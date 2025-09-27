Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) thông tin công ty vừa được Forbes Việt Nam vinh danh Thương hiệu công ty niêm yết dẫn đầu năm 2025, top 25.

Đây là năm thứ 10 liên tiếp Forbes Việt Nam công bố và tôn vinh các thương hiệu mạnh trên thị trường chứng khoán, tập trung chủ yếu ở lĩnh vực sản xuất và dịch vụ.

Tổng giá trị thương hiệu của 25 công ty được vinh danh đạt gần 7,13 tỉ USD, tăng 34,5% so với năm 2024, trong khi lợi nhuận trước thuế chỉ tăng 14%, cho thấy giá trị thương hiệu đang tăng trưởng vượt bậc so với tốc độ lợi nhuận.

Ông Phạm Hải Dương – Phó TGĐ VRG (bìa trái), đại diện Tập đoàn nhận biểu trưng vinh danh trong Top 25 Thương hiệu công ty niêm yết dẫn đầu năm 2025

Việc VRG tiếp tục được vinh danh trong danh sách uy tín này khẳng định vị thế, uy tín và sức mạnh thương hiệu của Tập đoàn trong bối cảnh thị trường nhiều biến động. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho chiến lược phát triển bền vững, gắn sản xuất kinh doanh với trách nhiệm xã hội và cam kết đồng hành cùng sự phát triển của nền kinh tế đất nước.

VRG đang quản lý 115 công ty hoạt động trong các lĩnh vực: trồng khai thác, chế biến và kinh doanh cao su thiên nhiên, chế biến gỗ, sản phẩm công nghiệp cao su, đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, phát triển nông nghiệp quy mô lớn ứng dụng công nghệ cao và cơ giới hóa, năng lượng sạch và năng lượng tái tạo.

Không chỉ là ngành kinh tế mạnh của cả nước, Tập đoàn còn đóng góp không nhỏ vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới; không ngừng nâng cao đời sống, thu nhập cho hơn 84.800 cán bộ - công nhân viên lao động.

Nhà máy chế biến mủ Cao su Bà Rịa Kampong Thom

Ở mảng truyền thống là cao su thiên nhiên, tuy chỉ chiếm chưa đầy 1/3 diện tích cao su cả nước, nhưng Tập đoàn giữ vai trò nòng cốt và là trung tâm hoạch định chiến lược phát triển ngành cao su Việt Nam. Hằng năm, VRG sản xuất hơn 500.000 tấn cao su, đa dạng về chủng loại. Đặc biệt, các đơn vị thành viên đã nghiên cứu, sản xuất thành công các sản phẩm có giá trị gia tăng, sản phẩm sạch, xanh cung ứng cho các ngành công nghiệp, dân dụng và y tế. Sản phẩm của VRG hiện đã có mặt ở 70 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Lĩnh vực chế biến gỗ là một thế mạnh của Tập đoàn nhờ vào nguồn lực lớn rừng nguyên liệu bền vững. Tập đoàn hiện có 16 nhà máy sản xuất gỗ ván sợi, gỗ phôi và tinh chế với tổng sản lượng sản xuất 1,2 triệu m3/năm. Trong đó sản lượng ván sợi MDF là 1.052.000 m3, chiếm 50% sản lượng MDF sản xuất hàng năm của Việt Nam.

Sản xuất gỗ phôi tại Công ty CP Chế biến XNK Gỗ Tây Ninh

VRG hiện là nhà phát triển và vận hành khu công nghiệp uy tín tại Việt Nam, đang quản lý và khai thác 14 KCN với diện tích hơn 4.200 ha, đã thu hút được hơn 820 nhà đầu tư và tạo ra khoảng 260.000 công việc làm cho người lao động.

Tập đoàn đang tiếp tục triển khai đầu tư thêm 5 KCN đã được Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, qua đó nâng lên 19 khu với tổng diện tích gần 6.300 ha; và đang có sẳn quỹ đất thu hút đầu tư khoảng 1.600 ha đất công nghiệp và 125 ha đất dịch vụ tại những tỉnh có nền kinh tế công nghiệp phát triển năng động như TP HCM và các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, Gia Lai và Hải Dương.

Nhà máy thủy điện Geruco Sông Côn

Với diện tích đất quản lý rộng lớn, Tập đoàn có điều kiện thuận lợi để phát triển các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo như điện năng lượng mặt trời, điện gió, thủy điện tích năng… Hiện nay, Tập đoàn có 5 Công ty thủy điện, bao gồm Công ty Cổ phần Thủy điện Geruco Sông Côn, VRG Phú Yên, VRG Bảo Lộc, Công ty VRG Đắk Nông và VRG Ngọc Linh với 4 nhà máy thủy điện có tổng công suất lắp máy là 134 MW và tổng sản lượng điện hàng năm là 514 triệu kWh. Các công ty thuỷ điện đã có nhiều đóng góp đáng kể vào hiệu quả kinh tế và chiến lược phát triển bền vững của Tập đoàn.

Tận dụng lợi thế nguyên liệu sẵn có, Tập đoàn tập trung đẩy mạnh nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm công nghiệp cao su. Tập đoàn hiện có 5 công ty sản xuất sản phẩm công nghiệp, với các sản phẩm: nệm, gối; bóng thể thao các loại; găng tay; chỉ sợi; dây chuyền băng tải… Tập đoàn hiện đang tiếp tục hợp tác sản xuất các sản phẩm chế biến sâu để nâng cao giá trị gia tăng, sức cạnh tranh trên thị trường.

Một góc dây chuyền sản xuất băng tải, dây curoa của Cao su Bến Thành

Sản xuất bóng thể thao Geru Star

Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là định hướng phát triển chiến lược của Tập đoàn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, với các loại cây trồng chủ lực như chuối, dứa, dược liệu và nông sản giá trị cao khác. Các dự án dự kiến được thực hiện theo mô hình trang trại hiện đại, gắn với thị trường tiêu dùng bền vững. Sản phẩm hướng tới đạt chuẩn Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các thị trường toàn cầu.