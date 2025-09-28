Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm nam sinh bị nước cuốn trôi mất tích

Chiều 28-9, UBND xã Kim Phú (Quảng Trị) cho biết chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm một học sinh cấp 3 bị nước lũ cuốn trôi mất tích.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 15 cùng ngày. Nạn nhân là em Trương Thanh Đ. (SN 2009), học sinh cấp 3, trú tại thôn 2 Yên Thọ, xã Kim Phú (trước đây thuộc xã Tân Hóa).

Thời điểm trên, Đ. cùng mẹ dắt trâu lên vùng cao để tránh lũ. Khi đi qua khe Mụ Dì trên địa bàn, em không may bị dòng nước lũ chảy xiết cuốn trôi.

Ngay sau khi nhận tin báo, UBND xã Kim Phú đã huy động lực lượng dân quân, công an xã cùng người dân và phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, do mưa lớn liên tục, nước từ thượng nguồn đổ về mạnh, công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Đến 15 giờ chiều 28-9, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy tung tích học sinh mất tích.