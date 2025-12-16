HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

VTV2 phát sóng "Khi cửa mở rộng" – Hành trình 40 năm đổi mới văn học – nghệ thuật Việt Nam

Thanh Hiệp (ảnh VTV 2)

(NLĐO) - Qua lăng kính phim tài liệu của đạo diễn Nguyễn Thường, những văn nghệ sĩ một thời gắn bó với văn học - nghệ thuật đã nói về thời mở cửa


VTV 2 phát sóng: "Khi cửa mở rộng" – Hành trình 40 năm đổi mới Văn học – Nghệ thuật Việt Nam - Ảnh 1.

Đạo diễn Nguyễn Thường và nhà văn Nguyễn Manh Tuấn

Lúc 8 giờ 30 ngày 17-12, kênh VTV2 sẽ phát sóng phim tài liệu "Khi cửa mở rộng" – một tác phẩm giàu chiều sâu tư liệu và tư duy phản biện, nhìn lại chặng đường hơn bốn thập niên đổi mới của văn học – nghệ thuật (VHNT) Việt Nam kể từ sau năm 1986.

Đây là bộ phim điểm danh các hiện tượng tiêu biểu, bộ phim còn đặt ra những câu hỏi căn cốt về bản sắc, sáng tạo và trách nhiệm xã hội của nghệ thuật trong bối cảnh "mở cửa".

Từ "thời mở cửa" đến sự chuyển động của tư duy sáng tạo

Đạo diễn Nguyễn Thường cho biết phim mở đầu bằng việc xác lập mốc lịch sử quan trọng: "thời mở cửa", giai đoạn mà VHNT Việt Nam đón nhận ngọn gió đổi mới, mở rộng biên độ phản ánh đời sống xã hội và thân phận con người trong tính đa chiều, phức hợp.

Từ nền tảng chủ nghĩa anh hùng cách mạng, nghệ thuật bước sang hành trình khám phá con người đời thường, với những xung đột nội tâm, những va đập giữa lý tưởng và hiện thực. Thông qua hình ảnh Đường sách TP HCM, bộ phim gợi nhắc những tranh luận gay gắt một thời quanh các tác phẩm văn học đầu đổi mới nơi sự tiếp nhận của công chúng luôn ở trạng thái vừa hồ hởi, vừa thận trọng, thậm chí nghi ngại.

VTV 2 phát sóng: "Khi cửa mở rộng" – Hành trình 40 năm đổi mới Văn học – Nghệ thuật Việt Nam - Ảnh 2.

Đạo diễn Nguyễn Thường và NSND Việt Anh

Văn học - Từ "Cù lao tràm" đến "Cánh đồng bất tận"

Một trong những điểm nhấn quan trọng của phim là câu chuyện về tiểu thuyết "Cù lao tràm" của nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn – tác phẩm từng được xem như một "hiện tượng văn học" trong buổi đầu đổi mới.

Hơn 40 năm nhìn lại, nhà văn vẫn coi đó là "đứa con tinh thần" được thai nghén trong giai đoạn gian khó nhưng hạnh phúc nhất của đời cầm bút. Song song đó, phim mở rộng không gian văn học về phía Nam, với trường hợp Nguyễn Ngọc Tư, một tài năng trưởng thành trong chính không khí đổi mới ấy.

Từ cô bé 10 tuổi ở Cà Mau năm 1986 đến nhà văn đoạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế, hành trình của Nguyễn Ngọc Tư cho thấy "cánh cửa mở rộng" không chỉ dành cho đề tài, mà còn cho thế hệ sáng tác mới.

VTV 2 phát sóng: "Khi cửa mở rộng" – Hành trình 40 năm đổi mới Văn học – Nghệ thuật Việt Nam - Ảnh 3.

