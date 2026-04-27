Thể thao

V-League 2025-2026: Chân sút nội trở lại đường đua

Hoàng Hiệp - Ảnh: VPF

(NLĐO) - Sau quãng thời gian đầu mùa bị lấn át bởi các ngoại binh, những chân sút nội dần lấy lại phong độ tại V-League mùa này.

13 nội binh lập công

Trong 5 vòng đấu mới nhất ở V-League 2025-2026, hơn 60% số bàn thắng được ghi bởi các cầu thủ nội (bao gồm cả nhập tịch). Đỉnh điểm là tại vòng 17, có đến 13 nội binh lập công trong khi chỉ 5 ngoại binh để lại dấu ấn trên bảng tỉ số.

V-League 2025-2026: Chân sút nội trở lại đường đua - Ảnh 1.

Đình Bắc (áo đỏ) liên tục lập công giúp CLB Công an Hà Nội xây chắc ngôi đầu bảng

Điều này hoàn toàn trái ngược so với giai đoạn đầu mùa giải. Chẳng hạn, trong 19 bàn thắng ở vòng 3, chỉ có 3 bàn dành cho cầu thủ nội. Dù những gương mặt nước ngoài như Alan Grafite (CLB Công an Hà Nội) hay Lucao do Break (CLB Thể Công Viettel) vẫn đang dẫn đầu cuộc đua "Vua phá lưới", nhiều nội binh nhanh chóng tăng tốc bám đuổi.

Ở vòng 20 cuối tuần qua, tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc có màn trình diễn thăng hoa với cú hat-trick trong trận Công an Hà Nội thắng Sông Lam Nghệ An 4-2. Sau khi vắng mặt ở đợt hội quân tuyển Việt Nam cuối tháng 3, chân sút sinh năm 2004 đã "nổ súng" 4 trận liên tiếp, ghi tổng cộng 7 bàn và lọt vào top 10 danh sách "Vua phá lưới".

Nguyễn Trần Việt Cường cũng đang để lại dấu ấn riêng. Kể từ màn ra mắt đội tuyển quốc gia không mấy thành công, cầu thủ này bứt phá mạnh mẽ tại V-League, trở thành cái tên duy nhất lập công cho Becamex TP HCM trong 2 trận gần đây.

Đáng chú ý, tốc độ và khả năng dứt điểm của Việt Cường ngày càng được cải thiện. Điển hình như bàn mở tỉ số trong trận gặp CLB Hà Nội ở vòng 19, tiền đạo 25 tuổi tự tin dẫn bóng đột phá từ giữa sân và tung cú sút chính xác hạ gục thủ thành Quan Văn Chuẩn.

Hiệu suất ghi bàn rất cao

Trong khi đó, tân binh được kỳ vọng của tuyển Việt Nam là Đỗ Hoàng Hên tiếp tục giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng "Vua phá lưới" nội. Dù vắng mặt ở 6 vòng đấu đầu mùa, chân sút này vẫn có hiệu suất ghi bàn rất cao. Sau 14 lần ra sân tại V-League mùa này, Hoàng Hên ghi được 9 bàn thắng, trung bình 0,64 bàn/trận, gần gấp đôi hiệu suất của chủ nhân Quả bóng vàng Việt Nam 2025 Nguyễn Hoàng Đức.

V-League 2025-2026: Chân sút nội trở lại đường đua - Ảnh 2.

Việt Cường (phải) dần lấy lại bản lĩnh sau trận ra mắt tuyển Việt Nam

Ngoài ra, tiền vệ tấn công sinh năm 1994 còn đóng vai trò quan trọng trong hệ thống chiến thuật của CLB Hà Nội. Anh được xem là "nhạc trưởng" của đoàn quân HLV Harry Kewell, chịu trách nhiệm điều tiết nhịp độ, tổ chức lối chơi và kết nối các cầu thủ trên sân. Ở 9 trận mà Hoàng Hên có bàn thắng hoặc kiến tạo, Hà Nội giành tới 8 chiến thắng.

V-League 2025-2026: Chân sút nội trở lại đường đua - Ảnh 3.

Hoàng Hên là mắt xích quan trọng của CLB Hà Nội mùa này

Những tín hiệu tích cực này phần nào giúp cân bằng lại cục diện V-League 2025-2026 đang có xu hướng phụ thuộc vào ngoại binh. Quan trọng hơn, nó mở ra hy vọng về một thế hệ tiền đạo trong nước đủ sức dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trong tương lai gần. Khi các chân sút trong nước đang đạt phong độ cao, cuộc cạnh tranh trên hàng công của những "chiến binh sao vàng" hứa hẹn sẽ trở nên rất khốc liệt.


Vòng 20 V-League: Nam Định trở thành cựu vương, PVF-CAND xuống cuối bảng

Vòng 20 V-League: Nam Định trở thành cựu vương, PVF-CAND xuống cuối bảng

(NLĐO) - CLB CAHN nới rộng cách biệt khi các đội bám đuổi đều sẩy chân, cuộc đua trụ hạng ngày càng quyết liệt sau vòng 20 V-League 2025-2026.

Đình Bắc toả sáng với cú hat-trick ở vòng 20 V-League

(NLĐO) - Lập hat-trick giúp Công an Hà Nội thắng đậm Sông Lam Nghệ An với tỉ số 4-2, Nguyễn Đình Bắc lọt vào tốp 7 danh sách "Vua phá lưới" V-League mùa này

Nguyễn Trần Việt Cường - bệ phóng từ tuyển quốc gia

Trong đợt tập trung dịp FIFA Days tháng 3-2026, cái tên Nguyễn Trần Việt Cường mang đến tín hiệu tích cực cho hàng công đội tuyển Việt Nam.

