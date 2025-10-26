Vụ 2 người bị chém dã man: Một nạn nhân tử vong

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vụ 2 người bị chém dã man: Một nạn nhân tử vong

T.Trực

(NLĐO) – Người phụ nữ - một trong hai nạn nhân vụ 2 người bị chém dã man ở phòng trọ, tỉnh Quảng Ngãi đã tử vong.

Ngày 26-10, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2, cho biết bà N.T.T. (47 tuổi, trú phường Đăk Cấm, Quảng Ngãi) - một trong hai nạn nhân bị Mai Xuân Tùng dùng rựa chém trọng thương tại phòng trọ ở xã Đăk Hà (tỉnh Quảng Ngãi) đã tử vong.

Vụ 2 người bị chém dã man: Một nạn nhân tử vong - Ảnh 1.

Ông H. bị chém trọng thương

"Sau 2 ngày được tiếp nhận và điều trị tại khoa hồi sức tích cực và chống độc, dù các bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng vết thương quá nặng, nhất là vùng đầu, mặt bị chém nghiêm trọng… Bệnh nhân yếu dần, dấu hiệu sinh tồn suy kiệt, tiên lượng xấu, bệnh viện đã bàn giao bệnh nhân cho người nhà đưa về lo hậu sự"- lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2 cho biết.

Ngay trong tối 25-10, người nhà đã đưa bà N.T.T. (47 tuổi, trú phường Đăk Cấm, Quảng Ngãi) về nhà lo hậu sự.

Nạn nhân thứ 2 là ông V.C.H. (37 tuổi, trú xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau) hiện đang tiếp tục được bác sĩ điều trị tích cực tại bệnh viện.

Trước đó, khoảng 19 giờ tối 23-10, nghi phạm Mai Xuân Tùng (48 tuổi, trú phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) cầm dao rựa đi vào khu phòng trọ thuộc tổ dân phố 2B, xã Đăk Hà, rồi vung chém bà T. và ông H. nhiều nhát.

Vụ 2 người bị chém dã man: Một nạn nhân tử vong - Ảnh 2.

Mai Xuân Tùng bị bắt sau khi gây án

Khi bị tấn công, ông H. cố gắng bỏ chạy ra ngoài, nghi phạm Tùng tiếp tục ở trong phòng trọ chém bà T. Sau khi gây án, người này bỏ đi.

Nghe tiếng tri hô, người dân xung quanh chạy đến thì thấy ông H. bị thương ở bụng, tay; bà T. bị chém vào vùng mặt và đầu. Cả hai được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Đăk Hà phối hợp Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức truy bắt đối tượng gây án.

Đến trưa 24-10, Cảnh sát giao thông phối hợp các lực lượng chốt chặn, kiểm tra xe khách trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Đăk Hà) và phát hiện Tùng có mặt trên xe nên đã khống chế bắt giữ.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là Tùng từng có quan hệ tình cảm với bà T., sau đó bà T. thuê trọ sống như vợ chồng với ông H.

Ngày 20-10, Tùng từng đến phòng trọ tìm bà T., ông H. gây sự nhưng bất thành. Đến ngày 23-10, Tùng tiếp tục tìm đến và xảy ra sự việc trên.

Tin liên quan

Bắt giữ nghi phạm xông vào phòng trọ chém dã man đôi nam nữ

Bắt giữ nghi phạm xông vào phòng trọ chém dã man đôi nam nữ

(NLĐO) - Nghi phạm xông vào phòng trọ chém dã man đôi nam nữ đã bị lực lượng công an bắt giữ khi đang trên xe khách rời khỏi địa phương.

CLIP: Người đàn ông xông vào phòng trọ chém đôi nam nữ dã man

(NLĐO) - Đôi nam nữ đang ở trong phòng trọ thì bị một người đàn ông cầm theo hung khí lao vào chém dã man khiến cả hai nguy kịch.

Nữ quái cầm đầu nhóm côn đồ, chém trọng thương đối thủ kém 20 tuổi

(NLĐO) – Mâu thuẫn cá nhân, “nữ quái” 9X rủ nhóm thiếu niên mang dao xông vào phòng trọ chém trọng thương nhiều người rồi bỏ trốn.

cảnh sát giao thông công an tỉnh nạn nhân tử vong hồi sức tích cực bệnh viện đa khoa điều trị tích cực đi cấp cứu khoa Hồi sức
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo