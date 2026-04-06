Thể thao

Vòng 17 V-League: Ninh Bình trở lại, Thanh Hóa vùng dậy mạnh mẽ

Hoàng Hiệp

(NLĐO) - Sau đợt tập trung các đội tuyển quốc gia tháng 3, vòng 17 V-League đã trở lại với nhiều diễn biến hấp dẫn.

Nguyễn Đình Bắc lập cú đúp

Tối 4-4, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu bảng sau chiến thắng tưng bừng 5-1 trước đội áp chót Đà Nẵng. Đáng chú ý, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã có lần đầu tiên lập công tại V-League kể từ tháng 11-2024 với cú đúp vào lưới thủ môn Nguyễn Văn Toản.

Vòng 17 V-League: Ninh Bình trở lại, Thanh Hóa vùng dậy mạnh mẽ - Ảnh 1.

Đình Bắc lập cú đúp giúp Công an Hà Nội thắng đậm Đà Nẵng (Ảnh: CLB Công an Hà Nội)

Trên sân Lạch Tray, CLB Hà Nội bỏ lỡ cơ hội vào top 3 đầy đáng tiếc khi để thua sát nút Hải Phòng. Ngay từ tiếng còi khai cuộc, 2 đội chủ động chơi đôi công, không ngại va chạm ở khu vực trung lộ. Tuy nhiên, các chân sút của Hà Nội và Hải Phòng vẫn thiếu chính xác trong khâu dứt điểm.

Đến phút 79, từ đường tạt bóng bên cánh trái của Nguyễn Hữu Sơn, tiền vệ Nguyễn Hữu Nam đánh bại thủ thành Quan Văn Chuẩn, mở tỉ số cho đại diện đất Cảng. Thầy trò HLV Harry Kewell dù rất nỗ lực trong thời gian còn lại nhưng vẫn không thể gỡ hòa, đành giậm chân ở vị trí thứ 4 với 27 điểm.

Trong trận đấu tối 5-4, Ninh Bình nới rộng khoảng cách lên 4 điểm với CLB Hà Nội sau màn lội ngược dòng thắng Hoàng Anh Gia Lai.

Dù có lợi thế sân nhà và dẫn trước sớm nhờ pha lập công của tiền vệ Võ Đình Lâm, đại diện phố Núi lại có tình huống phạm lỗi với Lê Văn Thuận trong vòng cấm ở phút 70.

Vòng 17 V-League: Ninh Bình trở lại, Thanh Hóa vùng dậy mạnh mẽ - Ảnh 2.

Ninh Bình giành chiến thắng đầu tiên tại V-League trong năm 2026 khi hành quân đến Pleiku (Ảnh: CLB Ninh Bình)

Từ chấm 11 m, Geovane Magno hạ gục thủ môn Trần Trung Kiên để gỡ hòa cho đội khách. Đến phút 84, Văn Thuận tự mình tỏa sáng với cú cứa lòng hiểm hóc, ấn định chiến thắng 2-1 cho Ninh Bình. Đây là trận thắng đầu tiên trong năm 2026 của đội bóng này tại V-League, và cũng là chiến thắng thứ 2 liên tiếp trên mọi đấu trường dưới thời tân HLV Vũ Tiến Thành.

Thanh Hóa giành trọn 3 điểm

Tại Thanh Hóa, Công an TP HCM bất ngờ thua đậm 0-4 trước đoàn quân HLV Mai Xuân Hợp. Thay vì sử dụng các tân binh ngay từ đầu trận, đại diện xứ Thanh ưu tiên bộ khung quen thuộc. Sự ổn định nhanh chóng phát huy hiệu quả khi Nguyễn Bá Tiến mở tỉ số ngay phút 8.

Sau bàn thua chóng vánh, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức dâng cao đội hình, tạo được nhiều cơ hội song đều không thể thành bàn. Khi hàng công liên tục bế tắc, hàng thủ cũng nhanh chóng sụp đổ. Thanh Hóa ghi thêm 3 bàn thắng, giành trọn 3 điểm trên sân nhà, tạo khoảng cách 4 điểm so với đội xếp chót.

Vòng 17 V-League: Ninh Bình trở lại, Thanh Hóa vùng dậy mạnh mẽ - Ảnh 3.

Thể Công Viettel tự làm khó mình khi đánh rơi điểm trên sân vận động Vinh (Ảnh: CLB Thể Công Viettel)

Ở nhóm cuối bảng, PVF-CAND chấm dứt chuỗi 3 thất bại liên tiếp tại V-League bằng trận hòa 1-1 trước Becamex TP HCM trên sân nhà. Sau khi Nguyễn Thanh Nhàn đá hỏng quả phạt đền trực tiếp ở phút 23, đội khách vươn lên dẫn trước nhờ pha đánh đầu của Mạc Hồng Quân cuối hiệp 1.

Sau giờ nghỉ, đoàn quân HLV Trần Tiến Đại vùng lên mạnh mẽ. Phút 64, Thanh Nhàn lập công chuộc lỗi từ đường kiến tạo của Thái Bá Đạt. Lúc này, Becamex TP HCM hoàn toàn bị ép sân, thậm chí rơi vào thế thiếu người từ phút 89. Dù vậy, họ vẫn đứng vững đến cuối trận để giữ lại 1 điểm.

Ở 2 cặp đấu còn lại, Nam Định đánh bại Hà Tĩnh với tỉ số 2-0 trong ngày Nguyễn Xuân Son tỏa sáng bằng 1 bàn thắng và 1 kiến tạo. Trong khi đó, Thể Công Viettel đứt mạch 4 trận thắng tại V-League khi hành quân đến Nghệ An.

Bị dẫn bàn từ đầu hiệp 1, thầy trò HLV Velizar Popov chỉ giữ lại được 1 điểm nhờ pha lập công phút 90 của Pedro Henrique. Cuộc đua vô địch càng trở nên khó khăn với đội bóng áo lính khi khoảng cách đến ngôi đầu bảng của Công an Hà Nội lúc này là 9 điểm.

Vòng 17 V-League: Ninh Bình trở lại, Thanh Hóa vùng dậy mạnh mẽ - Ảnh 4.

Bảng xếp hạng V-League 2025-2026 sau vòng 17 (Ảnh: VPF)

Tin liên quan

HLV Vũ Tiến Thành dẫn quân đánh bại CLB Hoàng Anh Gia Lai

HLV Vũ Tiến Thành dẫn quân đánh bại CLB Hoàng Anh Gia Lai

(NLĐO) - Bàn thắng của Geovane và Văn Thuận giúp Ninh Bình FC ngược dòng đánh bại CLB Hoàng Anh Gia Lai với tỉ số 2-1 thuộc vòng 17 V-League 2025-2026 tối 5-4

(NLĐO) - Một bàn thắng và một kiến tạo của Nguyễn Xuân Son giúp Nam Định thắng chủ nhà Hà Tĩnh với tỉ số 2-0 ở vòng 17 V-League 2025-2026 tối 5-4

(NLĐO) - Đánh bại CLB Công an TP HCM với tỉ số 4-0 ở vòng 17 V-League 2025-2026 diễn ra trên sân nhà hôm 5-4, CLB Thanh Hóa tạm thoát nhóm cuối bảng xếp hạng

Hoàng Anh Gia Lai công an hà nội đội tuyển quốc gia Ninh Bình Nguyễn Đình Bắc vòng 17 V-League
