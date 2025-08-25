HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Cầu thủ Việt kiều Chung Nguyen Do lần đầu lên tuyển U23 Việt Nam

Tường Phước

(NLĐO) - Chung Nguyen Do là tân binh của CLB Ninh Bình ở V-League và tiền vệ Việt kiều này lần đầu được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên tuyển U23 Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik công bố danh sách tập trung đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho Vòng loại Giải U23 châu Á 2026. Trong tổng số 24 cầu thủ được triệu tập, có sự xuất hiện của Chung Nguyen Do (Trần Thành Trung) - cầu thủ Việt kiều vừa lọt vào top 3 Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Bulgaria.

Cầu thủ Việt kiều Chung Nguyen Do lần đầu lên tuyển U23 Việt Nam- Ảnh 1.

Chung Nguyen Do lần đầu khoác áo tuyển U23 Việt Nam

Trần Thành Trung sinh năm 2005 tại Bulgaria, mang hai quốc tịch Việt Nam và Bulgaria. Tiền vệ Việt kiều cao 1,75m, trưởng thành từ lò đào tạo CSKA Sofia, thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2013 và từng khoác áo đội một Slavia Sofia tại giải VĐQG Bulgaria trước khi trở về quê nhà đầu quân cho CLB Ninh Bình tại V-League 2025-2026.

Trước khi về Việt Nam thi đấu, Thành Trung đã ra sân 31 trận, ghi 2 bàn thắng và có 1 kiến tạo trong mùa giải 2024-2025. Với phong cách chơi thiên về kiểm soát và phòng ngự, Thành Trung còn lọt vào nhóm 5 cầu thủ trẻ có số lần đánh chặn nhiều nhất tại các giải VĐQG châu Âu (ngoại trừ 5 giải hàng đầu).

Cầu thủ có cha mẹ là người Việt Nam, cũng là gương mặt quen thuộc ở các cấp đội tuyển trẻ Bulgaria, từ U17 đến U21, và từng được các tuyển trạch viên Barcelona đánh giá cao trong nhóm tiền vệ triển vọng của châu Âu.

Cầu thủ Việt kiều Chung Nguyen Do lần đầu lên tuyển U23 Việt Nam- Ảnh 3.

Ở đợt tập trung lần này, U23 Việt Nam bước vào nhiệm vụ quan trọng thứ hai trong năm 2025 là Vòng loại U23 châu Á 2026, sau khi bảo vệ thành công ngôi vô địch U23 Đông Nam Á. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng hướng tới SEA Games 33. Nhằm tạo sự ổn định trong đội hình và lối chơi, nòng cốt lực lượng U23 Việt Nam không có nhiều xáo trộn so với hành trình đăng quang U23 Đông Nam Á 2025.

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ hội quân và tập luyện tại Việt Trì (Phú Thọ) từ ngày 30-8. Tại bảng C vòng loại U23 châu Á 2026, thầy trò HLV Kim Sang-sik lần lượt gặp U23 Bangladesh (ngày 3-9), U23 Singapore (6-9) và U23 Yemen (9-9).

Cầu thủ Việt kiều Chung Nguyen Do lần đầu lên tuyển U23 Việt Nam- Ảnh 5.

Với lực lượng đang ngày càng hoàn thiện cùng sự xuất hiện của những nhân tố giàu triển vọng, đội tuyển U23 Việt Nam hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến cho người hâm mộ những màn trình diễn ấn tượng tại vòng loại giải đấu cấp châu lục.

