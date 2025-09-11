HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Vụ án Tập đoàn Thuận An: Luận tội "người thao túng"

Bài và ảnh: NGUYỄN HƯỞNG

Với vai trò chủ mưu, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng bị đề nghị 10 - 11 năm tù

Ngày 10-9, VKSND TP Hà Nội đã công bố bản luận tội, đồng thời đề nghị mức án đối với 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An).

Thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng

Theo đó, VKSND đã đề nghị Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, từ 10 - 11 năm tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"; Lê Ô Pích, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũ, từ 3 - 4 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; Phạm Thái Hà - cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý Chủ tịch Quốc hội - từ 5-6 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi". Các bị cáo còn lại bị đại diện VKSND đề nghị các mức án từ 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 7 năm tù về các tội danh nêu trên.

Theo bản luận tội của VKSND, hành vi phạm tội của các bị cáo thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền rất lớn là hơn 120 tỉ đồng. Trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử, bị cáo Nguyễn Duy Hưng cùng các bị cáo khác đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và đồng phạm. Lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau và với các tài liệu, chứng cứ đã thu thập. Do đó, có cơ sở xác định cáo trạng của VKSND Tối cao truy tố các bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật.

Vụ án Tập đoàn Thuận An: Luận tội "người thao túng" - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa

VKSND nhận thấy nguyên nhân phạm tội có một phần do sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về đầu tư, xây dựng, đấu thầu. Cùng với đó, một số cán bộ, đảng viên ở các bộ, ngành, địa phương đã suy thoái về phẩm chất, đạo đức. Vì động cơ vụ lợi, các bị cáo đã câu kết với doanh nghiệp, tạo thành nhóm lợi ích bị thao túng.

Về quan điểm xử lý, VKSND đề nghị áp dụng nguyên tắc nghiêm trị những người đứng đầu, giữ vai trò chính; đồng thời phân hóa trách nhiệm hình sự và áp dụng chính sách khoan hồng đối với những bị cáo thành khẩn khai báo, có vai trò thứ yếu, tích cực khắc phục hậu quả... nhằm quyết định mức hình phạt phù hợp, bảo đảm tính răn đe và nhân văn của pháp luật.

Thao túng, làm suy thoái đạo đức cán bộ

Đối với bị cáo Nguyễn Duy Hưng, công tố viên xác định bị cáo đã thành khẩn khai báo, chủ động tác động gia đình, công ty cùng khắc phục hậu quả, cam kết tự nguyện khắc phục triệt để hậu quả vụ án. Tuy nhiên, trong số các bị cáo, Hưng là người có vai trò cao nhất, xuyên suốt vụ án. Hành vi của bị cáo mang tính chất thao túng, làm suy thoái đạo đức cán bộ, đảng viên, làm nhiều cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước bị xử lý về Đảng, hành chính và hình sự, nên phải chịu trách nhiệm chính. Do vậy, cần thiết có mức án nghiêm khắc đủ để răn đe, giáo dục đối với bị cáo Hưng và để phòng ngừa chung.

Sau Nguyễn Duy Hưng, mức hình phạt cao tiếp theo được áp dụng đối với các bị cáo trước đó giữ vị trí lãnh đạo, các bị cáo là lãnh đạo của ban quản lý dự án các tỉnh, thành phố, Bộ Giao thông Vận tải (cũ). Tiếp đó là mức hình phạt đối với các bị cáo là nhân viên, cấp dưới có vai trò giúp sức, thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên, làm công, hưởng lương...

Bị cáo Lê Ô Pích, với vai trò là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũ, sau khi tiếp nhận chủ trương của lãnh đạo cấp trên đã chỉ đạo Nguyễn Văn Thạo hoàn thiện thủ tục, tạo điều kiện giúp Tập đoàn Thuận An và liên danh tham gia đấu thầu, trúng thầu dự án cầu Đồng Việt. Từ đó, Nguyễn Văn Thạo đã cùng với cấp dưới thông đồng, chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ tiêu chí để liên danh nhà thầu trúng, thi công gói thầu số 07 dự án cầu Đồng Việt trái quy định của pháp luật. Hành vi của bị cáo Lê Ô Pích bị xác định là đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại tài sản nhà nước gần 97 tỉ đồng tại gói thầu số 07 dự án cầu Đồng Việt; hưởng lợi bất chính 4 tỉ đồng.

Bị cáo Phạm Thái Hà đã tác động đến lãnh đạo Tỉnh ủy Bắc Giang cũ tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, thi công dự án cầu Đồng Việt. Từ đó, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang cũ và Ban Quản lý dự án Bắc Giang tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An trúng gói thầu số 07 dự án cầu Đồng Việt trái quy định của pháp luật. Kiểm sát viên kết luận hành vi của bị cáo Phạm Thái Hà đã lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi số tiền 750 triệu đồng, gây thiệt hại tài sản nhà nước gần 97 tỉ đồng tại gói thầu số 07 dự án cầu Đồng Việt. 

Tin liên quan

Vụ án Tập đoàn Thuận An: Hé lộ công thức thao túng đấu thầu

Vụ án Tập đoàn Thuận An: Hé lộ công thức thao túng đấu thầu

Lợi dụng quan hệ và chi tiền "lót tay", bị cáo Nguyễn Duy Hưng đã thao túng hàng loạt gói thầu, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 120 tỉ đồng

Được trợ lý Bí thư Thành ủy giới thiệu, Tập đoàn Thuận An trúng gói thầu cầu Vĩnh Tuy 2

(NLĐO)- Sau khi trúng thầu Dự án cầu Vĩnh Tuy 2, chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng đã chỉ đạo cấp dưới chi cho Ban QLDA Hà Nội 12 tỉ đồng.

Vì sao nguyên bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái không hầu toà vụ Thuận An?

(NLĐO)- Trước đó, VKSND tối cao yêu cầu điều tra bổ sung làm rõ số tiền nguyên bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang (cũ) Dương Văn Thái đã nhận từ ông chủ Thuận An.

Thuận An Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng Phạm Thái Hà VKSND TP Hà Nội mức án
