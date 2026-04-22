Thời sự

Vụ án mạng trong đêm ở TPHCM: Hai nghi phạm bị bắt giữ chỉ sau ít giờ gây án

Ngọc Giang

(NLĐO)- Mâu thuẫn trong lúc nhậu, lời qua tiếng lại rồi dẫn đến ẩu đả và án mạng xảy ra tại lán trại công trình thi công đường

Ngày 22-4, liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại khu lán trại thi công đường 991B, thuộc xã Tân Hải (TPHCM), cơ quan Công an TPHCM đã bắt giữ 2 đối tượng.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 20-4, Công an phường Tân Hải tiếp nhận tin báo về một vụ án mạng trên địa bàn.

Án mạng TPHCM: Bắt giữ 2 đối tượng sau cuộc ẩu đả tại lán trại thi công - Ảnh 1.

Cơ quan công an bắt giữ Trương Tiến Hiến và Lã Văn Bình khi đang lẩn trốn

Tại hiện trường, ông N.V.P. (SN 1974, ngụ tỉnh Lâm Đồng) được xác định đã tử vong. Cách đó khoảng 100 m, lực lượng chức năng phát hiện anh M.P. (con trai ông P.) bị thương nặng ở vùng bụng, nằm bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định tối cùng ngày, sau khi đi nhậu về lán trại, ông P. xảy ra mâu thuẫn với Trương Tiến Hiến (SN 1985, ngụ tỉnh Khánh Hòa), Lã Văn Bình (SN 1995, ngụ tỉnh Ninh Bình) cùng một số người khác.

Từ lời qua tiếng lại, ông P. gọi con trai và cháu trai đến để giải quyết mâu thuẫn, dẫn đến xô xát. Trong lúc hỗn chiến, Lã Văn Bình đã dùng dao tấn công ông P. và anh M.P., khiến một người tử vong, một người bị thương nặng.

Sau khi gây án, Bình cùng Hiến rời khỏi hiện trường, tìm cách lẩn trốn. Đến khoảng 4 giờ ngày 21-4, lực lượng thuộc Công an TPHCM đã truy bắt được 2 đối tượng

Tại cơ quan công an, các đối tượng bước đầu thừa nhận hành vi phạm tội, khai nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc uống rượu bia, sau đó bùng phát thành ẩu đả và sử dụng hung khí.

Tin liên quan

Án mạng đau lòng ở Đồng Nai, nhiều người bàng hoàng

Án mạng đau lòng ở Đồng Nai, nhiều người bàng hoàng

(NLĐO)- Lời qua tiếng lại, Hiếu dùng dao đâm cha và bác thương vong

Vụ án mạng chấn động ở Đồng Nai: Bất ngờ hoàn cảnh và lối sống của Lê Sỹ Tùng

(NLĐO)-Tùng từng bị tòa tuyên 24 tháng tù treo vì tội "trộm cắp tài sản", từng là sinh viên công nghệ thông tin nhưng bỏ dở giữa chừng

Án mạng đau lòng trong đêm 8-3

(NLĐO) - Đến nơi, người chồng uống thuốc diệt cỏ trước rồi xông vào nhà tấn công vợ khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

