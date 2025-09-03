HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Vòng loại Giải U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam đủ sức thắng Bangladesh

TƯỜNG PHƯỚC

Tuyển U23 Việt Nam được đánh giá cao hơn hẳn Bangladesh, đối thủ ở trận ra quân vào tối 3-9

Ở trận ra quân bảng C vòng loại Giải U23 châu Á 2026, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tiếp đón U23 Bangladesh trên sân Việt Trì (Phú Thọ) lúc 19 giờ hôm nay, 3-9.

Lợi thế sân nhà

Vòng loại Giải U23 châu Á 2026 quy tụ 44 đội tham gia tranh tài. Các đội được bốc thăm chia thành 11 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Kết thúc vòng loại, 11 đội đứng nhất mỗi bảng và 4 đội xếp nhì bảng đấu có thành tích tốt nhất sẽ cùng chủ nhà Ả Rập Saudi tham dự vòng chung kết (VCK).

Vòng loại Giải U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam đủ sức thắng Bangladesh - Ảnh 1.

Tuyển U23 Việt Nam (trái) quyết tâm giành chiến thắng ngày ra quân vòng loại Giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: VFF)

Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik may mắn lọt vào bảng C với những đối thủ tầm trung, gồm: U23 Bangladesh, U23 Yemen và U23 Singapore. Ở bảng này, tuyển U23 Việt Nam được đánh giá là ứng viên mạnh nhất một phần vì có vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng FIFA. Ngoài ra, thầy trò ông Kim Sang-sik còn có lợi thế lớn khi tất cả trận đấu của bảng C đều được tổ chức tại Phú Thọ.

Trong 3 trận đấu vòng loại, U23 Yemen (nhóm hạt giống số 2) được xem là đối thủ có thể gây khó trong cuộc đua tranh ngôi nhất bảng với chủ nhà. U23 Bangladesh (nhóm hạt giống số 4) và U23 Singapore (nhóm hạt giống số 3) không có thành tích nổi bật ở sân chơi quốc tế trong thời gian gần đây nên không được đánh giá cao.

Dù là đội khách đầu tiên đến Việt Nam, có nhiều thời gian rèn luyện, làm quen điều kiện sân bãi, thời tiết nhưng nòng cốt lực lượng của U23 Bangladesh có khá ít cầu thủ chất lượng. Nổi bật trong đội hình của đội bóng đến từ Nam Á tham dự vòng loại giải đấu kỳ này là chân sút nhập tịch Cuba Mitchell - tiền vệ sinh năm 2005 mang 3 dòng máu Anh, Jamaica và Bangladesh. Mitchell từng thi đấu cho các đội trẻ ở Anh như Birmingham và Sunderland.

Để chuẩn bị cho vòng bảng diễn ra tại Việt Nam, Bangladesh đã có 2 trận giao hữu với U23 Bahrain và đều thua.

Nhiều cầu thủ trẻ giàu kinh nghiệm

Ở bảng C, U23 Việt Nam hướng tới mục tiêu giành tấm vé dự VCK Giải U23 châu Á 2026 với vị thế đội nhất bảng. Vì vậy, HLV Kim Sang-sik xây dựng lực lượng với nòng cốt là dàn tuyển thủ từng đăng quang Giải U23 Đông Nam Á 2025.

Trong danh sách đội kỳ này có nhiều tài năng trẻ từng khoác áo tuyển quốc gia, giàu kinh nghiệm thi đấu V-League, gồm: thủ môn Trần Trung Kiên, trung vệ Phạm Lý Đức, tiền vệ Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Thái Sơn hay tiền đạo Nguyễn Đình Bắc.

HLV Kim Sang-sik chú trọng xây dựng mối liên kết vững chắc ở tuyến giữa, nơi có sự góp mặt của những tiền vệ đa năng và có thể tạo đột biến khi triển khai bóng.

Trong khi đó, hàng tấn công U23 Việt Nam gồm những gương mặt kỳ cựu ở giải quốc nội, là nhân tố chủ chốt của đội bóng chủ quản. Nổi bật trong các tiền đạo trẻ là chân sút Đình Bắc - tài năng trẻ đã chứng tỏ vai trò quan trọng trong màu áo CLB Công an Hà Nội lẫn tuyển Việt Nam thời gian qua.

Đình Bắc là cầu thủ ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 của CLB Công an Hà Nội trước Nam Định trong trận tranh Siêu Cúp Quốc gia 2024-2025 vào tháng 8. Cầu thủ 21 tuổi cũng có tên trong đội hình xuất phát của đội bóng ngành công an ở 2 trong 3 lượt trận đầu tại V-League 2025-2026.

Tiền đạo xứ Nghệ cao 1,8 m, chơi ở vị trí trung tâm song cũng có thể hoàn thành tốt vai trò tấn công lệch cánh nhờ khả năng bứt tốc qua người, dứt điểm từ xa hiểm hóc.

Nhận định về hành trình sắp tới, Đình Bắc khẳng định toàn đội luôn dành sự tôn trọng các đối thủ song cũng quyết tâm giành kết quả tốt để có khởi đầu suôn sẻ và mang niềm vui đến người hâm mộ.

"Chúng tôi rất mong người hâm mộ sẽ tới sân Việt Trì cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh để toàn đội thi đấu thật tốt, đạt mục tiêu giành suất tham dự VCK Giải U23 châu Á 2026" - Đình Bắc nhấn mạnh.

Với người hâm mộ, hẳn nhiều người muốn đoàn quân của HLV họ Kim thắng với lối chơi bài bản, "sáng nước" và các chân sút tận dụng tốt cơ hội hơn là quan tâm đến cách biệt bao nhiêu bàn! 

"Trên bảng xếp hạng FIFA, Bangladesh đứng thứ 184, kém Việt Nam đến 71 bậc. Vì vậy, trên lý thuyết và thực tế, U23 Việt Nam vẫn được đánh giá là "cửa trên".

Vòng loại Giải U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam đủ sức thắng Bangladesh - Ảnh 2.


Tin liên quan

U23 Việt Nam sẵn sàng chinh phục đỉnh cao mới

U23 Việt Nam sẵn sàng chinh phục đỉnh cao mới

Chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2026, tuyển U23 Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 29-8 cùng đội tuyển quốc gia tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ Việt Nam (Hà Nội)

Cầu thủ Việt kiều Chung Nguyen Do lần đầu lên tuyển U23 Việt Nam

(NLĐO) - Chung Nguyen Do là tân binh của CLB Ninh Bình ở V-League và tiền vệ Việt kiều này lần đầu được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên tuyển U23 Việt Nam.

LPBank trở thành Đơn vị đồng hành chính Bảng đấu loại Giải U23 châu Á 2026

(NLĐO) - VFF và LPBank ngày 26-8 đã ký kết và công bố LPBank là Đơn vị đồng hành chính Bảng đấu loại giải U23 châu Á 2026 - Bảng C.

U23 Việt Nam Giải U23 châu Á 2026 U23 Bangladesh sân Việt Trì HLV Kim Sang-sik
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo