Vụ án mạng trong đêm ở TPHCM: Hai nghi phạm bị bắt giữ chỉ sau ít giờ gây án

Ngày 22-4, liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại khu lán trại thi công đường 991B, thuộc xã Tân Hải (TPHCM), cơ quan Công an TPHCM đã bắt giữ 2 đối tượng.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 20-4, Công an phường Tân Hải tiếp nhận tin báo về một vụ án mạng trên địa bàn.

Cơ quan công an bắt giữ Trương Tiến Hiến và Lã Văn Bình khi đang lẩn trốn

Tại hiện trường, ông N.V.P. (SN 1974, ngụ tỉnh Lâm Đồng) được xác định đã tử vong. Cách đó khoảng 100 m, lực lượng chức năng phát hiện anh M.P. (con trai ông P.) bị thương nặng ở vùng bụng, nằm bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định tối cùng ngày, sau khi đi nhậu về lán trại, ông P. xảy ra mâu thuẫn với Trương Tiến Hiến (SN 1985, ngụ tỉnh Khánh Hòa), Lã Văn Bình (SN 1995, ngụ tỉnh Ninh Bình) cùng một số người khác.

Từ lời qua tiếng lại, ông P. gọi con trai và cháu trai đến để giải quyết mâu thuẫn, dẫn đến xô xát. Trong lúc hỗn chiến, Lã Văn Bình đã dùng dao tấn công ông P. và anh M.P., khiến một người tử vong, một người bị thương nặng.

Sau khi gây án, Bình cùng Hiến rời khỏi hiện trường, tìm cách lẩn trốn. Đến khoảng 4 giờ ngày 21-4, lực lượng thuộc Công an TPHCM đã truy bắt được 2 đối tượng

Tại cơ quan công an, các đối tượng bước đầu thừa nhận hành vi phạm tội, khai nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc uống rượu bia, sau đó bùng phát thành ẩu đả và sử dụng hung khí.