Án mạng tại lán trại công trình, cha tử vong, con nguy kịch

Ngày 21-4, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại khu lán trại công nhân thi công dự án đường 991B, phường Tân Hải, khiến 1 người tử vong và 1 người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 20-4, Công an phường Tân Hải nhận tin báo về vụ việc xảy ra tại khu lán trại của một công ty thi công dự án đường 991B, thuộc tổ 9, khu phố Phước Tấn. Ngay sau đó, lực lượng công an đã có mặt phong tỏa hiện trường, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm và truy xét những người liên quan.

Công an điều tra nguyên nhân vụ án mạng

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện ông N.V.P. (52 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận cũ, nay là tỉnh Lâm Đồng) nằm bất động và đã tử vong. Cách vị trí này khoảng 100 m, con trai ông P. được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh bên đường, bị thương nặng ở vùng bụng nên được đưa đi cấp cứu.

Theo một số người dân, trước thời điểm xảy ra vụ việc, ông P. và con trai cùng nhóm công nhân tổ chức ăn nhậu tại lán trại thì phát sinh mâu thuẫn với một người đàn ông khác. Hai bên lời qua tiếng lại rồi xảy ra xô xát.

Liên quan đến vụ việc, cơ quan công an đã làm việc với một người đàn ông để điều tra nguyên nhân.