Thời sự

Sau bữa ăn sáng ở trường, 40 học sinh phải nhập viện

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Sau bữa sáng bằng bánh tày tại trường, 40 học sinh ở Quảng Trị nhập viện với triệu chứng đau bụng, nghi ngộ độc thực phẩm.

Sau bữa ăn sáng ở trường, 40 học sinh phải nhập viện- Ảnh 1.

Học sinh được chăm sóc và theo dõi sát sao tại bệnh viện

Trong ngày 26-9, Bệnh viện Đa khoa khu vực Lệ Thủy (tỉnh Quảng Trị) tiếp nhận và điều trị 40 học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy (xã Ngân Thủy) nhập viện với triệu chứng đau bụng sau bữa ăn sáng tại trường.

Trước đó, sau khi dùng bữa sáng là bánh tày (loại bánh truyền thống làm từ nếp và một số nguyên liệu khác), nhiều em xuất hiện dấu hiệu đau bụng, khó chịu. Dù được nhân viên y tế sơ cứu nhưng tình trạng không thuyên giảm, các em phải chuyển đến bệnh viện để theo dõi.

Hiện tại, sức khỏe của các học sinh cơ bản đã ổn định, đang tiếp tục được bác sĩ chăm sóc.

UBND xã Kim Ngân cho biết cơ quan chức năng đã lấy mẫu thức ăn niêm phong, gửi đi xét nghiệm để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

