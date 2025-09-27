HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Đang làm rõ "bữa sáng bất thường" khiến 40 học sinh nhập viện ở Quảng Trị

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Cơ quan chức năng ở Quảng Trị đang xác minh nguồn gốc bánh tày được cho là nguyên nhân khiến 40 học sinh phải nhập viện sau bữa sáng tại trường.

Đang làm rõ "bữa sáng bất thường" khiến 40 học sinh nhập viện ở Quảng Trị - Ảnh 1.

40 học sinh nhập viện sau bữa ăn sáng bằng bánh tày ở Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy

Ngày 27-9, ông Đặng Văn Dương - Chủ tịch UBND xã Kim Ngân (Quảng Trị)  cho biết địa phương đã tổ chức cuộc họp khẩn với các bên liên quan để làm rõ vụ việc hàng chục học sinh có biểu hiện ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn sáng ở trường.

Theo thông tin ban đầu, loại bánh tày mà học sinh ăn sáng có hợp đồng suất ăn và được cung cấp bởi một phụ nữ từ ngoài địa bàn xã Kim Ngân. Hiện công an đang tiến hành xác minh, làm rõ nguồn gốc, trong khi ngành y tế cũng đã lấy mẫu thực phẩm gửi đi xét nghiệm để tìm nguyên nhân.

Thống kê cho thấy, trong tổng số 75 học sinh ăn sáng bằng bánh tày tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy sáng 26-9, có 40 em phải nhập viện, 35 em còn lại được theo dõi sức khỏe tại địa phương.

Như Báo Người Lao Động đưa tin, khoảng 8 giờ ngày 26-9, sau khi ăn sáng tại trường, nhiều học sinh xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, nôn ói và tiêu chảy. Ngay sau khi phát hiện sự việc, nhà trường đã phối hợp chính quyền và phụ huynh huy động phương tiện đưa 40 học sinh đến Bệnh viện đa khoa khu vực Lệ Thủy cấp cứu.

Đến nay, sức khỏe các em cơ bản đã ổn định, tuy nhiên nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Mưa lớn hoành hành ở Quảng Trị, đường tạm bị "xé" đôi, ngầm tràn bị chia cắt

Mưa lớn hoành hành ở Quảng Trị, đường tạm bị "xé" đôi, ngầm tràn bị chia cắt

(NLĐO) - Đến chiều 26-9, tại nhiều nơi ở miền núi tỉnh Quảng Trị đang xảy ra mưa lớn, nhiều ngầm tràn qua suối bị chia cắt cục bộ.

Sau bữa ăn sáng ở trường, 40 học sinh phải nhập viện

(NLĐO) - Sau bữa sáng bằng bánh tày tại trường, 40 học sinh ở Quảng Trị nhập viện với triệu chứng đau bụng, nghi ngộ độc thực phẩm.

Hai thợ lặn biển ở Quảng Trị: Một người tử vong, một nguy kịch

(NLĐO) - Hai thợ lặn ở Quảng Trị gặp sự cố giảm áp khi lặn sâu khoảng 15-20m dưới biển, khiến một thợ lặn tử vong, người còn lại nguy kịch.

Quảng Trị ngộ độc thực phẩm xác minh làm rõ Bữa ăn sáng xã Kim Ngân Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy bánh tày
