Án mạng tại lán trại công trình, cha tử vong, con nguy kịch

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Đông Nam Bộ

Án mạng tại lán trại công trình, cha tử vong, con nguy kịch

Ngọc Giang

(NLĐO) - Vụ án mạng tại lán trại công trình đường 991B, phường Tân Hải khiến người đàn ông tử vong, con trai trọng thương, nằm bên đường.

Ngày 21-4, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại khu lán trại công nhân thi công dự án đường 991B, phường Tân Hải, khiến 1 người tử vong và 1 người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 20-4, Công an phường Tân Hải nhận tin báo về vụ việc xảy ra tại khu lán trại của một công ty thi công dự án đường 991B, thuộc tổ 9, khu phố Phước Tấn. Ngay sau đó, lực lượng công an đã có mặt phong tỏa hiện trường, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm và truy xét những người liên quan.

Án mạng tại lán trại công trình, cha tử vong, con nguy kịch - Ảnh 1.

Công an điều tra nguyên nhân vụ án mạng

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện ông N.V.P. (52 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận cũ, nay là tỉnh Lâm Đồng) nằm bất động và đã tử vong. Cách vị trí này khoảng 100 m, con trai ông P. được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh bên đường, bị thương nặng ở vùng bụng nên được đưa đi cấp cứu.

Theo một số người dân, trước thời điểm xảy ra vụ việc, ông P. và con trai cùng nhóm công nhân tổ chức ăn nhậu tại lán trại thì phát sinh mâu thuẫn với một người đàn ông khác. Hai bên lời qua tiếng lại rồi xảy ra xô xát.

Liên quan đến vụ việc, cơ quan công an đã làm việc với một người đàn ông để điều tra nguyên nhân.

Điều tra vụ người đàn ông tử vong cạnh khẩu súng trong vườn sầu riêng

(NLĐO) - Trên người nạn nhân có vết thương và vết máu, nghi do vết đạn từ súng hơi

Va chạm xe đầu kéo, nam sinh viên tử vong tại chỗ

(NLĐO)- Nam sinh 18 tuổi, sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ Đồng An, tử vong sau va chạm với xe đầu kéo khi đang trên đường đi học

CLIP: Nhiều ô tô bất chấp nguy hiểm lao vào đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu

(NLĐO)-Mặc dù đã xảy ra nhiều vụ tai nạn nhưng nhiều ô tô vẫn bất chấp nguy hiểm chạy vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khi tuyến đường chưa thông xe

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo