Giải trí

VTV2 tăng cường nội dung giải trí, đời sống

K.Ngân

Từ ngày 5-5, kênh VTV2 chính thức thay đổi khung giờ phát sóng 19 giờ khi ngừng tiếp sóng bản tin thời sự VTV1 để chuyển sang phát phim truyện nước ngoài.

Đây được xem là một bước điều chỉnh đáng chú ý trong lộ trình làm mới nội dung của kênh VTV2.

Bộ phim mở màn cho khung giờ mới của VTV2 là "Chuyện tốt thành đôi". Bộ phim Trung Quốc này xoay quanh nhân vật Lâm Song, một phụ nữ từng từ bỏ sự nghiệp để chăm lo gia đình nhưng phải đối mặt cú sốc hôn nhân khi chồng ngoại tình. Sau biến cố, cô quyết tâm quay lại làm việc, giành quyền nuôi con và tìm lại giá trị của bản thân...

VTV2 tăng cường nội dung giải trí, đời sống - Ảnh 1.

Bộ phim “Chuyện tốt thành đôi” được cải biên từ tiểu thuyết “Song hỷ” của tác giả Lãng Lãng. (Ảnh: VTV2)

Tác phẩm "Chuyện tốt thành đôi" có sự tham gia của diễn viên Trương Tiểu Phi, Huỳnh Hiểu Minh; khai thác câu chuyện gia đình, hôn nhân và hành trình trưởng thành của người phụ nữ hiện đại. Khi ra mắt năm 2023, bộ phim thu hút sự quan tâm nhờ đề tài gần gũi, phản ánh nhiều vấn đề xã hội và diễn xuất được đánh giá cao.

Trước đó, bản tin thời sự 19 giờ được phát đồng thời trên nhiều kênh của VTV, bao gồm VTV2, duy trì đến hết ngày 4-5. Việc thay đổi lần này cho thấy định hướng tách biệt nội dung, khi VTV2 tập trung nhiều hơn vào các chương trình cung cấp kiến thức, giải trí và đời sống.

Bên cạnh phim truyện, VTV2 dự kiến bổ sung nhiều chương trình mới về sức khỏe, kỹ năng sống và cảnh báo xã hội, góp phần định hình diện mạo của kênh theo hướng hiện đại, gần gũi đời sống hơn.


Chương trình mới trên VTV2 - "Tri thức kiến tạo tương lai"

