VTV gỡ bỏ chương trình có Miu Lê tham gia

Yến Anh

(NLĐO)- Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã gỡ bỏ chương trình có Miu Lê tham gia được phát trên sóng VTV3 mới đây.

Sau khi Miu Lê bị bắt quả tang cùng 5 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại bãi tắm thuộc Đặc khu Cát Hải, Hải Phòng, ngày 12-5, Đài Truyền hình Việt Nam đã chính thức gỡ bỏ tập phát sóng của chương trình "Studio 3" mà Miu Lê tham gia với tư cách khách mời.

VTV gỡ bỏ chương trình có Miu Lê tham gia - Ảnh 1.

Miu Lê từng xuất hiện trong một chương trình của VTV3 mới đây

Chương trình này hiện không còn xuất hiện trên bất kỳ nền tảng trực tuyến nào của VTV. Trên kênh YouTube chính thức của nhà đài, hệ thống cũng hiển thị thông báo có 2 video đã bị ẩn

Nhiều bài đăng hình ảnh, clip cắt hay nội dung quảng bá có liên quan đến Miu Lê trên các nền tảng của chương trình cũng đồng loạt bị xóa khỏi các fanpage và báo điện tử thuộc hệ nền tảng của VTV.

Trước khi dính vào ồn ào, Miu Lê và đạo diễn Phan Gia Nhật Linh tham gia chương trình "Studio 3" lên sóng vào 20 giờ ngày 26-4 trên kênh VTV3 có tựa đề: "Miu Lê và những câu chuyện chưa kể".

Trong chương trình này, Miu Lê từng chia sẻ: "Mỗi lần gặp khó khăn, tôi nhìn ba mẹ là tấm gương. Ba mẹ hai bàn tay trắng làm việc nuôi chị em ăn học. Niềm mơ ước của tôi là mẹ và chị sẽ về Việt Nam sống, gia đình đoàn tụ".

VTV gỡ bỏ chương trình có Miu Lê tham gia - Ảnh 2.

Miu Lê trong phim "Đại tiệc trăng máu 8"

Không chỉ VTV, kênh của đơn vị sản xuất gameshow Em xinh say hi là Vie Channel - Music cũng đã ẩn video ca khúc "Em thích là được" mà Miu Lê biểu diễn tại vòng chung kết chương trình.

Vụ việc của nữ nghệ sĩ cũng tạo ra ảnh hưởng không nhỏ đối với bộ phim "Đại tiệc trăng máu 8" mà nữ ca sĩ kiêm diễn viên tham gia.

Miu Lê và bài học đắt giá của người nổi tiếng

Miu Lê và bài học đắt giá của người nổi tiếng

(NLĐO) - Danh tiếng có thể giúp một người tỏa sáng nhưng chỉ sự tử tế và chuẩn mực mới giúp họ đứng vững lâu dài

