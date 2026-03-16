Hiệu quả từ tinh gọn bộ máy, mở rộng dư địa phát triển mới của VRG

Năm 2025 đánh dấu bước đột phá lớn của VRG trong công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Tập đoàn đã chuyển đổi mô hình tổ chức sản xuất từ 3 cấp (Công ty – Nông trường – Tổ/Đội) sang 2 cấp (Công ty – Tổ/Đội sản xuất), qua đó bỏ cấp trung gian, tăng tính linh hoạt, giảm chi phí quản lý và đưa bộ máy quản trị tiến sát hơn với sản xuất thực tiễn.

Công nhân khai thác trên vườn cây

Cụ thể, Tập đoàn đã giải thể, sáp nhập 214 nông trường, tổ chức lại thành 328 tổ/đội sản xuất trực thuộc các công ty, bảo đảm tinh gọn, rõ chức năng, rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, phù hợp với điều kiện sản xuất và yêu cầu quản trị hiện đại. Cùng với đó, tỷ lệ lao động gián tiếp trong toàn Tập đoàn được giảm mạnh, còn khoảng 5% tổng lao động, góp phần nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, VRG tập trung nâng cao hiệu quả quản lý vườn cây và tổ chức khai thác mủ cao su

Bước đi chiến lược trong lộ trình tái cơ cấu

Chủ trương sáp nhập một số đơn vị thành viên của VRG không chỉ nhằm giảm đầu mối tổ chức, mà còn hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng quản trị, sử dụng hiệu quả nguồn lực và tăng cường năng lực cạnh tranh trong giai đoạn phát triển mới. Đây được xem là bước đi cần thiết, phù hợp với yêu cầu tái cơ cấu doanh nghiệp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Trong bối cảnh yêu cầu đổi mới quản trị doanh nghiệp ngày càng cao, việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy không còn là câu chuyện riêng của từng đơn vị, mà đã trở thành yêu cầu tất yếu để nâng cao hiệu quả hoạt động, thích ứng với môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Với VRG, chủ trương sáp nhập một số đơn vị thành viên chính là bước đi cụ thể trong lộ trình tái cơ cấu doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực điều hành và phát huy tối đa các nguồn lực hiện có.

Ngày 31-12-2025, Hội đồng quản trị VRG đã ban hành các quyết định về chủ trương sáp nhập ba cặp đơn vị thành viên, gồm: sáp nhập Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê - Hà Tĩnh vào Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh; sáp nhập Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang - Quảng Nam vào Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam; sáp nhập Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Ngãi vào Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum. Các quyết định này được ban hành trên cơ sở pháp lý rõ ràng, bám sát các quy định hiện hành và định hướng cơ cấu lại doanh nghiệp của Tập đoàn.

Lãnh đạo VRG và địa phương trao các quyết định về công tác cán bộ theo chủ trương sáp nhập Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê - Hà Tĩnh vào Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh, ngày 6-3-2026

Điều đáng chú ý là việc sáp nhập không chỉ dừng lại ở việc hợp nhất về mặt tổ chức. Mục tiêu sâu xa hơn là giảm bớt các khâu trung gian, tiết giảm chi phí quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tài sản, đất đai, lao động; đồng thời tăng cường sự thống nhất trong lãnh đạo và điều hành, phát huy lợi thế về thương hiệu, thị trường và năng lực quản trị. Nói cách khác, đây không phải là sự "gộp lại" đơn thuần, mà là quá trình tái cấu trúc toàn diện nhằm giúp doanh nghiệp vận hành hiệu lực, hiệu quả, linh hoạt hơn.

Tinh gọn để vận hành hiệu quả hơn

Thực tế cho thấy trong điều kiện chi phí đầu vào tăng, áp lực cạnh tranh lớn, yêu cầu về quản trị rủi ro, chuyển đổi số, phát triển xanh và phát triển bền vững ngày càng rõ nét, một bộ máy cồng kềnh, phân tán sẽ làm giảm tốc độ phản ứng và hạn chế hiệu quả sử dụng nguồn lực. Vì vậy, việc sắp xếp lại các đơn vị có điều kiện tương đồng về địa bàn, mô hình hoạt động và chuỗi quản lý là hướng đi phù hợp với xu thế quản trị doanh nghiệp hiện đại.

Khi đầu mối được tinh gọn, doanh nghiệp sẽ có điều kiện giảm bớt tầng nấc trung gian, nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành, bố trí lại nguồn lực hợp lý hơn và tăng tính đồng bộ trong sản xuất kinh doanh. Đây là yếu tố quan trọng để tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, nâng cao năng suất lao động và gia tăng hiệu quả hoạt động trong dài hạn.

Đối với VRG, chủ trương sáp nhập các đơn vị thành viên còn mang ý nghĩa tạo thêm dư địa cho phát triển trong chặng đường tiếp theo. Bộ máy gọn hơn sẽ giúp Tập đoàn tập trung tốt hơn vào các nhiệm vụ chiến lược như chuẩn hóa quản trị doanh nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển công nghiệp chế biến, hạ tầng khu công nghiệp và mở rộng các lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng. Đây cũng là tiền đề để các đơn vị thành viên sau sắp xếp hoạt động chuyên nghiệp hơn, chủ động hơn và thích ứng tốt hơn với những yêu cầu mới của quá trình phát triển.

Hướng tới phát triển bền vững

Một chủ trương đúng chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi quá trình triển khai được thực hiện chặt chẽ, bài bản và đồng bộ. Với việc sáp nhập các đơn vị thành viên, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn tất các thủ tục theo quy định, mà còn phải bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra liên tục, ổn định; không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực trong quá trình sắp xếp, tái cơ cấu.

Cùng với đó, các nội dung liên quan đến tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản, công nợ, đất đai và hồ sơ pháp lý cần được rà soát, xử lý cẩn trọng, minh bạch và đúng quy định của pháp luật. Đây là điều kiện quan trọng để việc sáp nhập không chỉ đúng về thủ tục, mà còn đạt hiệu quả thực chất trong vận hành sau hợp nhất.

VRG ứng dụng công nghệ số hiện đại trong quản lý đất đai, vườn cây

Bên cạnh yếu tố tổ chức thực hiện, công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và người lao động cũng giữ vai trò rất quan trọng. Khi chủ trương sáp nhập được hiểu đúng là để mạnh hơn, hiệu quả hơn và phát triển bền vững hơn, quá trình triển khai sẽ nhận được sự đồng thuận cao hơn, qua đó tạo nền tảng vững chắc, thuận lợi cho quá trình đổi mới và phát triển.

Trong giai đoạn mới, yêu cầu đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, mà còn phải không ngừng đổi mới mô hình quản trị, nâng cao năng lực cạnh tranh và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực. Với VRG, chủ trương sáp nhập các đơn vị thành viên theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả là bước đi phù hợp, thể hiện quyết tâm đổi mới và nâng cao hiệu quả quản trị vì sự phát triển bền vững của Tập đoàn.

Tinh gọn để mạnh hơn, sắp xếp để vận hành tốt hơn, đổi mới để tạo dư địa phát triển mới… Đó không chỉ là yêu cầu trước mắt, mà còn là hướng đi tất yếu để VRG tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị, củng cố nội lực và khẳng định vững chắc vị thế trong giai đoạn phát triển tiếp theo.