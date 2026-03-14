Ninh Bình FC và CLB CAHN - Clip: FPT Play

Hai chiến thắng thuyết phục trước Ninh Bình FC - ứng viên đua tranh vô địch V-League 2025-2026 – giúp đội bóng ngành Công an khẳng định vị thế "anh cả" sân chơi quốc nội mùa này. Giành trọn 3 điểm ở màn tái đấu đội bóng Cố đô Hoa Lư hôm 14-3 cũng đưa Công an Hà Nội (CAHN) nới rộng khoảng cách với nhóm bám đuổi.

Đòn phủ đầu choáng váng

Thất bại trước Hà Nội FC ở vòng đấu thứ 15 khiến chuỗi trận bất bại kể từ đầu mùa giải V-League 2025-2026 của CLB CAHN bị đứt gãy. Hành quân đến sân Ninh Bình với quyết tâm giành chiến thắng để bảo vệ lợi thế trong cuộc đua vô địch, thầy trò ông Polking sớm có bàn vươn lên dẫn trước từ phút thứ 2, khi tiền đạo Alan tận dụng sai lầm của hàng thủ chủ nhà để mở tỉ số.

Alan (trái) ghi bàn mở tỉ số nhưng phải rời sân sớm vì chấn thương

Bàn thua sớm khiến Ninh Bình đánh mất sự tự tin, liên tục lúng túng trong các pha xử lý bóng. Trong hiệp 1, nếu Đình Bắc, Leo Artur hay Pendant Quang Vinh chuẩn xác hơn trong các pha dứt điểm, cách biệt có lẽ đã không dừng lại ở một bàn.

Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn thuộc về đội khách. Phút 63, sau pha phối hợp đẹp mắt cùng Quang Hải và Leo Artur, tiền vệ Lê Phạm Thành Long tung cú sút hiểm hóc đánh bại thủ thành Đặng Văn Lâm, nâng tỉ số lên 2-0 cho CAHN.

Lê Phạm Thành Long tạo nên "siêu phẩm" bàn thắng ở đẳng cấp cao

Dù rơi vào thế khó, Ninh Bình dưới sự chỉ đạo của HLV Vũ Tiến Thành vẫn nỗ lực vùng lên với hy vọng lật ngược thế trận. Tuy nhiên, sự rời rạc giữa các tuyến khiến mảng miếng tấn công của "tân binh" V-League trở nên vô hại trước hàng thủ vững chắc phía đối phương.

Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Gia Hưng chỉ có thể mang về một bàn gỡ cho đội chủ nhà. Từ đường chọc khe tinh tế của đồng đội, tiền đạo 26 tuổi dứt điểm chéo góc hạ gục thủ thành Filip Nguyễn ở phút 88, ấn định kết quả thua 1-2 chung cuộc.

Cuộc đua vô địch dần ngã ngũ

Thất bại này khiến Ninh Bình FC nối dài chuỗi ngày khủng hoảng khi chưa biết đến mùi chiến thắng trong năm 2026. Đây cũng là trận thua đầu tiên của HLV Vũ Tiến Thanh trên cương vị dẫn dắt CLB Ninh Bình.

CAHN quá mạnh so với phần còn lại của V-League 2025-2026

Ngược lại, 3 điểm từ trận cầu tâm điểm giúp CAHN đứng vững trên đỉnh bảng xếp hạng, hơn nhóm báo đuổi lên đến 7 điểm. Với phong độ và chiều sâu đội hình hiện tại, đoàn quân HLV Polking đang băng băng tiến về đích với tốc độ của một nhà vô địch thực thụ.