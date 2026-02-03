HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Vụ án đau lòng ở Tây Ninh: Hai bị cáo lãnh 9 năm tù

Hải Đường

(NLĐO) - Vụ án từng gây xôn xao dư luận ở tỉnh Tây Ninh khi 2 đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản của người tàn tật.

Ngày 3-2, TAND khu vực 1 - tỉnh Tây Ninh cho biết đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Đạt (27 tuổi; ngụ xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh) 5 năm tù, bị cáo Thị Trúc (33 tuổi; quê Hòa Hưng, tỉnh An Giang) 4 năm tù - cùng về tội "Cướp giật tài sản". 

Đây là vụ án từng gây xôn xao dư luận khi 2 bị cáo này thực hiện hành vi cướp giật điện thoại của người tàn tật.

Camera an ninh ghi lại hình ảnh đôi nam nữ cướp giật chiếc điện thoại của người tàn tật

Theo cáo trạng, chiều 21-9-2025, tại sạp bán thịt heo và rau củ quả trước nhà ở khu phố Hướng Bình 1, phường Long An, tỉnh Tây Ninh, bà Nguyễn Thị Thanh T. (tàn tật nặng) đang ngồi xem điện thoại. Lúc này, Đạt điều khiển xe máy chở Trúc đến nơi bà T. đang ngồi bán hàng rồi giả vờ hỏi mua trái cây.

Khi bà T. trả lời, Đạt và Trúc bất ngờ giật lấy chiếc điện thoại di động của bà rồi tẩu thoát. Gây án xong, Đạt chở Trúc đến tiệm cầm đồ trên địa bàn phường Long An cầm cố được 500.000 đồng rồi thuê phòng trọ ngủ qua đêm.

Hôm sau, Đạt tiếp tục rủ Trúc đến khu vực bệnh viện để tìm tài sản lấy trộm. Trúc không đồng ý nên Đạt bỏ đi.

Vụ án cướp giật tài sản ở Tây Ninh: Hai bị cáo lãnh 9 năm tù giam - Ảnh 1.

Đạt lúc bị bắt khẩn cấp

Vụ án cướp giật tài sản ở Tây Ninh: Hai bị cáo lãnh 9 năm tù giam - Ảnh 2.

Vụ án cướp giật tài sản ở Tây Ninh: Hai bị cáo lãnh 9 năm tù giam - Ảnh 3.

Phiên tòa xét xử vụ án đau lòng ở Tây Ninh

Sau khi vụ án xảy ra, gia đình phát hiện bà T. đã chết tại phòng ngủ. Tiếp nhận tin tố giác tội phạm, cơ quan điều tra đã khẩn trương xác minh, truy xét, tiến hành bắt khẩn cấp Đạt và Trúc.

tỉnh Tây Ninh cướp giật tài sản tố giác tội phạm điện thoại di động tỉnh an giang
