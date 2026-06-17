Ngày 17-6, VRG (mã chứng khoán: GVR) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kế hoạch sản xuất kinh doanh và chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030.

Giá cao su tăng, VRG đặt mục tiêu doanh thu gần 34.000 tỉ đồng

Quang cảnh đại hội đồng cổ đông VRG sáng 17-6

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2026, VRG đặt mục tiêu tổng doanh thu 33.799 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 5.558 tỉ đồng.

Riêng công ty mẹ - Tập đoàn phấn đấu đạt doanh thu 6.619 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 2.644 tỉ đồng và dự kiến chia cổ tức 4% vốn điều lệ.

Lãnh đạo VRG cho biết trong 5 tháng đầu năm 2026, hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn đạt kết quả tích cực, tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước.

Giá cao su thiên nhiên bước vào chu kỳ tăng giá

Trả lời câu hỏi của cổ đông về triển vọng thị trường cao su giai đoạn 2025-2030, ông Trần Thanh Phụng, Phó Tổng giám đốc VRG, đưa ra nhiều nhận định lạc quan.

Theo ông Phụng, thị trường cao su đang bước vào giai đoạn nguồn cung khan hiếm trong khi nhu cầu tiếp tục gia tăng. Năm 2025, thị trường cao su toàn cầu thiếu hụt khoảng 500.000 tấn và mức thiếu hụt này được dự báo tăng lên từ 1,5-2 triệu tấn vào năm 2030.

Dù giá cao su có thể giảm trong nửa cuối năm 2026 do bước vào cao điểm thu hoạch, song bình quân cả năm vẫn được dự báo cao hơn năm 2025 ít nhất 5%, đạt khoảng 2.200 USD/tấn.

Theo dự báo của VRG, xu hướng tăng giá sẽ tiếp tục kéo dài từ năm 2027 đến năm 2030, khi giá bán cao su có thể đạt từ 3.000-3.300 USD/tấn.

Nhu cầu cao su tăng trong khi nguồn cung giảm

Ông Phụng lưu ý giá cao su còn chịu tác động từ nhiều yếu tố như tỉ giá, xung đột địa chính trị tại Trung Đông, chính sách thuế của Mỹ và các biến động kinh tế thế giới, do đó tập đoàn sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật diễn biến thị trường.

Với sản lượng cao su khoảng 500.000 tấn mỗi năm, VRG được đánh giá sẽ hưởng lợi đáng kể nếu giá cao su tiếp tục duy trì xu hướng tăng.

Giữ vững vị thế là tập đoàn kinh tế nông nghiệp lớn nhất Việt Nam

Theo chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030 vừa được đại hội thông qua, VRG đặt mục tiêu tiêu thụ tối thiểu 2,799 triệu tấn cao su (khai thác và thu mua), tương đương gần 560.000 tấn/năm.

Bên cạnh lĩnh vực cốt lõi là cao su, tập đoàn xác định hạ tầng khu công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo sẽ là những động lực tăng trưởng quan trọng trong giai đoạn tới.

Sản phẩm công nghiệp cao su

VRG đặt mục tiêu giữ vững vị thế là tập đoàn kinh tế nông nghiệp lớn nhất Việt Nam và thuộc nhóm dẫn đầu thế giới, đóng vai trò chủ đạo trong phát triển ngành cao su, nông nghiệp và lâm nghiệp theo hướng tăng trưởng nhanh, bền vững gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Tập đoàn hướng tới trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và thuộc nhóm dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực trồng, chế biến, kinh doanh cao su tự nhiên và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao quy mô lớn; là doanh nghiệp kinh tế nông nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam; đồng thời phát triển các khu công nghiệp xanh, thông minh, tuần hoàn, các dự án năng lượng tái tạo kết hợp lưu trữ năng lượng quy mô lớn và ngành chế biến gỗ công nghiệp.

VRG cũng xác định phát triển hài hòa trên ba trụ cột "Kinh tế - Xã hội - Môi trường", thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường trên nền tảng hiệu quả kinh tế cao, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng nông thôn mới và thực hiện các nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao.

Mục tiêu tăng trưởng cao hơn bình quân ngành nông nghiệp

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Quế Dương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước (Bộ Tài chính), ghi nhận VRG đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2025 cũng như cả giai đoạn vừa qua, bất chấp nhiều khó khăn của kinh tế trong nước và thế giới.

Đặc biệt, tập đoàn đã hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận được giao ngay trong giai đoạn chuyển giao cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước.

Ông Nguyễn Quế Dương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước (Bộ Tài chính), phải biểu tại đại hội

Theo ông Dương, Bộ Tài chính đã giao chỉ tiêu tăng trưởng cho VRG giai đoạn 2026-2030 ở mức 5-5,5%, cao hơn mức tăng trưởng bình quân của ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản.

Vì vậy, tập đoàn cần bám sát Nghị quyết 79 về kinh tế nhà nước và Kết luận 18 về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm để bảo đảm hoàn thành các mục tiêu được giao.

Ông Dương cũng chỉ ra những thách thức mà VRG đang đối mặt như biến động thị trường và địa chính trị, quỹ đất cao su trong nước ngày càng thu hẹp, chi phí đất đai tăng mạnh sau khi TPHCM mở rộng địa giới hành chính và tình trạng thiếu hụt lao động.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, ông yêu cầu VRG tiếp tục cơ cấu lại sản xuất, rà soát cơ cấu cây trồng, chủ động phối hợp với các địa phương trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên.

Đồng thời, tập đoàn cần đẩy mạnh phát triển khu công nghiệp xanh, thông minh, tuần hoàn; tham gia thị trường tín chỉ carbon; áp dụng các tiêu chuẩn về nguồn gốc xuất xứ sản phẩm; nâng cao năng lực quản trị; phát huy vai trò dẫn dắt trong chuỗi giá trị nông nghiệp và thực hiện hiệu quả hoạt động kinh tế đối ngoại thông qua các dự án tại Lào và Campuchia.