Sức khỏe

VTV ra mắt hệ chương trình về giáo dục sức khoẻ, dinh dưỡng và thiếu nhi

Yến Anh

(NLDO)- VTV công bố ba trụ cột của hệ sinh thái truyền thông về giáo dục sức khoẻ, dinh dưỡng và thiếu nhi, góp phần lan tỏa tri thức, nâng cao thể lực.

Chiều 24-10, tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Tổng Giám đốc VTV Nguyễn Thanh Lâm cùng các đơn vị sản xuất chính thức công bố hệ chương trình về giáo dục sức khoẻ, dinh dưỡng và thiếu nhi, gồm: "Vì tầm vóc Việt", "Dinh dưỡng cho người Việt" và "Những bông hoa nhỏ – Vườn Tween".

VTV ra mắt hệ chương trình về giáo dục sức khoẻ, dinh dưỡng và thiếu nhi - Ảnh 1.

VTV ra mắt hệ chương trình về giáo dục sức khoẻ, dinh dưỡng và thiếu nhi chiều 24-10

Buổi lễ có sự tham dự của Cục Y tế Dự phòng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia (Bộ Y tế), Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), Tập đoàn TH, cùng nhiều chuyên gia và tổ chức…

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Lâm nhấn mạnh truyền hình là cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân, giữa chính sách và đời sống. Với vai trò cơ quan truyền thông quốc gia, VTV cam kết đưa tinh thần các nghị quyết của Đảng đến từng gia đình Việt bằng những sản phẩm thiết thực, nhân văn và gần gũi.

VTV ra mắt hệ chương trình về giáo dục sức khoẻ, dinh dưỡng và thiếu nhi - Ảnh 2.

Bà Thái Hương, nhà sáng lập, chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, và Tổng Giám đốc VTV Nguyễn Thanh Lâm cùng các đại biểu tại sự kiện

Loạt chương trình "Vì tầm vóc Việt", "Dinh dưỡng cho người Việt" và "Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween" được VTV xây dựng như ba trụ cột của hệ sinh thái truyền thông về giáo dục sức khoẻ, dinh dưỡng và thiếu nhi, góp phần lan tỏa tri thức, nâng cao thể lực và nuôi dưỡng tâm hồn người Việt.

Bà Thái Hương, nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, nhấn mạnh khoa học đã chỉ ra rằng 86% chiều cao tối đa và 80% sự phát triển trí não hoàn thiện trước tuổi 12. Đây là lứa tuổi vàng quyết định thể lực và trí lực của một con người. Nếu chúng ta bỏ lỡ, mọi nỗ lực về sau chỉ là "chữa cháy" và không bao giờ lấy lại được.

VTV ra mắt hệ chương trình về giáo dục sức khoẻ, dinh dưỡng và thiếu nhi - Ảnh 3.

Đầu tư dinh dưỡng đúng cách cho các em nhỏ là đầu tư bền vững cho tương lai

"Vì thế, đầu tư dinh dưỡng đúng cách cho lứa tuổi này là đầu tư bền vững cho tương lai. Đây như là một cuộc cách mạng nguồn lực cho xã hội. Hơn một thập kỷ qua, chúng tôi đã đồng hành cùng VTV thực hiện chương trình "Vì tầm vóc Việt" vì lí do như vậy, kiên định và bền bỉ với trụ cột dinh dưỡng"- bà Thái Hương cho hay.

Chương trình "Vì tầm vóc Việt" phát sóng trên VTV1 lúc 18 giờ 25 hàng ngày, tập trung vào nâng cao tầm vóc, thể lực và trí lực trẻ em Việt thông qua bốn mảng nội dung: dinh dưỡng, vận động, sức khoẻ học đường và giáo dục nhân cách. Mỗi tập kết hợp góc nhìn chuyên gia, câu chuyện thực tế và thông điệp cảm xúc, giúp khán giả dễ tiếp cận, dễ áp dụng trong chăm sóc và giáo dục trẻ.

VTV ra mắt hệ chương trình về giáo dục sức khoẻ, dinh dưỡng và thiếu nhi - Ảnh 4.

Ba chương trình "Vì Tầm Vóc Việt", "Dinh dưỡng cho người Việt" và "Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween" được triển khai trên nền tảng hợp tác mở giữa VTV, Bộ Y tế, Bộ GD-ĐT, UNICEF và Tập đoàn TH

"Dinh dưỡng cho người Việt" phát sóng trên kênh VTV1 vào 13 giờ thứ bảy hàng tuần, bắt đầu từ cuối năm 2025, chương trình đồng hành cùng người dân trong hành trình "ăn đúng - uống đúng - sống khỏe mạnh", cung cấp kiến thức dinh dưỡng khoa học, chính thống, dễ hiểu và gần gũi. Chương trình nhấn mạnh tầm quan trọng của dinh dưỡng suốt vòng đời - đặc biệt giai đoạn "vàng" 2-12 tuổi, khi 86% chiều cao và nền tảng thể lực được hình thành.

"Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween" phát sóng trên VTV3 lúc 18 giờ 50 hàng ngày từ 3-11. Chương trình là không gian học - chơi - sống tích cực dành cho trẻ em từ 8-12 tuổi.

Mỗi ngày một chủ đề: sáng tạo - khám phá - vận động - kết nối - âm nhạc - nấu ăn, giúp trẻ phát triển toàn diện cả thể chất, cảm xúc và nhân cách.

"Vườn Tween" kế thừa tinh thần của "Những bông hoa nhỏ" - biểu tượng gắn bó với nhiều thế hệ khán giả Việt và được phát triển theo cách tiếp cận mới, hiện đại và gần gũi với đời sống tween hôm nay.

Chương trình hướng đến xây dựng một hệ sinh thái nội dung giáo dục - giải trí lành mạnh, nơi trẻ được lắng nghe, được bày tỏ cảm xúc, phát huy sáng tạo, học kỹ năng sống và lớn lên bằng trải nghiệm tích cực, nhân văn.

Ba chương trình "Vì Tầm Vóc Việt", "Dinh dưỡng cho người Việt" và "Những bông hoa nhỏ – Vườn Tween" được triển khai trên nền tảng hợp tác mở giữa VTV, Bộ Y tế, Bộ GD-ĐT, UNICEF và Tập đoàn TH, nhằm bảo đảm tính khoa học, thực tiễn và lan tỏa xã hội.

Đầu bếp của sao Hollywood cùng "sao" Việt chia sẻ bí quyết dinh dưỡng

Đầu bếp của sao Hollywood cùng "sao" Việt chia sẻ bí quyết dinh dưỡng

(NLĐO)- Jack Lee - đầu bếp của nhiều ngôi sao Hollywood, trở về Việt Nam và cầm trịch chương trình "Đầu bếp của những ngôi sao" vừa ra mắt.

dinh dưỡng TH True Milk VTV Quỹ Vì tầm vóc Việt