NS Hồng Ánh và Đạo diễn Nguyễn Thường

Điện ảnh và truyền hình: những câu chuyện "giao thời"

Ở lĩnh vực phim ảnh, "Khi cửa mở rộng" dành dung lượng đáng kể cho các tác phẩm phản ánh trực diện sự va đập giữa bao cấp và kinh tế thị trường. Bộ phim truyền hình "Giao thời" (2000) được nhìn nhận như một cột mốc, khi lần đầu tiên những rạn nứt gia đình, những bối rối tâm lý con người trong cơ chế mới được đưa lên màn ảnh dài tập. Điện ảnh cũng được nhắc nhớ qua hiện tượng "Vị đắng tình yêu" (1990) – bộ phim góp phần kéo khán giả trở lại rạp chiếu, mở đường cho sự hồi sinh của điện ảnh Việt sau thời gian dài trầm lắng.

Đặc biệt, phim tài liệu không thể thiếu dấu ấn của đạo diễn Trần Văn Thủy với "Chuyện tử tế" và "Hà Nội trong mắt ai" – những tác phẩm vừa được vinh danh quốc tế, vừa tạo nên hiện tượng khán giả mua vé xem phim tài liệu tại rạp, điều hiếm thấy trước đó.

VTV 2 phát sóng: "Khi cửa mở rộng" – Hành trình 40 năm đổi mới Văn học – Nghệ thuật Việt Nam - Ảnh 4.

Đạo diễn Nguyễn Thường và đạo diễn Ái Như

Sân khấu: từ Lưu Quang Vũ đến xã hội hóa

Một mảng nội dung giàu cảm xúc là hành trình đổi mới của sân khấu kịch, với trung tâm là hiện tượng Lưu Quang Vũ. Từ "Hồn Trương Ba – Da hàng thịt", "Tôi và chúng ta" đến "Dư luận quần chúng", kịch Lưu Quang Vũ được nhìn nhận như tiếng nói dũng cảm của sự thật, của những bức xúc xã hội, góp phần mở đường cho tư duy kịch hiện đại.

Bộ phim cũng ghi nhận sự ra đời và trăn trở của sân khấu kịch tư nhân – nơi các nghệ sĩ như: NSND Hồng Vân, đạo diễn Ái Như phải "chắc chiu từng đồng" để giữ lửa sân khấu, đồng thời đặt niềm tin vào khán giả và tương lai nghệ thuật.

Không đứng ngoài guồng quay ấy, đàn ca tài tử, cải lương, hội họa, âm nhạc đại chúng đều được soi chiếu dưới góc nhìn đổi mới. 

Khép lại bằng những hình ảnh Việt Nam hôm nay và lời ca "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", "Khi cửa mở rộng" không né tránh những lo lắng về nguy cơ lai căng, mà đặt vấn đề "sức đề kháng văn hóa" như một yêu cầu tất yếu.

Với thời lượng hơn 26 phút, "Khi cửa mở rộng" không chỉ là một phim tài liệu tổng kết, mà là một lát cắt giàu suy ngẫm về con đường đổi mới của văn học – nghệ thuật Việt Nam suốt 40 năm qua – nơi cánh cửa sáng tạo đã mở và vẫn đang tiếp tục mở rộng.


Tin liên quan

VTV2 phát sóng phim tài liệu "Văn hóa thời chống Mỹ 1960-1975"

VTV2 phát sóng phim tài liệu "Văn hóa thời chống Mỹ 1960-1975"

(NLĐO) - Khi văn nghệ trở thành một mặt trận tinh thần và những ký ức một thời oanh liệt là chất xúc tác sáng tạo hôm nay

VTV giới thiệu phim tài liệu đặc biệt về Điện Biên Phủ

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, VTV1 và VTV4 sẽ phát sóng bộ phim tài liệu đặc biệt "Điện Biên Phủ - Nhìn từ nước Pháp" lúc 20 giờ ngày 7-5.

Văn học Tư duy sáng tạo Lưu Quang Vũ "Khi cửa mở rộng" giao thời
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo