Thể thao

Vòng 21 V-League: Trọng tài Hàn Quốc cầm còi trận đại chiến Thể Công Viettel - Ninh Bình

Tường Phước

(NLĐO) - Trận đấu giữa Thể Công Viettel và Ninh Bình lúc 19 giờ 15 ngày 3-5 (FPT Play) là tâm điểm của vòng 21 V-League 2025-2026

Vòng 21 V-League 2025-2026: "Vua áo đen" Hàn Quốc cầm còi trận đại chiến Thể Công Viettel - Ninh Bình - Ảnh 1.

Trọng tài Chae Sang-hyeop

Để đảm bảo tính khách quan và kịch tính cho trận cầu tâm điểm có ý nghĩa quyết định tới cuộc đua top đầu, Ban trọng tài VFF đã mời bộ đôi trọng tài FIFA người Hàn Quốc điều hành cuộc đối đầu giữa Thể Công Viettel và Ninh Bình trên sân Hàng Đẫy vào tối ngày 3-5.

Sự hiện diện của dàn trọng tài ngoại chất lượng

Theo thông báo mới nhất từ Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), hai trọng tài FIFA người Hàn Quốc là ông Chae Sang-hyeop và ông Choi Cheol-jun sẽ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trong trận đấu giữa Thể Công Viettel và Ninh Bình. Cụ thể, ông Chae Sang-hyeop đảm nhận vai trò trọng tài chính, trong khi ông Choi Cheol-jun sẽ điều hành trong phòng VAR.

Vòng 21 V-League 2025-2026: "Vua áo đen" Hàn Quốc cầm còi trận đại chiến Thể Công Viettel - Ninh Bình - Ảnh 2.

Thể Công Viettel hướng mục tiêu thắng trận để bám đuổi đội đầu bảng Công an Hà Nội

Trọng tài Chae Sang-hyeop từng cầm còi trong trận tuyển Việt Nam gặp Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra hồi tháng 3-2026. Tại cấp độ câu lạc bộ, ông cũng để lại dấu ấn khi điều hành trận đấu giữa CAHN và Tampines Rovers tại Cúp các CLB Đông Nam Á 2024-2025. Đáng chú ý, ông có kinh nghiệm điều hành tại V-League khi đảm nhiệm vai trò trọng tài VAR trong trận derby thủ đô giữa CAHN và Hà Nội FC mùa giải trước.

Trong khi đó, trọng tài Choi Cheol-jun lần đầu làm nhiệm vụ tại giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam. Kinh nghiệm của hai trọng tài FIFA người Hàn Quốc hứa hẹn sẽ mang lại sự công bằng tuyệt đối cho trận đấu nhạy cảm này.

Trận cầu mang tính "bản lề" cho cuộc đua vô địch

Cuộc đối đầu tại sân Hàng Đẫy được đánh giá là trận đấu "6 điểm" đối với cả hai đội. Thể Công Viettel hiện đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng, mục tiêu của thầy trò HLV Popov không gì khác ngoài một chiến thắng để thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng CAHN. Trong bối cảnh cuộc đua danh hiệu đang bước vào giai đoạn nước rút, bất kỳ một cú sảy chân nào cũng có thể khiến đội bóng áo lính phải trả giá đắt.

Vòng 21 V-League 2025-2026: "Vua áo đen" Hàn Quốc cầm còi trận đại chiến Thể Công Viettel - Ninh Bình - Ảnh 3.

Đội bóng áo lính tràn trề cơ hội lọt vào Top 2 chung cuộc V-League mùa này

Phía bên kia chiến tuyến, sau khi bị Hà Nội FC đánh bại và rút ngắn khoảng cách xuống còn 1 điểm sau vòng đấu thứ 20, Ninh Bình FC muốn tích điểm tối đa để nuôi hy vọng chen chân vào Top 3 V-League chung cuộc. Bên cạnh đó, nếu thắng Thể Công Viettel, đoàn quân HLV Bae Ji Won không chỉ vững vị trí thứ 3 bảng xếp hạng mà còn rút ngắn khoảng cách với chính đối thủ xuống còn 2 điểm, nhen nhóm tham vọng giành suất tham dự đấu trường châu lục mùa sau.

"Ngày về" của những người quen

Sức hút của trận đấu này còn đến từ những yếu tố ngoài chuyên môn. Ninh Bình hiện đang sở hữu đội hình với nhiều gương mặt từng là trụ cột của Thể Công Viettel như Hoàng Đức, Đức Chiến và Tiến Anh. Đối đầu với đội bóng cũ trong một trận cầu có tính chất quan trọng cũng là thử thách tâm lý cực đại với dàn tuyển thủ quốc gia này.

Vòng 21 V-League 2025-2026: "Vua áo đen" Hàn Quốc cầm còi trận đại chiến Thể Công Viettel - Ninh Bình - Ảnh 4.

Geovane Magno vừa chính thức nhập quốc tịch Việt Nam với tên gọi Nguyễn Tài Lộc

Bên cạnh đó, sự chú ý còn đổ dồn vào Geovane Magno – chân sút vừa chính thức nhập quốc tịch Việt Nam với tên gọi Nguyễn Tài Lộc. Từng có thời gian khoác áo Thể Công Viettel, chân sút 32 tuổi gốc Brazil hiểu rất rõ hệ thống phòng ngự của đội bóng cũ và hứa hẹn sẽ là ngòi nổ nguy hiểm nhất bên phía Ninh Bình.

Với sự đầu tư kỹ lưỡng về công tác trọng tài và tính chất đối đầu căng thẳng, trận đấu giữa Thể Công Viettel và Ninh Bình chắc chắn sẽ là tâm điểm không thể bỏ qua của bóng đá quốc nội tuần này.


