiệp 1, nếu Đình Bắc, Leo Artur hay Pendant Quang Vinh chuẩn xác hơn trong các pha dứt điểm, cách biệt có lẽ đã không dừng lại ở một bàn.

Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn thuộc về đội khách. Phút 63, sau pha phối hợp đẹp mắt cùng Quang Hải và Leo Artur, tiền vệ Lê Phạm Thành Long tung cú sút hiểm hóc đánh bại thủ thành Đặng Văn Lâm, nâng tỉ số lên 2-0 cho CAHN.

Vòng 16 V-League 2025-2026: Công an Hà Nội khẳng định vị thế "anh cả" - Ảnh 2.

Lê Phạm Thành Long tạo nên "siêu phẩm" bàn thắng ở đẳng cấp cao

Dù rơi vào thế khó, Ninh Bình dưới sự chỉ đạo của HLV Vũ Tiến Thành vẫn nỗ lực vùng lên với hy vọng lật ngược thế trận. Tuy nhiên, sự rời rạc giữa các tuyến khiến mảng miếng tấn công của "tân binh" V-League trở nên vô hại trước hàng thủ vững chắc phía đối phương.

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Gia Hưng chỉ có thể mang về một bàn gỡ cho đội chủ nhà. Từ đường chọc khe tinh tế của đồng đội, tiền đạo 26 tuổi dứt điểm chéo góc hạ gục thủ thành Filip Nguyễn ở phút 88, ấn định kết quả thua 1-2 chung cuộc.

Cuộc đua vô địch dần ngã ngũ

Thất bại này khiến Ninh Bình FC nối dài chuỗi ngày khủng hoảng khi chưa biết đến mùi chiến thắng trong năm 2026. Đây cũng là trận thua đầu tiên của HLV Vũ Tiến Thanh trên cương vị dẫn dắt CLB Ninh Bình.

Vòng 16 V-League 2025-2026: Công an Hà Nội khẳng định vị thế "anh cả" - Ảnh 3.

Vòng 16 V-League 2025-2026: Công an Hà Nội khẳng định vị thế "anh cả" - Ảnh 4.

Vòng 16 V-League 2025-2026: Công an Hà Nội khẳng định vị thế "anh cả" - Ảnh 5.

CAHN quá mạnh so với phần còn lại của V-League 2025-2026

Ngược lại, 3 điểm từ trận cầu tâm điểm giúp CAHN đứng vững trên đỉnh bảng xếp hạng, hơn nhóm báo đuổi lên đến 7 điểm. Với phong độ và chiều sâu đội hình hiện tại, đoàn quân HLV Polking đang băng băng tiến về đích với tốc độ của một nhà vô địch thực thụ.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Tin liên quan

Antonio Moric: "Làn gió lạ" từ Croatia và khát vọng khoác áo U19 Việt Nam

Đặng Văn Lâm Quang Hải Nguyễn Filip Ninh Bình vs Công an Hà Nội kết quả V.League 2025/26 bảng xếp hạng V.League vòng 16
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo