Văn hóa - Văn nghệ

Chương trình mới "VTV2 - Tri thức kiến tạo tương lai"

Tin-ảnh: Y.Anh

VTV công bố chiến lược đổi mới đồng bộ, tái cấu trúc nhiều khung giờ phát sóng trên kênh VTV2.

Chiều 24-3 tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) công bố chiến lược đổi mới đồng bộ, tái cấu trúc nhiều khung giờ phát sóng theo hướng chuyên biệt, gia tăng tính ứng dụng và lan tỏa tri thức tới công chúng trên kênh VTV2.

Theo đó, các chương trình tập trung vào việc dùng lăng kính khoa học để giải mã bản chất vấn đề, từ đó đưa ra những chỉ dẫn hành động thiết thực và lan tỏa năng lượng tích cực. Mỗi khung giờ không chỉ là một điểm hẹn hấp dẫn mà còn góp phần hiện thực hóa thông điệp "VTV2 - Tri thức kiến tạo tương lai".

Các chuyên gia phát biểu tại buổi lễ công bố chương trình mới “VTV2 - Tri thức kiến tạo tương lai” vào chiều 24-3 tại Hà Nội

Đáng chú ý, chương trình "Cảnh giác 247" phát sóng vào 20 giờ 30 phút thứ bảy sẽ tiếp cận các vụ lừa đảo theo dạng hồ sơ vụ án. Chương trình kết hợp phân tích tâm lý và công nghệ tội phạm với màu sắc trinh thám nhằm nâng cao nhận thức phòng ngừa cho người xem. Chương trình "Bạn của nhà nông" (16 giờ 45 phút hằng ngày) ra mắt phiên bản mới năm 2026 nhằm đáp ứng những đòi hỏi của nền nông nghiệp hiện đại - nơi người nông dân không chỉ là người sản xuất mà còn là chủ thể đổi mới, sáng tạo và hội nhập.

Chương trình "Những bông hoa nhỏ" (18 giờ 15 hằng ngày) trở thành khoảng thời gian gắn kết các thành viên, khi cha mẹ, ông bà có thể cùng trẻ xem, trò chuyện và chia sẻ những bài học nhỏ mỗi ngày. "Chuyện nhà thời nay" (18 giờ 30 phút hằng ngày) là điểm hẹn mới do Ban Chuyên đề - Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất. Chương trình thuộc thể loại talk-reality với thời lượng khoảng 30 phút mỗi tập, phản ánh những vấn đề xã hội có thật đang diễn ra trong mỗi gia đình. Với cách tiếp cận khoa học nhưng gần gũi, "Hiểu sâu - Sống chất" (20 giờ thứ hai đến thứ sáu) mang đến cho khán giả một góc nhìn mới về những vấn đề xã hội quen thuộc…

Theo ông Đỗ Đức Hoàng, Phó Tổng Giám đốc VTV, các chương trình trên sóng VTV2 phản ánh mọi mặt của xã hội dưới góc nhìn khoa giáo. "Từ 2026 chúng tôi đi theo những thay đổi đó để có tệp khách hàng bền vững. Những chương trình có yếu tố quảng cáo, bán thuốc trong các chương trình sức khỏe sẽ kiên quyết xử lý" - ông Hoàng nhấn mạnh. 

