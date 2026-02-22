HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

VTV kể chuyện người trẻ "Bước chân vào đời"

Yến Anh

(NLĐO)- Người trẻ "Bước chân vào đời" không chỉ phải học cách sinh tồn, mà còn phải học cách làm người giữa một xã hội đầy thị phi, cạm bẫy.

Từ 23-2, VTV chính thức giới thiệu với khán giả hành trình "Bước chân vào đời" sau biến cố bố mẹ đột ngột qua đời của 3 chị em Thương, Trang, Minh.

VTV kể chuyện người trẻ "Bước chân vào đời" - Ảnh 1.

Mạnh Trường trong phim "Bước chân vào đời"

Dù gia đình không giàu có, nhưng chị em Thương vẫn luôn được nuôi dạy bằng tình yêu thương và sự bao bọc. Họ chưa từng chuẩn bị cho việc phải đối diện với cuộc sống khó khăn ra sao, chưa từng được dạy phải mưu sinh thế nào đã phải đương đầu với muôn ngàn sóng gió của đời sống thị thành cơm áo gạo tiền và những mối quan hệ phức tạp.

Thương, chị cả chỉ mới 24 tuổi tự gánh lên vai trọng trách làm chỗ dựa cho các em khi bản thân còn chưa có công ăn việc làm ổn định để rồi ảnh hưởng đến hạnh phúc cá nhân. Trang, cô em gái xinh đẹp sắc sảo luôn không an phận, muốn tìm kiếm một cuộc sống đủ đầy giàu sang ở thương tầng xã hội nhưng lại thiếu vốn sống.

Minh, cậu trai trẻ 17 tuổi nổi loạn bốc đồng luôn không muốn mình là gánh nặng của các chị để rồi càng nỗ lực vươn lên, càng gây ra nhiều sai lầm ảnh hưởng đến những người mà cậu quan tâm.

VTV kể chuyện người trẻ "Bước chân vào đời" - Ảnh 2.

Những đứa trẻ chưa từng chuẩn bị cho việc phải đối diện với cuộc sống khó khăn

"Bước chân vào đời" không phải là một bộ phim có đề tài mới nhưng lại "muôn thuở". Người trẻ vào đời với những lựa chọn, vấp váp, không chỉ phải học cách sinh tồn, mà còn phải học cách làm người giữa một xã hội đầy thị phi, cạm bẫy.

Bộ phim không né tránh sự thật về những vấp ngã, lừa lọc, mất mát mà nhiều người trẻ phải đối mặt nhưng cũng không thiếu những câu chuyện về sự tử tế, tình thương lòng trắc ẩn khiến người ta hi vọng vào cuộc đời. "Bước chân vào đời" không chỉ là một hành trình vật lộn mưu sinh, mà là hành trình trưởng thành, thức tỉnh và vươn lên. Bộ phim cũng khẳng định trong mọi biến động, chỉ cần còn tình thân và niềm tin vào sự tử tế ta sẽ tìm thấy con đường để đi tiếp và vươn tới tương lai.

VTV kể chuyện người trẻ "Bước chân vào đời" - Ảnh 3.

"Bước chân vào đời" không chỉ là một hành trình vật lộn mưu sinh, mà là hành trình trưởng thành, thức tỉnh và vươn lên

Trên nền của một câu chuyện quen thuộc, bộ phim vẫn mang theo hơi thở thời đại, của ngày hôm nay với những vấn đề xã hội có tính thời sự, đặc biệt với hệ thống nhân vật trẻ nhiều "chấp chới", của một thế hệ thanh niên lớn lên "tử tế" nhưng lại thiếu bản lĩnh đương đầu. Họ có nhiều trăn trở, nhiều cảm xúc, có quan điểm cá nhân, có khát vọng nhưng lại chưa đủ năng lực làm chủ.

'Bước chân vào đời' lựa chọn cách kể chuyện dung dị, tập trung khai thác sâu về tâm lí nhân vật, qua đó bật lên được ấm áp tình thân, tình người, hi vọng. Cũng chính bởi tinh thần đó, đạo diễn NSƯT Nguyễn Danh Dũng đã lựa chọn màu sắc của bộ phim chân thực nhưng cũng bảng lảng chất thơ, tạo nên một nét riêng khác biệt với những bộ phim đang phát sóng hiện nay.

Bộ phim có sự góp mặt của dàn diễn viên đã ít nhiều tạo được màu sắc riêng. Trong khi Mạnh Trường (vai Trần Lâm), Huỳnh Anh (vai Quân), Hoàng Anh Vũ (vai Dũng) hóa thân vào những mẫu hình quen thuộc đã được khán giả đánh giá cao, thì Quỳnh Kool lại một lần nữa có cơ hội đa dạng hóa khi thử sức ở một vai diễn có tính cách mới mẻ so với những vai diễn trước của cô.

Ngọc Thủy (vai Trang) và Sơn Tùng (vai Minh) là những gương mặt mới có thể sẽ mang đến nhiều bất ngờ. Ngoài ra không thể không kể đến những gương mặt gạo cội khác như NSND Lan Hương (vai cô Hạnh), NSƯT Mai Nguyên (vai ông Thành), NSUT Quách Thu Phương (vai bà Dung), nghệ sỹ Ngọc Tản (vài bà Ngà)… đều là những gương mặt "bảo chứng" cho diễn xuất.

"Bước chân vào đời" sẽ chính thức lên sóng từ 23-2 trên khung sóng VTV3 vào lúc 20 giờ thứ 2,3,4 hàng tuần.

