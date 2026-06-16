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World Cup 2026

Vì sao Tây Ban Nha bị làm bẽ mặt, các đối thủ càng phải dè chừng?

Đăng Minh

(NLĐO) - Tây Ban Nha dù “bẽ mặt” trước Cape Verde nhưng cú vấp này có thể khiến các đối thủ lớn càng phải cảnh giác ở World Cup 2026.

Nếu chỉ nhìn vào tỉ số 0-0, trận hòa Cape Verde là cú tát mạnh vào danh dự Tây Ban Nha. Một đội từng vô địch World Cup 2010, đang là đương vô địch châu Âu, lại bất lực trước tân binh đến từ quốc đảo khoảng 600.000 dân.

Tuy nhiên, cố sốc này không hẳn làm Tây Ban Nha yếu đi. Ngược lại, nó có thể khiến họ nguy hiểm hơn.

Tây Ban Nha bị làm bẽ mặt, các đối thủ càng phải dè chừng - Ảnh 1.

Cape Verde cầm hòa Tây Ban Nha 0-0 ở trận ra quân World Cup 2026.

Trong bóng đá đỉnh cao, đặc biệt ở World Cup, một cú vấp sớm đôi khi có giá trị như hồi chuông báo động, buộc đội bóng lớn phải nhìn thẳng vào điểm yếu trước khi quá muộn.

Tây Ban Nha hiểu rất rõ cảm giác đó. Năm 2010, họ thua Thụy Sĩ ngay trận ra quân World Cup tại Nam Phi. Khi ấy, mọi nghi ngờ đổ xuống thế hệ vàng của HLV Vicente del Bosque. Nhưng cuối cùng, Tây Ban Nha đi một mạch đến chức vô địch.

Argentina cũng từng trải qua kịch bản tương tự tại World Cup 2022. Trận thua Ả Rập Saudi ở lượt mở màn tưởng như là thảm họa, nhưng sau đó lại trở thành điểm khởi động cho hành trình Lionel Messi và các đồng đội đăng quang.

Vì vậy, trận hòa đội bóng nhỏ bé Cape Verde không nên được hiểu đơn giản là dấu hiệu Tây Ban Nha đã sa sút. "Điều này giống một bản chụp X-quang để tìm ra vấn đề, chỉ rõ vết nứt và buộc đội bóng phải sửa ngay"- tờ SunSport bình luận.

Thực tế, Tây Ban Nha không bị Cape Verde phá nát hệ thống. Họ vẫn kiểm soát bóng vượt trội, vẫn tạo sức ép và vẫn dứt điểm rất nhiều. Điều khiến họ bị làm bẽ mặt nằm ở hiệu quả khi 27 cú sút, gần 75% thời lượng cầm bóng, nhưng không có bàn thắng được ghi.

Đó là thất bại của Tây Ban Nha nhịp cuối cùng dù có bóng, nhưng thiếu cú đâm quyết định. Họ áp đặt được không gian, nhưng thiếu sự lạnh lùng trong vòng cấm. Họ khiến Cape Verde phải lùi sâu, nhưng không đủ sắc để kết liễu một đối thủ phòng ngự gần như hoàn hảo.

Cape Verde xứng đáng được ca ngợi. Thủ môn Vozinha, ở tuổi 40, chơi trận để đời. Đội bóng châu Phi chỉ phạm một lỗi, giữ cự ly kỷ luật và biến ngày ra mắt World Cup thành cột mốc lịch sử.

Tây Ban Nha bị làm bẽ mặt, các đối thủ càng phải dè chừng - Ảnh 2.

Thủ môn Vozinha, ở tuổi 40, đã chơi 1 trận đấu để đời trước Tây Ban Nha.

Nhưng chính cách Cape Verde làm được điều đó lại cho thấy việc chặn Tây Ban Nha khó đến mức nào. Không phải đội nào cũng có thể duy trì sự tập trung, kỷ luật và tinh thần chịu đựng như vậy trong suốt 90 phút.

Đây là lý do các đối thủ của Tây Ban Nha phải lo. Một đội bóng lớn thắng dễ trận ra quân có thể bị ru ngủ bởi cảm giác mọi thứ đang ổn. Một đội bóng lớn bị tân binh làm bẽ mặt sẽ bị ép phải điều chỉnh lập tức. 

Trong tay HLV Luis de la Fuente vẫn là một tập thể có chiều sâu. Thần đồng Lamine Yamal có khả năng tạo đột biến. Tiền đạo Nico Williams có tốc độ và sức xuyên phá. Tiền vệ Dani Olmo có thể kết nối tuyến giữa với vòng cấm. Tây Ban Nha không thiếu công cụ, họ chỉ cần kích hoạt đúng cách hơn. 

Thể thức World Cup 48 đội cũng khiến cú vấp đầu tiên bớt mang tính hủy diệt. Một trận hòa không phá hỏng chiến dịch, nhưng đủ làm đội bóng tỉnh táo. Tây Ban Nha vẫn còn thời gian sửa sai, và đó mới là điều khiến phần còn lại phải dè chừng.

Với tuyển Anh, Pháp, Brazil, Argentina hay Bồ Đào Nha, thông điệp sau trận hòa Cape Verde không phải là "Tây Ban Nha đã yếu". Thông điệp đúng hơn là Tây Ban Nha đã bị đánh thức.

Tân binh Cape Verde khiến nhà cựu vô địch Tây Ban Nha mất mặt ngày ra quân World Cup 2026. "Nếu cú sốc ấy buộc Tây Ban Nha sửa lỗi kịp lúc, các đối thủ của họ tại Bắc Mỹ mới phải dè chừng"- tờ SunSport chốt lại.

Tây Ban Nha bị làm bẽ mặt, các đối thủ càng phải dè chừng - Ảnh 3.

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