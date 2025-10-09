Lên Facebook xúc phạm một phụ nữ, 2 người ở Đà Nẵng "ăn" phạt

Ngày 9-10, Công an TP Đà Nẵng cho biết Công an xã Điện Bàn Tây vừa ra quyết định xử phạt hành chính ông P.M.H (SN 1993) và bà B.T.M (SN 1996; cùng trú tại xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng) số tiền 7,5 triệu đồng/người.

2 người bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Điện Bàn Tây phát hiện ngày 6-9, tài khoản Facebook của ông P.M.H đăng tải video clip kèm bài viết, bình luận có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của một cá nhân. Tài khoản Facebook của bà B.T.M đã chia sẻ lại bài viết, kèm theo lời bình luận có tính chất công kích, bôi nhọ người khác.

Làm việc với cơ quan công an, cả hai thừa nhận do mâu thuẫn cá nhân với bà N.T.L nên đã đăng tải, chia sẻ thông tin có nội dung xúc phạm danh dự người khác lên mạng xã hội.

Sau khi được lực lượng công an phân tích, giải thích quy định của pháp luật, cả hai đã nhận thức được sai phạm, chủ động xóa bài viết, cam kết không tái phạm.