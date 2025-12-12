Vụ án AIC: HĐXX bác bỏ đề nghị xử hành chính vì bị cáo hiểu sai Nghị quyết 68

Tại phiên tuyên án vụ AIC ngày 12-12, TAND TPHCM đã bác lập luận của bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga (cựu trưởng Ban Quản lý dự án 1 - Công ty AIC) về việc áp dụng Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4-52025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, cho rằng bị cáo đã hiểu không đúng bản chất nghị quyết.

Trước đó, bị cáo Nga cho rằng nếu được áp dụng Nghị quyết 68 theo hướng xử lý hành chính đối với toàn bộ bị cáo trong vụ án, bà sẽ nộp toàn bộ số tiền để khắc phục thiệt hại.

Tuy nhiên, HĐXX khẳng định đây là cách hiểu không đúng, bởi Nghị quyết 68 không phải căn cứ để chuyển hành vi có dấu hiệu tội phạm sang xử lý hành chính chỉ bằng việc nộp lại số tiền gây thiệt hại.

HĐXX phân tích chính sách ưu tiên khắc phục hậu quả chỉ được áp dụng khi người vi phạm tự ý thức được hành vi sai phạm, chủ động và tự nguyện nộp lại tiền trước hoặc trong quá trình điều tra.

Tuỳ tính chất và mức độ sai phạm, cơ quan chức năng sẽ áp dụng biện pháp phù hợp, nếu hành vi chưa đến mức xử lý hình sự thì ưu tiên xử lý dân sự; nếu đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm, việc tự nguyện khắc phục chỉ được xem là tình tiết giảm nhẹ, không phải căn cứ để miễn hoặc chuyển sang xử lý hành chính.

Toàn bộ tiền bồi thường được nộp vào ngân sách Nhà nước

Về trách nhiệm dân sự, quá trình điều tra xác định hành vi của các bị cáo gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 145 tỉ đồng. Tại phiên tòa, đại diện các bị hại cũng đề nghị buộc Công ty AIC và các cá nhân, tổ chức liên quan bồi thường toàn bộ số tiền này.

HĐXX nhận định khoản tiền thiệt hại nêu trên chủ yếu phát sinh từ hành vi thông thầu, vi phạm quy định đấu thầu tại nhiều gói thầu. Sau khi trừ đi các chi phí, phần lớn số tiền thu được đều được chuyển về Công ty AIC và bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Bị cáo Nhàn là người hưởng lợi duy nhất và cũng giữ vai trò cao nhất trong vụ án.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga

Do đó, HĐXX quyết định buộc bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Công ty AIC phải liên đới bồi thường thiệt hại, mỗi bên chịu trách nhiệm một nửa đối với phần thiệt hại của vụ án.

HĐXX ghi nhận sự tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả của các bị cáo, với tổng số tiền tự nguyện nộp khắc phục hơn 68 tỉ đồng. Số tiền này sẽ được tạm giữ để khấu trừ vào nghĩa vụ bồi thường của bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Công ty AIC. Theo đó, số tiền Nhàn và AIC phải tiếp tục bồi thường là hơn 76,5 tỉ đồng.

HĐXX xác định chủ thể bị thiệt hại trong vụ án là các chủ đầu tư thuộc các đơn vị hành chính sự nghiệp do UBND TPHCM hoặc UBND quận, huyện (trước khi sáp nhập) thành lập. Kinh phí chi trả các gói thầu đều có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước.

Vì vậy, toàn bộ 68,4 tỉ đồng đã nộp khắc phục và phần còn lại bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng Công ty AIC phải tiếp tục bồi thường sẽ được chuyển nộp vào ngân sách Nhà nước.

Chi tiết mức án mà TAND TPHCM đã tuyên đối với các bị cáo: