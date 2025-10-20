HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Vụ: “Ai cung cấp thông tin cho báo viết": Nữ cán bộ ở Cần Thơ đã gỡ bài đăng

Thu Tâm - Ca Linh

(NLĐO) - Bài viết chia sẻ bởi một tài khoản ẩn danh trên một fanpage có hơn 600.000 thành viên ở Cần Thơ cũng đã gỡ thông tin chia sẻ từ Facebook “D.H.L.”

Chiều tối 20-10, liên quan đến việc một nữ trưởng phòng của Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ lên Facebook chất vấn "Ai cung cấp thông tin cho báo viết. Phòng VT TB có liên quan Cty Việt Á? ngủ gật à?", theo ghi nhận của phóng viên, tài khoản Facebook có tên là "D.H.L. đã gỡ tất cả những thông tin liên quan.

Nữ cán bộ Cần Thơ gỡ bài viết chất vấn thông tin báo chí - Ảnh 1.

Thông tin này đã được gỡ bỏ khỏi tài khoản Faceook "D.H.L."

Tương tự, bài viết chia sẻ bởi một tài khoản ẩn danh trên một fanpage có hơn 600.000 thành viên ở Cần Thơ cũng đã gỡ thông tin chia sẻ từ Facebook "D.H.L.".

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, 2 ngày qua, một tài khoản Facebook có tên là "D.H.L" đã chia sẻ bài viết "Sau kết luận giám đốc không vụ lợi, Cần Thơ khẩn trương kiện toàn nhân sự bệnh viện" đăng trên Báo Người Lao Động điện tử ngày 18-10.

Đây là thông tin do ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu tại buổi họp báo, đài quý III/2025 do UBND thành phố tổ chức vào ngày 16-10.

Thế nhưng, đăng kèm bài viết trên, Facebook có tên là "D.H.L" chia sẻ bài viết chất vấn rằng: "Thay Trưởng Phòng Vật tư luôn à?? Vụ gì vậy Báo Người Lao Động. Trưởng phòng Vật tư- Kế hoạch là phòng gì? Muốn gì gặp trực tiếp Tôi kể cho nghe... Ai cung cấp thông tin cho báo viết. Phòng VT TB có liên quan Cty Việt Á? ngủ gật à?".

Sau một ngày chia sẻ lên Facebook, trên Facebook "D.H.L" đã xóa bớt câu: "Ai cung cấp thông tin cho báo viết. Phòng VT TB có liên quan Cty Việt Á?".

Trưa 20-10, trao đổi với Báo Người Lao Động, một lãnh đạo của Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ xác nhận người đăng thông tin trên một nữ trưởng phòng của bệnh viện. Vụ việc đã được bệnh viện báo cáo lên lãnh đạo Sở Y tế TP Cần Thơ để có hướng xử lý.

Cùng ngày, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết đã nghe thông tin và đã chỉ đạo Giám đốc Sở Y tế xác minh, xử lý nghiêm việc phát ngôn của nữ cán bộ này trên mạng xã hội.

Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự trong trường hợp đình chỉ điều tra liên quan vụ "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra năm 2020 - 2021 tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ.

Cơ quan điều tra nêu lý do đình chỉ điều tra vụ án trên là vì hành vi của ông Trần Quốc Luận, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, cùng 2 cá nhân khác, không vụ lợi.

Sau khi công an điều tra vụ án và đình chỉ điều tra đến nay, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ khuyết chức danh giám đốc.

Tại buổi họp báo, đài quý III/2025 tổ chức ngày 16-10, ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - cho biết vụ việc xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa này làm thành phố "hết sức nhọc nhằn".

"Thành phố tính đến việc thay kế toán, trưởng phòng vật tư - kế hoạch, bệnh viện không mua sắm được do vấn đề nội bộ. Tuy nhiên, thay đổi thì vướng việc trước đây những người này liên quan vụ việc kit test Việt Á. Vừa qua, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng và Công an thành phố đã kết thúc vụ việc kit test của bệnh viện. Với việc kết thúc này, thành phố đang triển khai công tác nhân sự tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ" – ông Trương Cảnh Tuyên cho hay.


