Thời sự

Vòng đàm phán lần thứ 5 về Hiệp định Thương mại đối ứng giữa Việt Nam - Mỹ đạt nhiều tiến bộ lớn

Lê Thúy

(NLĐO) - Trong 3 ngày đàm phán, đoàn đàm phán Việt Nam và Mỹ đã đạt tiến bộ lớn trong nhiều vấn đề.

Theo kế hoạch đã thống nhất, vòng đàm phán trực tiếp lần thứ 5 Hiệp định Thương mại đối ứng giữa Việt Nam và Mỹ được tổ chức từ ngày 12 đến 14-11 tại Washington D.C, Mỹ.

Việt Nam và Mỹ đạt tiến bộ lớn trong vòng đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng - Ảnh 1.

Hình ảnh phiên đàm phán trực tiếp Hiệp định Thương mại đối ứng giữa Việt Nam - Mỹ. Ảnh: Bộ Công Thương

Đoàn đàm phán của Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ, dẫn đầu với sự tham gia của các thành viên Đoàn đàm phán và đại diện của các Bộ, ngành gồm: Công an, Ngoại giao, Tài chính, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trưởng, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước.

Trong 3 ngày đàm phán, đoàn đàm phán Việt Nam và Mỹ đã đạt tiến bộ lớn trong nhiều vấn đề như dịch vụ, thương mại số, nông nghiệp, hàng rào kỹ thuật liên quan thương mại (TBT), tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm (SPS)... và thu hẹp khoảng cách trong các vấn đề còn lại.

Trong cuộc họp tổng kết phiên đàm phán, Đại diện Cơ quan thương mại Mỹ (USTR) và Đại diện Đoàn đàm phán Việt Nam đều cho rằng phiên đàm phán có kết quả rất tích cực, tạo cơ sở thuận lợi cho việc sớm hoàn tất Hiệp định thương mại đối ứng Việt Nam - Mỹ.

Mỹ đánh giá rất cao thiện chí, nỗ lực và cách tiếp cận sáng tạo của Đoàn đàm phán Việt Nam, đặc biệt là kết quả phiên đàm phán trực tiếp giữa Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Trưởng Đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer tổ chức ngay trước phiên đàm phán kỹ thuật chính thức. Trên cơ sở các yêu cầu của Việt Nam, Mỹ đã có những phản hồi tích cực ban đầu và cho biết có thể xem xét xử lý trên cơ sở kết quả đàm phán tổng thể.

Hai bên cũng thống nhất các công việc cần triển khai sau phiên đàm phán và nhất trí sẽ tổ một số cuộc họp trực tuyến trong những ngày tới để tiếp tục thảo luận các vấn đề còn tồn tại cũng như chuẩn bị cho cuộc đàm phán trực tuyến cấp Bộ trưởng giữa Trưởng Đại diện Thương mại Jamieson Greer và Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên dự kiến diễn ra ngay trong tháng 11.

Bên cạnh các hoạt động đàm phán, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có các buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ, Hạ nghị sĩ, Chủ tịch Ủy ban thuế vụ Hạ viện và tiếp xúc Lãnh đạo các Tập đoàn công nghệ, bán dẫn và Hiệp hội giày da và may mặc Mỹ để thúc đẩy các hoạt động hợp tác kinh tế - đầu tư và thương mại song phương cũng như vận động cho quá trình đàm phán thương mại đối ứng của Việt Nam.

Tin liên quan

Thông tin mới về đàm phán thuế đối ứng Việt Nam - Mỹ, thêm hợp tác tỉ USD

Thông tin mới về đàm phán thuế đối ứng Việt Nam - Mỹ, thêm hợp tác tỉ USD

(NLĐO) - Ngày 26-10, Việt Nam và Mỹ đã đồng ý công bố Tuyên bố chung về Khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng.

Việt Nam - Mỹ thống nhất sớm hoàn tất Hiệp định thương mại đối ứng

(NLĐO) - Từ ngày 12 đến 14-11, tại Washington, D.C, Việt Nam - Mỹ tiếp tục vòng đàm phán kỹ thuật Hiệp định Thương mại đối ứng cân bằng và công bằng.

Thông tin mới đàm phán Hiệp định về thương mại đối ứng giữa Việt Nam - Mỹ

(NLĐO) - Phiên đàm phán cấp Bộ trưởng Hiệp định song phương về thương mại đối ứng giữa Việt Nam và Mỹ vừa diễn ra.

