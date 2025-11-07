HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Vovinam Việt Nam bảo vệ thành công ngôi Vô địch Thế giới 2025

Quốc An - Ảnh: Anh Giang

(NLĐO) - Đội tuyển Vovinam Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế số 1 thế giới khi giành ngôi đầu toàn đoàn tại Giải Vô địch lần thứ 8 diễn ra ở Bali, Indonesia.

Giải Vô địch Vovinam Thế giới 2025 quy tụ hơn 600 võ sĩ đến từ 26 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc 4 châu lục, tranh tài ở 45 bộ huy chương gồm 26 nội dung quyền và 19 hạng cân đối kháng.

Với 39 tuyển thủ tham dự, đội tuyển Việt Nam đã thể hiện phong độ ấn tượng, giành 24 HCV và 1 HCB trong 6 ngày tranh tài (từ ngày 2 đến 7-11), vượt qua các đối thủ mạnh như Algeria và Campuchia để bảo vệ ngôi đầu toàn đoàn. Algeria xếp thứ nhì (9 HCV, 10 HCB, 5 HCĐ), còn Campuchia giành hạng ba (7 HCV, 11 HCB, 5 HCĐ).

Việt Nam bảo vệ thành công ngôi đầu Giải Vô địch Vovinam Thế giới 2025 - Ảnh 1.

Sự kiện này được xem là sân chơi đỉnh cao, thể hiện kỹ thuật, tinh thần thượng võ và khát vọng đưa Vovinam tiến gần hơn tới giấc mơ Olympic.

Đây là sân chơi quan trọng nhất để các võ sĩ hàng đầu thế giới thể hiện tài năng, kỹ thuật và tinh thần thượng võ. Đối với các đội tuyển quốc gia, đặc biệt là đội tuyển Vovinam Việt Nam, giải đấu là cơ hội để khẳng định vị thế dẫn đầu, sau những thành công ở các giải quốc gia trong năm 2025.

Sự kiện cũng là thước đo chính xác nhất cho trình độ chuyên môn của Vovinam trên đấu trường quốc tế.

Việt Nam bảo vệ thành công ngôi đầu Giải Vô địch Vovinam Thế giới 2025 - Ảnh 2.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Vovinam Thế giới Florin Macovei đánh giá cao chất lượng giải đấu và sự tiến bộ của các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran và Pháp, khẳng định Vovinam đang phát triển mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu.

Theo kế hoạch, Giải Vô địch Vovinam Thế giới lần thứ 9 sẽ được tổ chức tại Algeria năm 2027.

Cùng dịp này, Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Vovinam Đông Nam Á tại Bali đã bầu ông Ou Ratana (Campuchia) làm Chủ tịch, đồng thời thống nhất chọn Campuchia đăng cai Giải Vô địch Vovinam châu Á 2026, đánh dấu bước phát triển mới của phong trào Vovinam khu vực.

vovinam Việt Nam Vovinam thế giới
