Vụ 2 người bị chém dã man: Một nạn nhân tử vong

Ngày 26-10, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2, cho biết bà N.T.T. (47 tuổi, trú phường Đăk Cấm, Quảng Ngãi) - một trong hai nạn nhân bị Mai Xuân Tùng dùng rựa chém trọng thương tại phòng trọ ở xã Đăk Hà (tỉnh Quảng Ngãi) đã tử vong.

Ông H. bị chém trọng thương

"Sau 2 ngày được tiếp nhận và điều trị tại khoa hồi sức tích cực và chống độc, dù các bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng vết thương quá nặng, nhất là vùng đầu, mặt bị chém nghiêm trọng… Bệnh nhân yếu dần, dấu hiệu sinh tồn suy kiệt, tiên lượng xấu, bệnh viện đã bàn giao bệnh nhân cho người nhà đưa về lo hậu sự"- lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2 cho biết.

Ngay trong tối 25-10, người nhà đã đưa bà N.T.T. (47 tuổi, trú phường Đăk Cấm, Quảng Ngãi) về nhà lo hậu sự.

Nạn nhân thứ 2 là ông V.C.H. (37 tuổi, trú xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau) hiện đang tiếp tục được bác sĩ điều trị tích cực tại bệnh viện.

Trước đó, khoảng 19 giờ tối 23-10, nghi phạm Mai Xuân Tùng (48 tuổi, trú phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) cầm dao rựa đi vào khu phòng trọ thuộc tổ dân phố 2B, xã Đăk Hà, rồi vung chém bà T. và ông H. nhiều nhát.

Mai Xuân Tùng bị bắt sau khi gây án

Khi bị tấn công, ông H. cố gắng bỏ chạy ra ngoài, nghi phạm Tùng tiếp tục ở trong phòng trọ chém bà T. Sau khi gây án, người này bỏ đi.

Nghe tiếng tri hô, người dân xung quanh chạy đến thì thấy ông H. bị thương ở bụng, tay; bà T. bị chém vào vùng mặt và đầu. Cả hai được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Đăk Hà phối hợp Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức truy bắt đối tượng gây án.

Đến trưa 24-10, Cảnh sát giao thông phối hợp các lực lượng chốt chặn, kiểm tra xe khách trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Đăk Hà) và phát hiện Tùng có mặt trên xe nên đã khống chế bắt giữ.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là Tùng từng có quan hệ tình cảm với bà T., sau đó bà T. thuê trọ sống như vợ chồng với ông H.

Ngày 20-10, Tùng từng đến phòng trọ tìm bà T., ông H. gây sự nhưng bất thành. Đến ngày 23-10, Tùng tiếp tục tìm đến và xảy ra sự việc trên.