Văn hóa - Văn nghệ

VTV lên sóng giờ vàng dòng phim chất lượng cao Miniseries

Yến Anh

(NLĐO)- VTV ưu tiên những bộ phim có ý tưởng mới lạ, đề cao tính hiện đại, cấu trúc chặt chẽ, nhịp điệu nhanh, cách kể chuyện giàu tình điện ảnh

Từ năm 2026, Trung tâm phim truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam (VFC) cho ra đời dòng phim chất lượng miniseries. Đây là dòng phim chất lượng cao, có độ dài từ 16-20 tập, chú trọng đầu tư những đề tài, thể loại ít được khai thác hoặc thậm chí chưa từng xuất hiện, dám thể nghiệm cách kể chuyện mới mẻ, nhân vật độc đáo để nâng cao trải nghiệm cảm xúc người xem.

VTV lên sóng giờ vàng dòng phim chất lượng cao Miniseries - Ảnh 1.

Phó Tổng Giám đốc VTV Đỗ Thanh Hải cùng các nghệ sĩ trong buổi họp báo ra mắt dòng phim miniseries

Trong buổi họp báo ra mắt dòng phim miniseries ngày 22-1, tại Hà Nội, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Đỗ Thanh Hải nhấn mạnh, bối cảnh thị trường và thói quen người xem đã thay đổi nhanh chóng, đòi hỏi truyền hình phải tìm kiếm một không gian sáng tạo mới, những cơ hội mới cho người làm nghề và nghệ sĩ.

Ông Đỗ Thanh Hải nhấn mạnh miniseries không chỉ là việc rút ngắn số tập, mà là một cách tiếp cận khác trong tư duy làm phim. Dòng phim này hướng tới việc khai thác sâu thân phận và đời sống nội tâm nhân vật trong những không gian cụ thể, cho phép câu chuyện được phát triển trọn vẹn, thay vì dàn trải theo lối kể quen thuộc.

VTV lên sóng giờ vàng dòng phim chất lượng cao Miniseries - Ảnh 2.

Thanh Sơn và Hoàng Hà trong phim "Đồng hồ đếm ngược"

Qua đó, các phim miniseries vừa đáp ứng nhu cầu giải trí, vừa phản ánh những chuyển động của xã hội đương đại, gắn với sự phát triển của công nghệ và xu hướng tiếp nhận nội dung mới của khán giả. Về lâu dài, đây cũng là cách để truyền hình Việt lan tỏa hình ảnh, văn hóa Việt Nam ra thị trường rộng lớn hơn trong khu vực và quốc tế, đồng thời khẳng định vị thế trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Theo lãnh đạo VFC, dòng phim miniseries ưu tiên nội dung có ý tưởng mới lạ, đề cao tính hiện đại, cấu trúc chặt chẽ, nhịp điệu nhanh, cách kể chuyện giàu tính điện ảnh.

3 bộ phim được lựa chọn khởi đầu cho dòng phim chất lượng miniseries là "Đồng hồ đếm ngược" của đạo diễn Bùi Tiến Huy, "Lời hứa đầu tiên" của đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu và "Lửa trắng" của đạo diễn Bùi Quốc Việt.

VTV lên sóng giờ vàng dòng phim chất lượng cao Miniseries - Ảnh 3.

Chú chó Coddy thông minh nhận được nhiều sự quan tâm tại buổi họp báo

Trong đó, "Đồng hồ đếm ngược" lên sóng vào 20 giờ ngày 29-1. Đây là lần đầu tiên một bộ phim tâm lý xã hội có yếu tố siêu thực lên sóng giờ vàng. Phim kể về Thành đột nhiên có khả năng nhìn thấy số ngày còn sống của người khác và hành trình thực hiện một bản hợp đồng "luân chuyển" thời gian sống với Thần chết. Phim có sự tham gia của Thanh Sơn, Hoàng Hà, Bình An, Lan Phương, Yến My… cùng các diễn viên kỳ cựu như NSND Trung Anh, NSƯT Linh Huệ, Quách Thu Phương; đặc biệt là chú chó Coddy thông minh.

VTV lên sóng giờ vàng dòng phim chất lượng cao Miniseries - Ảnh 4.

Cảnh trong phim "Đồng hồ đếm ngược"

Phim "Lời hứa đầu tiên" là một bộ phim hiếm hoi về đề tài đời sống của hoa hậu. Bộ phim kể về câu chuyện của Vi Minh, một cô gái trẻ bước vào hành trình chinh phục hào quang, để rồi phải đối diện với cám dỗ, sai lầm và những mất mát không thể đo đếm.

"Lời hứa đầu tiên" có sự tham gia của dàn diễn viên đa sắc, kết hợp giữa những gương mặt trẻ triển vọng và các người đẹp lần đầu lấn sân sang phim ảnh như Huyền Trang, Linh Sơn, Mỹ Duyên, Việt Hoàng, Maya, Á hậu Quỳnh Anh…

VTV lên sóng giờ vàng dòng phim chất lượng cao Miniseries - Ảnh 5.

Cảnh trong phim "Lời hứa đầu tiên"

Phim "Lửa trắng" xoay quanh cuộc chiến chống tội phạm ma túy được kể bên trong thế giới tội ác. Phim quy tụ những gương mặt nổi danh như Thu Quỳnh, Duy Hưng, Việt Hoa, NSƯT Hồ Phong…

phim truyền hình VTV phim
