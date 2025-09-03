Ở trận ra quân bảng C vòng loại Giải U23 châu Á 2026, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tiếp đón U23 Bangladesh trên sân Việt Trì (Phú Thọ) lúc 19 giờ hôm nay, 3-9.

Lợi thế sân nhà

Vòng loại Giải U23 châu Á 2026 quy tụ 44 đội tham gia tranh tài. Các đội được bốc thăm chia thành 11 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Kết thúc vòng loại, 11 đội đứng nhất mỗi bảng và 4 đội xếp nhì bảng đấu có thành tích tốt nhất sẽ cùng chủ nhà Ả Rập Saudi tham dự vòng chung kết (VCK).

Tuyển U23 Việt Nam (trái) quyết tâm giành chiến thắng ngày ra quân vòng loại Giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: VFF)

Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik may mắn lọt vào bảng C với những đối thủ tầm trung, gồm: U23 Bangladesh, U23 Yemen và U23 Singapore. Ở bảng này, tuyển U23 Việt Nam được đánh giá là ứng viên mạnh nhất một phần vì có vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng FIFA. Ngoài ra, thầy trò ông Kim Sang-sik còn có lợi thế lớn khi tất cả trận đấu của bảng C đều được tổ chức tại Phú Thọ.

Trong 3 trận đấu vòng loại, U23 Yemen (nhóm hạt giống số 2) được xem là đối thủ có thể gây khó trong cuộc đua tranh ngôi nhất bảng với chủ nhà. U23 Bangladesh (nhóm hạt giống số 4) và U23 Singapore (nhóm hạt giống số 3) không có thành tích nổi bật ở sân chơi quốc tế trong thời gian gần đây nên không được đánh giá cao.

Dù là đội khách đầu tiên đến Việt Nam, có nhiều thời gian rèn luyện, làm quen điều kiện sân bãi, thời tiết nhưng nòng cốt lực lượng của U23 Bangladesh có khá ít cầu thủ chất lượng. Nổi bật trong đội hình của đội bóng đến từ Nam Á tham dự vòng loại giải đấu kỳ này là chân sút nhập tịch Cuba Mitchell - tiền vệ sinh năm 2005 mang 3 dòng máu Anh, Jamaica và Bangladesh. Mitchell từng thi đấu cho các đội trẻ ở Anh như Birmingham và Sunderland.

Để chuẩn bị cho vòng bảng diễn ra tại Việt Nam, Bangladesh đã có 2 trận giao hữu với U23 Bahrain và đều thua.

Nhiều cầu thủ trẻ giàu kinh nghiệm

Ở bảng C, U23 Việt Nam hướng tới mục tiêu giành tấm vé dự VCK Giải U23 châu Á 2026 với vị thế đội nhất bảng. Vì vậy, HLV Kim Sang-sik xây dựng lực lượng với nòng cốt là dàn tuyển thủ từng đăng quang Giải U23 Đông Nam Á 2025.

Trong danh sách đội kỳ này có nhiều tài năng trẻ từng khoác áo tuyển quốc gia, giàu kinh nghiệm thi đấu V-League, gồm: thủ môn Trần Trung Kiên, trung vệ Phạm Lý Đức, tiền vệ Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Thái Sơn hay tiền đạo Nguyễn Đình Bắc.

HLV Kim Sang-sik chú trọng xây dựng mối liên kết vững chắc ở tuyến giữa, nơi có sự góp mặt của những tiền vệ đa năng và có thể tạo đột biến khi triển khai bóng.

Trong khi đó, hàng tấn công U23 Việt Nam gồm những gương mặt kỳ cựu ở giải quốc nội, là nhân tố chủ chốt của đội bóng chủ quản. Nổi bật trong các tiền đạo trẻ là chân sút Đình Bắc - tài năng trẻ đã chứng tỏ vai trò quan trọng trong màu áo CLB Công an Hà Nội lẫn tuyển Việt Nam thời gian qua.

Đình Bắc là cầu thủ ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 của CLB Công an Hà Nội trước Nam Định trong trận tranh Siêu Cúp Quốc gia 2024-2025 vào tháng 8. Cầu thủ 21 tuổi cũng có tên trong đội hình xuất phát của đội bóng ngành công an ở 2 trong 3 lượt trận đầu tại V-League 2025-2026.

Tiền đạo xứ Nghệ cao 1,8 m, chơi ở vị trí trung tâm song cũng có thể hoàn thành tốt vai trò tấn công lệch cánh nhờ khả năng bứt tốc qua người, dứt điểm từ xa hiểm hóc.

Nhận định về hành trình sắp tới, Đình Bắc khẳng định toàn đội luôn dành sự tôn trọng các đối thủ song cũng quyết tâm giành kết quả tốt để có khởi đầu suôn sẻ và mang niềm vui đến người hâm mộ.

"Chúng tôi rất mong người hâm mộ sẽ tới sân Việt Trì cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh để toàn đội thi đấu thật tốt, đạt mục tiêu giành suất tham dự VCK Giải U23 châu Á 2026" - Đình Bắc nhấn mạnh.

Với người hâm mộ, hẳn nhiều người muốn đoàn quân của HLV họ Kim thắng với lối chơi bài bản, "sáng nước" và các chân sút tận dụng tốt cơ hội hơn là quan tâm đến cách biệt bao nhiêu bàn!

"Trên bảng xếp hạng FIFA, Bangladesh đứng thứ 184, kém Việt Nam đến 71 bậc. Vì vậy, trên lý thuyết và thực tế, U23 Việt Nam vẫn được đánh giá là "cửa trên".



